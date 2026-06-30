El Low Festival de Torrevieja cierra su cartel con uno de los artistas nacionales que más han despuntado en el 2026

El cartel de la nueva edición del Low Festival, la primera de la historia que se celebra en Torrevieja, ya ha cerrado todas las confirmaciones de los artistas que pisarán durante los días 31 de julio, q y 2 de agosto en Parque Antonio Soria de la ciudad. Tras confirmar la actuación de artistas de renombre nacional como Dani Fernández, Love of Lesbian, Sidonie o Fangoria; a los que también se suman bandas internacionales de la talla de The Hives, Editors y Kasabian; el festival ha anunciado un último nombre que pone el broche de oro al cartel.

Se trata de Carlos Ares, una de las voces más personales del pop alternativo español del momento. Canciones como Peregrino o La boca del lobo se han convertido en tiempo récord en himnos para los seguidores del género, y es que este multiinstrumentista, compositor y productor llevó a cabo su debut en solitario en 2024 con el disco que da nombre a su canción más conocida, Peregrino, un álbum profundamente personal que conecta con sus raíces gallegas y que lo convirtió en una de las revelaciones musicales del año.

Entre los logros que consiguió con su primer acercamiento en solitario al mundo de la música, destaca el galardón a mejor álbum pop en los Premios MIN. Ya en 2025, aprovechando el tirón que había generado entre el público con su anterior trabajo, publicó La boca del lobo, un segundo trabajo más eléctrico y expansivo con el que ha agotado entradas en salas de toda España. Su llegada a Torrevieja apunta a uno de los directos más esperados de esta edición.

Carlos Ares, la revelación del pop-rock nacional llega al Low Festival / INFORMACIÓN

Con esta confirmación, el festival cierra un cartel que llega a los 75 artistas repartidos en un total de cuatro escenarios y dos zonas gastronómicas tras la confirmación el pasado viernes de una amplia selección de DJs entre los que se encuentran nombres como Ella Pincha Sola, Plan B, Black Tag, Bailamamá, Las Hienas, Dani del Lío, Nando Costa, Orojondo, Hota o Don Fluor; dando forma a un line-up que permitirá que no cese la música entre concierto y concierto.

El cartel más amplio de la historia del festival

Con la incorporación de Carlos Ares y el resto de DJs, el Low Festival cierra el cartel de su edición 2026 con más de 75 artistas confirmados, repartidos en cuatro escenarios, lo que supone, según informa la organización, en la programación más amplia de la historia del festival. La cifra confirma la apuesta por convertir el Parque Antonio Soria en uno de los grandes puntos de encuentro de la música en directo del verano, con Torrevieja sumando a su oferta de costa una propuesta cultural de primer nivel.

Para que llegar al recinto sea lo más sencillo posible, la organización mantiene activo el servicio de lanzaderas oficiales, con rutas de ida y vuelta desde Alicante, Valencia, Murcia, Benidorm, Calpe, Cartagena, Crevillente, La Mata, Mil Palmeras, La Zenia, Denia, Elche, Mazarrón y Orihuela. Toda la información sobre horarios, puntos de salida y reservas está disponible en la web oficial del festival, junto al resto de información práctica para organizar la visita: alojamiento, accesibilidad y cómo llegar al recinto.

The Hives, durante una actuación en el Low Festival de Benidorm en 2017 / DAVID REVENGA

El cartel está liderado por The Hives, Kasabian, Editors, Fangoria, Iván Ferreiro, Dani Fernández, Love of Lesbian, Ultraligera y La Casa Azul. A ellos les siguen otras propuestas como Alcalá Norte, Barry B, Depresión Sonora, Ladilla Rusa, Ginebras, La Paloma, Natalia Lacunza, Ojete Calor, The Molotovs, Rufus T. Firefly, Veintiuno, Aiko el grupo, Besmaya, Cycle, Innmir, Neverland Bari, Biela, Ciutat, Nerve Agent, Éxtasis, La Plata, Joseluis, Juventude, Los Chivatos, Mala Gestión, Nuevos Vicios, Pablopablo, Papa Topo, Toldos verdes, Parquesvr, Perro y Repion.

Noticias relacionadas

Entradas de día y abonos a la venta

Las últimas entradas de día y abonos generales y VIP del Low Festival para este 2026 están disponibles desde 39,99 euros hasta este domingo o agotar cupo en www.lowfestival.es/abonos/. Además, continúa activo el descuento especial para personas empadronadas en Torrevieja, que podrán acceder a su abono a precio reducido. El abono general tiene un coste de 70,99 euros más gastos de gestión, mientras que los empadronados en la localidad podrán comprarla por 34,99 euros.