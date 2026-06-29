Un poeta de Orihuela triunfa en Canarias: Manuel García Pérez gana el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Las Palmas 2026

Orihuela, tierra de poetas. El escritor oriolano Manuel García Pérez se ha alzado con el 29º Premio Internacional de Poesía Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria gracias a su poemario Pozo Estrecho, A-30, un libro que explora la memoria familiar, la enfermedad y la pérdida; y que convenció por unanimidad al jurado entre las 406 obras presentadas al certamen.

El fallo se dio a conocer el pasado martes 16 de junio en el Palacete Rodríguez Quegles, en el marco de los actos conmemorativos del 548 aniversario de la Fundación de Las Palmas de Gran Canaria. La decisión del jurado confirmó el respaldo unánime a una obra que habla también de la soledad del paisaje y de los vínculos afectivos desde una mirada íntima que trasciende lo personal para dialogar con experiencias compartidas por cualquier lector.

Presidido por el novelista Emilio González Déniz e integrado por Beatriz Morales Fernández, Covadonga García Fierro, David Cabrera y Noel Olivares, el jurado identificó al ganador tras la apertura de la plica correspondiente al participante número 377. En el acta se subraya que Pozo Estrecho, A-30 constituye una obra de “extraordinaria solidez y profunda humanidad”, capaz de transformar la experiencia personal y próxima en un mensaje de trascendencia universal.

El autor oriolano Manuel García Pérez / INFORMACIÓN

Sobre el autor

Manuel García Pérez, doctor en Filología Hispánica y licenciado en Antropología, cuenta con una trayectoria literaria reconocida. Obtuvo el Premio Creación Murcia Joven de Poesía en 1994 y el Premio Internacional de Poesía Juana Castro en 2024. También recibió el Premio Nacional Fin de Carrera en 2000 por su expediente académico.

La mayoría de los poemas se inspiran en los campos de Cartagena que el autor transitaba cada verano con sus hijos en su Nissan Micra para acudir a unos cursos de saxo en Pozo Estrecho. Uno de los aspectos más valorados fue la construcción de un libro concebido como una unidad narrativa y poética. Lejos de una mera recopilación de textos independientes, el poemario desarrolla un recorrido coherente alrededor del deterioro físico, la fragilidad humana y la permanencia de los afectos.

Entre sus poemarios figuran Luz de los escombros, publicado en 2013; Las exploraciones, de 2016; y La quietud, de 2022. Además, sus poemas han sido incluidos en distintas antologías y ha publicado novelas juveniles y cuentos infantiles. Su actividad como crítico literario se desarrolla en el digital Mundiario, además de colaborar como articulista en revistas literarias y contar con investigaciones sobre Lingüística y Comunicación en publicaciones nacionales e internacionales.

Un éxito de convocatoria

La convocatoria, abierta a poemarios escritos en castellano, volvió a registrar participación de autores de distintos países. Al cierre del plazo de admisión, el pasado 30 de abril, el área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria había recibido 406 obras firmadas por autores de entre 16 y 88 años procedentes de España, Argentina, Colombia, Chile, México, Cuba, Venezuela, Ecuador, Brasil y Uruguay. De ese conjunto, 46 poemarios fueron seleccionados como finalistas en mayo.

El acto mantuvo también una de las tradiciones del certamen: la presentación del poemario ganador de la convocatoria anterior. El poeta cacereño Santos Domínguez Ramos, premiado en 2025 por La herida y el cuchillo, recibió en Las Palmas de Gran Canaria los ejemplares publicados por Ediciones La Palma. Durante el encuentro agradeció el reconocimiento, valoró la edición de su obra y leyó algunos poemas ante el público asistente.