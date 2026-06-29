El mejor artesano florista de España se llama Aitor Ortega y es de Alicante

El alicantino Aitor Ortega ha sido proclamado este sábado pasado en Salamanca Mejor Artesano Florista de España 2026 tras imponerse en el concurso nacional organizado por Interflora en Salamanca, una competición que durante tres días, del 24 al 27 de junio, ha reunido a los mejores profesionales del país en un desafío creativo y técnico. En segundo lugar quedó una participante murciana y, en tercer puesto, un valenciano.

Ortega se alzó con el máximo reconocimiento después de superar un certamen en el que 18 floristas procedentes de toda España, seleccionados tras un exhaustivo proceso entre cerca de un centenar de aspirantes, demostraron su talento a lo largo de ocho pruebas diseñadas para reproducir la presión y la exigencia del trabajo diario de un artesano florista. Este concurso se celebra desde el año 2015 ante el público para resaltar el trabajo artesano de los profesionales.

Los participantes conocían cada reto únicamente en el momento de comenzar la prueba y disponían, en la mayoría de los casos, de apenas 90 minutos para idear, diseñar y ejecutar sus creaciones. Una competición que puso a prueba no solo la creatividad y la técnica, sino también la capacidad de adaptación, la gestión del tiempo, la limpieza en la ejecución, la destreza artesanal y el trabajo en equipo.

Más allá de la competición, el certamen volvió a reivindicar el diseño floral como una disciplina artística, creativa y en constante evolución, en la que la formación, la innovación y la sensibilidad son elementos esenciales para una profesión cada vez más reconocida.

El valenciano Juan Lluesma quedó en tercer puesto / INFORMACIÓN

Junto a Aitor Ortega, el jurado reconoció el excelente nivel de los participantes con un podio completado por Eva Puche (Yecla, Murcia), que obtuvo el segundo puesto, y Juan Lluesma (Carcaixent, Valencia), tercero. Como finalistas también fueron distinguidos Silvia Colombo (Pontevedra) y Héctor Sáenz (Alberite, La Rioja).

Premio al compañerismo para Luis Marcos

Durante el acto de clausura se entregó el Premio Fátima del Río, un reconocimiento que conceden los propios concursantes al compañero que mejor representa los valores de solidaridad, generosidad y compañerismo durante la competición. En esta edición, el galardón recayó en el salmantino Luis Marcos, cuya actitud y apoyo constante al resto de participantes fueron reconocidos por unanimidad por sus compañeros.

Con esta edición, Salamanca se ha consolidado durante tres días como la capital nacional del arte floral, acogiendo un campeonato que ha convertido el diseño floral en un espectáculo abierto al público y ha acercado a miles de personas el trabajo de algunos de los mejores artesanos floristas de España.