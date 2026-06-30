La alicantina Alicia Garijo, premiada por los empresarios de las artes escénicas valencianas

La alicantina Alicia Garijo, la que fuera durante ocho años directora del Teatre Arniches y delegada territorial del Institut Valencià de Cultura en Alicante, será galardonada con el Premi Estimada el próximo 6 de julio en València en la Trobada de Premis Avetid 2026, unos galardones que concede la Asociación Valenciana de Empresas de Artes Escénicas con los que reconoce a profesionales, empresas, salas y compañías por su aportación a las artes escénicas.

La Trobada de Premis Avetid 2026 da visibilidad y reconocimiento a un total de siete galardonados vinculados al teatro, la danza, el circo o las artes de calle. El comité ha decidido otorgar el Premi Entitat a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) por su contribución a la difusión, protección y normalización del valenciano, objetivo común del sector escénico valenciano.

Los más emotivos recaerán en la gestora cultural Alicia Garijo por contribuir al fortalecimiento y crecimiento de las artes escénicas en toda la Comunidad Valenciana como funcionaria de carrera, delegada territorial del Institut Valencià de Cultura (IVC) y directora del Teatre Arniches de Alicante hasta principios del pasado año, puesto que ha dejado por jubilación. El Premi Estimat será para José María García, una figura también esencial en la dinamización cultural local desde la Casa de Cultura de Puçol (València), entre otros proyectos.

Premios Avetid d'Or a la trayectoria

A estos se suman los Premis Avetid d’Or, que reconocen el recorrido y talento de más de 25 años de historia de salas, compañías y empresas de Castellón, València y Alicante. Este 2026 son para Teatro Círculo, centro de creación, producción, exhibición y laboratorio de residencias; la compañía Carme Teatre, con 34 producciones y diversos galardones que reconocen su calidad; y para Proyecto Inestable, que trabaja en la difusión, reflexión e investigación teatral a través de varias iniciativas.

Finalmente, Iguana Teatre, productora y distribuidora de espectáculos balear que ha conseguido acercar creaciones propias y clásicos renovados a miles de espectadores y espectadoras de todas las edades, recibirá una Mención especial.