El restaurante con terraza de Alicante que se ha colado entre los tres mejores de España

Uno de los mejores restaurantes con terraza para este verano se encuentra en la provincia de Alicante, según TheFork, una de las mayores plataformas de reservas online en Europa, que ha presentado la cuarta edición de sus Summer Hits 2026, el ranking que reúne los mejores 50 restaurantes con vistas de España para que el público pueda visitarlos este verano.

Este año, el primer puesto lo ocupa El Cuartel del Mar, de cocina mediterránea, situado en la playa de La Barrosa, en Chiclana de la Frontera (Cádiz); le sigue en segundo lugar Il Bocconcino, en Adeje (Tenerife), un restaurante de cocina italiana con una estrella Michelin y balcón al Atlántico, y en tercera posición se sitúa OB Rooftop, en Calp, un restaurante de cocina internacional con vistas panorámicas al Mediterráneo desde la costa alicantina.

El restaurante OB Rooftop de Calp, con vistas al Peñón de Ifach / INFORMACIÓN

Ubicado en la Partida Colina del Sol 49 de Calp, este local de privilegiado mirador al Peñón de Ifach tiene un precio medio por comensal de 25 euros y en su carta destaca el ceviche de tomate y la pinsa de pistacho, según la plataforma.

En el listado de TheFork Summer Hits 2026 figuran un total de seis restaurantes con terraza de la Comunidad Valenciana, de los que tres se ubican en la provincia de Alicante y otros tres establecimientos están localizados en la ciudad de València.

Rincón de la terraza del restaurante D-vora de Benidorm / INFORMACIÓN

De hecho, el segundo mejor posicionado del territorio autonómico se encuentra en Benidorm y se llama D-vora, un restaurante de fusión en la Plaça de Sant Jaume que ocupa el puesto 14, y el tercero de la provincia incluido en el ranking es Nómada, de cocina italiana, en el puerto de Dénia, situado en el puesto 34.

Terraza del restaurante Nómada de Dénia / INFORMACIÓN

Los otros tres restaurantes con terraza valencianos destacados en la lista de TheFork son Maremar (puesto 27), La Terracita (44) y La Salita (47), todos ellos en la capital.

La Comunidad Valenciana, con seis establecimientos incluidos en sus hits, es la tercera autonomía junto con Canarias con más locales recomendados, después de Andalucía, que tiene 9, y Baleares, con 8. Detrás se situarían Cataluña (5), Comunidad de Madrid (4), Galicia (4), Cantabria (3), Asturias (2), País Vasco (2) y la Región de Murcia (1).

Criterios de selección

Un 58% de los establecimientos incluidos en el ranking se incorporan por primera vez, un dato que pone de manifiesto el dinamismo y la constante evolución de la oferta gastronómica española durante la temporada estival.

Los cincuenta restaurantes han sido seleccionados teniendo en cuenta criterios de calidad, tales como su ubicación en sitios privilegiados de la geografía española, su encanto, su nota media (todos tienen puntuaciones de 8,5 o superiores), el tráfico a su ficha y el volumen y calidad de sus reseñas.

De igual forma, todos ellos tienen un precio medio por persona que oscila entre los 25€ y los 120€, y abarcan 10 tipologías de cocina representadas, como la mediterránea, japonesa, italiana y de fusión, entre otras, como resultado de la variedad culinaria que caracteriza a España en la actualidad.

Sobre TheFork

TheFork, una empresa de Tripadvisor®, es una de las mayores plataformas de reservas online de restaurantes en Europa. La compañía utiliza la tecnología para fomentar conexiones entre comensales y restauradores y promocionar la cultura gastronómica. Con una red de casi 55.000 restaurantes asociados en 14 países, cerca de 40 millones de descargas de la aplicación y más de 20 millones de reseñas verificadas, TheFork es una referencia para los amantes de la buena comida.