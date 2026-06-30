La octava edición de Gastro Cinema abre la convocatoria para presentar cortometrajes

El Festival de Cine y Gastronomía de Alicante, Gastro Cinema, ha iniciado la convocatoria para su octava edición, que se celebrará del 13 al 19 de noviembre de 2026. Este evento invita a cineastas de todo el mundo a presentar sus obras vincluadas en gastronomía.

La sección oficial está abierta a producciones españolas e internacionales que tengan como tema principal la gastronomía o cuyo desarrollo ocurra en un contexto gastronómico. Podrán participar en la sección Caviar de cortometrajes tanto cortometrajes de ficción como documentales, con una duración máxima de 30 minutos. Las obras deben haber sido producidas después del 1 de enero de 2024 y, si no están en español, deberán incluir subtítulos en este idioma.

Gastro Cinema 2025 premió al corto "Chicken Jazz" de Imanol Ruiz de Lara / Informacion

La fecha límite de inscripción es el 30 de septiembre de 2026, y las bases completas están disponibles en la web del festival. Los participantes competirán por el premio a Mejor cortometraje Gastro Cinema, dotado con 500 euros. Un jurado compuesto por destacados profesionales del sector audiovisual seleccionará la obra ganadora, que será anunciada en la gala de clausura el 19 de noviembre de 2026 en el Teatre Arniches de Alicante. Estos trabajos podrán verse en las proyecciones que se realizarán en el MARQ (Museo Arqueológico de Alicante) durante la celebración del Festival.

Festival Gastro Cinema, una iniciativa que une gastronomía, cine, turismo y cultura. El festival proyecta la imagen de Alicante como un destino innovador, capaz de crear experiencias que combinan la excelencia culinaria con la creación audiovisual, impulsando además la promoción de los restaurantes locales a través de iniciativas como Arroces de Cine y un amplio programa de catas, degustaciones y encuentros profesionales.

El director del festival Vicente Seva y el diputado de cultura Juan de Dios Navarro en Gastro Cinema 2025 / Rafa Arjones / INFORMACIÓN

Tal y como ha declarado el director del festival, Vicente Seva, Gastro Cinema sigue creciendo como punto de encuentro entre el cine y la gastronomía. "En un momento de gran proyección para la gastronomía alicantina, estamos diseñando una programación que volverá a sorprender al público, con nuevas experiencias, invitados de primer nivel y propuestas que iremos desvelando en los próximos meses."

El cartel de Gastro Cinema en esta nueva edición mantiene la reconocida imagen que ha acompañado al festival desde su primera edición. Este año, el diseño incorpora un cambio en el color de fondo, mientras conserva la simbólica olla que simula una claqueta de cine, decorada con elementos distintivos de Alicante, como la emblemática explanada. El diseño es obra de alicantino Javi Crespo un experto en diseño de marca, ilustración y dirección artística con más de 25 años de trayectoria.

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El Festival de Gastro Cinema cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, Instituto Valenciano de Cultura, Mercalicante y otras empresas colaboradoras.