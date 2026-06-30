Orihuela se convierte en un plató de cine medieval con el rodaje de una macroproducción de Disney

Rapunzel elige el Colegio Diocesano Santo Domingo como parte de su película en acción real. Orihuela se ha convertido en uno de los escenarios de la destacada producción cinematográfica vinculada al universo Disney Enredados. Algunos enclaves históricos del municipio han adoptado una estética medieval para recrear el Reino de Corona, el territorio ficticio en el que transcurre la historia de la adaptación animada del clásico cuento de Rapunzel que el estudio cinematográfico estrenó en 2010.

El proyecto forma parte de la nueva versión en imagen real de la conocida película que versiona una de las historias más célebres de los Hermanos Grimm, una producción cuyo desarrollo se anunció en el año 2024 y que prevé contar con diversas localizaciones dentro de la Comunidad Valenciana, como ya anunció el pasado 27 de marzo el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante un acto en Alicante. Desde entonces, la elección de estos espacios ha despertado una notable expectación entre aficionados al cine y vecinos de los municipios implicados.

Exteriores del Colegio Diocesano Santo Domingo, donde se está llevando a cabo el rodaje / INFORMACIÓN

Aunque la productora mantiene un estricto control sobre los detalles del rodaje, se anunció que "varios puntos de la provincia" formarían parte de la producción, así como otros lugares del país como Girona, donde las pruebas de casting para participar en la cinta generaron caos con un gran número de personas interesadas en salir en la película, colas kilométricas y alguna que otra disputa por los turnos. Caso diferente fue la prueba en la Ciudad de la Luz de Alicante, donde gracias al orden y la menor afluencia de interesados no se reportó ningún tipo de incidencia.

Y en esta expectación generada por el live-action de Enredados, Orihuela ha visto cómo algunos de los enclaves seleccionados para acoger parte de las grabaciones han experimentado una visible transformación para adaptarse a las necesidades artísticas de la producción. Elementos decorativos y ambientaciones inspiradas en la época medieval han sido incorporados al conjunto arquitectónico con el objetivo de recrear la atmósfera característica de la célebre historia.

Según ha informado el medio local Activa Orihuela, que ha tenido acceso a la información relativa a las grabaciones arrancadas este lunes 29 de junio, se está rondando tanto en el interior (claustros del Convento y la antigua Universidad) como en el exterior del Colegio Diocesano Santo Domingo. En esos puntos, se han realizado varias secuencias protagonizadas por decenas de intérpretes caracterizados como caballeros medievales, encargados de representar a los guardianes y defensores del reino.

Asimismo, el claustro y otras dependencias del complejo han sido transformados mediante una cuidada ambientación que incluye tapices, estandartes, mobiliario de época y diverso material de utilería utilizado en las escenas. Además, los espacios interiores han sido decorados con abundante vegetación ornamental, grandes enredaderas y elementos florales destinados a reforzar la estética fantástica que caracteriza a la producción y adaptar la arquitectura del edificio a las exigencias narrativas y visuales del largometraje.

El Colegio Diocesano de Orihuela, donde se están rodando varias escenas de "Enredados" / INFORMACIÓN

Calendario del rodaje

Según confirmó la compañía durante los castings de Girona, el calendario de rodaje en España tenía previsto extenderse del 24 de junio al 29 de julio e incluiría localizaciones en las provincias de Alicante, Tarragona y Girona. Aunque la producción está sujeta a cambios en la estimación de fechas, el complejo cinematográfico de Ciudad de la Luz es uno de los principales escenarios de la película de Disney, sirviéndole de "residencia" durante su estancia en España.

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La llegada de esta cinta internacional a la provincia, resaltada como "un impulso estratégico al sector audiovisual valenciano” por el presidente de la Generalitat, ha provocado que los presupuestos destinen una subvención directa de cinco millones de euros “para apoyar la producción del proyecto cinematográfico durante el ejercicio 2026”. La película está dirigida por Michael Gracey (El gran showman, Better Man) y protagonizada por Teagan Croft, quien interpretará el papel de Rapunzel. Por su parte, Milo Manheim asumirá el rol de Flynn Rider, Kathryn Hahn interpretará a Madre Gothel y Diego Luna hará un papel no visto en la adaptación animada.