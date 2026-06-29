Las pruebas selectivas del Festival del Cante de las Minas llegan a Torrevieja
El Palacio de la Música acogerá este viernes 3 de julio las cuatro pruebas del certamen internacional de flamenco con más relevancia del panorama musical
Torrevieja se convertirá el próximo viernes 3 de julio en la sede de las cuartas pruebas selectivas de la 65º edición del Festival Internacional del Cante de las Minas, reafirmando un año más su compromiso con la cultura y el flamenco, así como reafirmando el estupendo vínculo establecido entre la localidad alicantina y el festival.
A partir de las 19 horas, en el Palacio de la Música, se desarrollará una apasionante jornada en la que diversos aspirantes competirán en las modalidades de cante, toque y baile, buscando así una plaza para las semifinales del certamen que se llevarán a cabo en La Unión del 5 al 7 de agosto. Unos primeros y apasionantes pasos para alcanzar la esperadísima gran final del festival que se realizará el 8 de agosto y en la que se entregarán la Lámpara Minera (cante), el Bordón Minero (toque), el Desplante (baile masculino y femenino) y el trofeo Filón (instrumentista flamenco).
El trofeo Desplante ya tiene dueña
Virginia Espallardo "La Vichy" resultó ganadora del II Concurso Desplante Juvenil. Rubén Guerrero, la murciana Valentina González, la almeriense Carmen Gallego, la granadina Virgina Espallardo "La Vichy" y la chipionera Andrea Martín fueron los encargados de deslumbrar a los asistentes en la final. El jurado estuvo formado por Rocío Garrido (premio Desplante 2023) y Olga Llorente (premio Desplante 2019), con Juan José Carrión como secretario.
Este galardón para "La Vichy" es lo que le permitirá participar en la Gala de ganadores del 65º Festival Internacional del Cante de las Minas. En esta gala los galardonados de los concursos de cante, toque, baile e instrumentación flamenca ofrecen un recital íntegro de sus disciplinas. La edición pasada el premio del Concurso Desplante fue para Salomé Ramírez, la Lámpara Minera para Gregorio Moya y el Bordón Minero para Desierto.
Un festival de leyendas
El Festival del Cante de las Minas es considerado uno de los concursos más importante del panorama flamenco a nivel internacional, habiendo catapultado a la fama a leyendas de la música. De ahí que la cita en Torrevieja atraiga no solo a aficionados locales, sino a críticos y amantes del arte de toda la provincia.
Este festival ha sido padrino de grandes artistas como Miguel Poveda, cuando en 1993, con solo 20 años, ganó el prestigioso trofeo Lámpara Minera, además de otros tres primeros premios. Años después ha regresado en múltiples ocasiones como artista invitado e incluso como pregonero en 2024.
El festival cuenta con grandes artistas en su escenario, entre ellos destaca la asistencia del alicantino Yerai Cortés el 3 de agosto. El guitarrista pasará por su tierra un mes antes de esta fecha, pues estará actuando en El Muelle Live de Alicante el 8 de julio dentro del ciclo Aquarela Music.
Yerai Cortés no será el único artista que visite Alicante antes del Cante de las Minas. El cantante Israel Fernández, quien estará en el festival el día 4 de agosto, tocará en el festival Noches Mágicas de Sant Joan d'Alacant el día 30 de julio.
Por último, la organización ha recordado que la entrada para asistir a estas pruebas selectivas será totalmente gratuita hasta completar el aforo del Palacio de la Música.
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