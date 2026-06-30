Cancelado el concierto en Alicante de Gustavo Dudamel por los terremotos en Venezuela

El Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) ha comunicado a través de sus redes sociales la cancelación del concierto de la orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela, dirigida por Gustavo Dudamel. El concierto estaba programado para el 10 de julio, pero la situación actual de Venezuela ha obligado al director a cancelar el concierto.

Según ha informado el auditorio, los recientes terremotos en Venezuela han provocado graves daños en infraestructuras esenciales, incluido el aeropuerto internacional del país, haciendo imposible la celebración de la gira por España. "Trabajaremos para encontrar una nueva fecha. Mientras tanto, se procederá a la devolución de las entradas adquiridas", aseguran desde el ADDA.

Las ciudades españolas trabajan en busca de nuevas fechas / Informacion

No es la primera vez que Dudamel tiene que cancelar este concierto. La primera fecha programada para la Sinfónica Juvenil de Venezuela fue el 13 de diciembre de 2025. No obstante, debido al conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, los venezolanos no pudieron viajar hasta Alicante por las restricciones de movilidad aérea. La situación se repite en esta segunda fecha, pero esta vez causada por el grave seísmo que ha sacudido al país. Por el momento, el aeropuerto continúa cerrado y sin fecha prevista de apertura.

La gira del director por España comenzaba el 6 de julio en Zaragoza y continuaba el día 7 en Barcelona, el 8 en Madrid, el 10 en Alicante y realizaba su última parada en Valencia el día 11 de julio. Ahora, todas estas ciudades trabajan por buscar nuevas fechas para el concierto de la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela.

Gustavo Dudamel anuncia que su prioridad es Venezuela / Informacion

Comunicado de Gustavo Dudamel

El ADDA ha compartido también en sus redes un comunicado del propio Gustavo Dudamel: "Con profunda decepción, nos vemos obligados a posponer una vez más nuestra gira por España con la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela. En este momento, nuestra responsabilidad es con el pueblo venezolano tras los terremotos ocurridos a principios de esta semana. A medida que la crisis humanitaria continúa desarrollándose, nuestros esfuerzos —y los de toda la familia de El Sistema— están totalmente centrados en apoyar a los más afectados. Para ayudar a cubrir estas necesidades urgentes, me he asociado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para brindar ayuda inmediata y apoyo fundamental. Agradecemos a todos aquellos que puedan contribuir a través del siguiente enlace. Esperamos volver a programar la gira por España tan pronto como las circunstancias lo permitan, pero por ahora, agradecemos la comprensión y la solidaridad de todos durante este difícil momento".

El Auditorio de la Diputación de Alicante queda a disposición de los espectadores a través de sus canales de comunicación: taquilla.adda@diputacionalicante.es / 965 91 91 00.