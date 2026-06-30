La agencia alicantina MakinAcción triunfa en Publifestival con dos galardones

MakinAcción, la agencia creativa cooperativa con sedes en Alicante y Almansa, se ha erigido como una de las grandes triunfadoras de la XX edición de Publifestival. El certamen, considerado el principal encuentro internacional dedicado a la comunicación con valores, ha reconocido la capacidad de la agencia para fusionar la alta creatividad con el impacto social positivo en el territorio.

La gala de este vigésimo aniversario, celebrada en el Teatro Sofía de Madrid, reunió a las figuras más influyentes del sector y el palmarés de la agencia destaca por situar el potencial de los municipios del interior, sus empresas e instituciones aliadas en el centro de la innovación narrativa. En este sentido, la campaña Nace, no se hace, diseñada para la empresa agroalimentaria Uvasdoce Fresh, -afincada en el medio rural de Monforte del Cid y especializada en variedades de uva de sabores diferenciales- se ha alzado con el premio a la Mejor Ejecución en Evento Social.

MakinAcción transformó el propio entorno agrícola en un sistema narrativo inmersivo. Desde la agencia, Laura Mirambell, jefa de producción explica que "el recorrido guiado se apoyó en una instalación sonora donde la propia vid actuaba como hilo conductor, permitiendo construir el storytelling desde la experiencia directa y la tierra". La campaña obtuvo 180.800 impresiones, más de 11.000 visualizaciones web y un incremento superior al 200% en las interacciones de la marca.

Laura Mirambell, Vero Cerdán y Mentxu Segura / INFORMACIÓN

El segundo reconocimiento fue para Écola: un camino que nos une, galardonado como la Mejor Estrategia en Documental Publicitario Social. Producida para la Fundació Caixapetrer dentro de su serie Diálogos (impulsada por su LAB de Cultura y Educación), este galardón "adquiere un significado especial al alinearse con la identidad de una institución profundamente vinculada a los valores de la economía social, el cooperativismo y el desarrollo del bienestar local en los municipios".

La pieza convierte la educación ambiental de la red Écola -que integra a 20 centros educativos de Elda y Petrer- en un relato emocional colectivo de comarca. A este respecto, Mentxu Segura, directora creativa de MakinAcción, detalla que el reto era convertir un programa educativo en un relato emocional capaz de conectar con la ciudadanía; necesitábamos demostrar que la sostenibilidad no solo se enseña: se vive, y para hablarle a una comunidad sobre lo que la une, había que mostrarla en movimiento”.

Por su parte, Verónica Cerdán, directora de proyectos de la agencia, añade que la pieza se construyó "desde una mirada observacional que alterna lo íntimo y lo colectivo, como una road movie implícita en la que técnicos de patrimonio y docentes recorren juntos la zona y se preguntan qué les dejamos a las próximas generaciones".

El documental tuvo su puesta de largo oficial en un evento de estreno multitudinario y lleno de público en la propia sede de la fundación, sirviendo como un gran punto de encuentro social para los vecinos antes de combinar su difusión con proyecciones en los propios centros escolares y canales digitales.