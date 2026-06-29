Punto de araña, de Nerea Pallares: el arte de deshacer para volver a tejer algo mejor

Hay una imagen que resume Punto de araña mucho mejor que cualquier reseña o sinopsis: unas manos deshaciendo encajes de bolillos para volver a empezarlo. No es un gesto de destrucción, sino de esperanza. Porque, a veces, la única forma de construir una realidad mejor consiste precisamente en atreverse a deshacer la que ya existe.

Esa idea atraviesa de principio a fin la novela de Nerea Pallares. Deshacer para volver a tejer. Romper una costura que aprieta demasiado. Soltar un nudo. Empezar otra vez. La autora convierte el hilo, el bordado y el tejido en mucho más que un recurso literario: son la manera de explicar cómo se construyen las relaciones humanas, cómo se transmite la memoria y cómo una comunidad puede encontrar la fuerza necesaria para cambiar aquello que parecía inmutable.

Porque Punto de araña habla de redes. No de las que se lanzan al mar, aunque también, sino de las que sostienen la vida. Las que forman las mujeres cuando se escuchan, se ayudan y se reconocen unas a otras. Redes capaces de resistir el peso de generaciones enteras y, llegado el momento, de provocar cambios urgentes y necesarios.

La novela sitúa a la mujer en el centro del relato para abordar cuestiones que siguen plenamente vigentes: la escasa valoración de su trabajo, tanto dentro como fuera del hogar; su escasa presencia en los espacios donde se toman las decisiones; la maternidad; la violencia; las renuncias silenciosas; el peso de unos cuidados que casi siempre han recaído sobre los mismos hombros.

Uno de los aspectos que más he disfrutado es la enorme dignidad con la que retrata esos trabajos femeninos que durante siglos fueron considerados menores pese a resultar imprescindibles. Las mujeres que tejían redes para los pescadores y después confeccionaban encajes delicadísimos aparecen aquí como auténticas creadoras de comunidad. Sus manos no solo remiendan telas o preparan aparejos: sostienen familias, preservan tradiciones y mantienen vivo un modo de entender el mundo que rara vez ocupó el lugar que merecía.

La portada de "Punto de araña" / LIBROS DEL ASTEROIDE

Uno de los hallazgos más brillantes de la novela está en la relación que Nerea Pallares establece entre el tejido y el lenguaje. La autora juega constantemente con expresiones que forman parte de nuestra manera de hablar (perder el hilo, hilar fino, pender de un hilo) y consigue que el lector repare en algo en lo que rara vez pensamos: el idioma también se teje. Hablar, escribir o contar una historia no deja de ser una forma de hilar palabras, igual que un bordado necesita hilo para cobrar sentido.

Galicia no es únicamente el escenario de Punto de araña. Es el aire que respira la novela. Nerea Pallares nos lleva a la vida de los pequeños pueblos marineros, hasta el punto de que casi se siente el salitre, la humedad y el viento del Atlántico mientras avanzas entre sus páginas. Pero, sobre todo, consigue trasladar una forma de entender el mundo. Una tierra donde las historias se transmiten de boca en boca, donde las supersticiones conviven con la vida diaria y donde el misticismo forma parte del imaginario colectivo desde hace siglos.

Desde ese lugar cobra todo el sentido la aparición del realismo mágico. Las brujas que invocan las mujeres no irrumpen para romper las reglas del relato. En la Galicia que construye Pallares, lo extraordinario nunca parece imposible. Forma parte del paisaje con la misma naturalidad que el mar o las redes de pesca. Esa integración hace que el componente mágico no se perciba como un artificio literario, sino como una pieza más de un universo narrativo extraordinariamente coherente.

Ahora bien, conviene advertir que esta no es una novela de lectura convencional. La autora apuesta por una escritura muy personal, alejada de los patrones narrativos más habituales. Las frases se alargan, la puntuación rompe los ritmos esperados y el lenguaje busca constantemente nuevos caminos expresivos. No es un libro que se deje leer con prisas aunque sea breve. Exige aceptar las reglas que propone desde las primeras páginas. Habrá lectores que disfruten precisamente de esa libertad formal y otros que nunca lleguen a entrar del todo en ella. Me recordó, en ese sentido, a Han cantado bingo de Lana Corujo.

No creo que Punto de araña sea una novela que pretenda ofrecer respuestas. Lo que hace es mucho más interesante: invita a preguntarse qué realidades seguimos aceptando simplemente porque siempre han sido así. Y recuerda que ningún cambio profundo nace de una sola persona. Igual que un bordado necesita cientos de puntadas, las transformaciones importantes solo llegan cuando muchas manos deciden empezar a tejer el mismo encaje.