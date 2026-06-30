El festival Aquarela posiciona a Alicante como destino cultural y musical durante el verano

El festival Aquarela situado en el Muelle Live de Alicante confirma su capacidad para atraer público más allá de la provincia de Alicante e incluso de las fronteras nacionales. Los primeros datos de venta de entradas reflejan que el 20% de los compradores proceden de otros países, principalmente Reino Unido, Francia y Alemania, consolidando el evento como un nuevo atractivo para el turismo musical internacional.

Los visitantes extranjeros procederán de Francia, Reindo Unido y Alemania / Jose Navarro

A esta cifra se suma un importante desplazamiento de público nacional. El 30% de las entradas han sido adquiridas por asistentes de municipios de la provincia de Alicante distintos de la capital, mientras que otro 10% corresponde a compradores llegados desde otras provincias españolas, entre las que destacan Madrid, Murcia, Valencia, Albacete o Valladolid. En conjunto, cuatro de cada diez asistentes se desplazarán expresamente para disfrutar de alguno de los conciertos programados.

La primera edición del festival comienza el próximo jueves 2 de julio con la actuación de Rosario Flores y convertirá Alicante en punto de encuentro para miles de aficionados a la música en directo, con una propuesta que combina artistas internacionales, referentes nacionales y nuevas figuras emergentes en un formato que apuesta por la cercanía con el público y una experiencia musical de calidad. El broche de oro lo pondrá Luz Casal el día 18 de julio

Uno de los grandes valores diferenciales de Aquarela es precisamente la transversalidad de su cartel. El festival reúne sobre un mismo escenario a artistas de reconocido prestigio internacional junto a algunas de las propuestas con mayor proyección del panorama musical actual.

El festival cuenta con una gran variedad de artistas de talla nacional e internacional / INFORMACIÓN

Así, el público podrá disfrutar de figuras consolidadas como Alan Parsons Live Project, Pablo Alborán, Luz Casal, Rosana, Rosario o Anastacia, artistas con una trayectoria internacional que han marcado varias generaciones. Junto a ellos, el festival apuesta también por el talento emergente representado por nombres como Yerai Cortés o Valeria Castro, protagonistas del excelente momento que vive la nueva escena musical española.

La diversidad también se refleja en la programación artística. Flamenco, rock, pop, canción de autor, folk, sonidos melódicos y propuestas internacionales conviven en un cartel pensado para atraer a públicos muy diferentes, favoreciendo además que muchos asistentes prolonguen su estancia en la ciudad y conviertan su visita al festival en una experiencia turística.

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Según la organización del festival, estos primeros datos de venta ponen de manifiesto la capacidad de Aquarela para proyectar la imagen de Alicante como destino cultural y musical durante el verano, generando un importante movimiento de visitantes tanto nacionales como internacionales.