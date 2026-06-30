Rural Film Fest: una cita con el audiovisual en el Camp d'Elx

El cine al aire libre vuelve a Elche del 1 al 4 de julio con la decimocuarta edición del Rural Film Fest, un festival itinerante que se celebra en seis pedanías del municipio ilicitano y que reúne cada año a cerca de un millar de personas.

En este caso son Asprella, Perleta, Valverde, La Baia, Puçol y Los Arenales del Sol, todas del Camp d'Elx, las poblaciones que disfrutarán de 50 proyecciones de cortometrajes de más de 20 países con una temática que habla del medioambiente, la agricultura, la sostenibilidad, los recursos hídricos o el mundo rural. La programación completa se puede consultar en este enlace.

Rural FilmFest en Valverde, el pasado año / INFORMACIÓN

El certamen, dirigido por los cineastas Jaume Quiles y Alberto Gutiérrez, pretende acercar al entorno rural ilicitano un proyecto audiovisual que reflexiona tanto sobre la naturaleza como sobre la emergencia climática a través de películas de todo el mundo de ficción, documental y animación, muchas de las cuales han pasado por festivales como Cannes, Tesalónica, San Sebastiám, Seminci, Clermont-Ferrand, Palm Springs o Raindance.

El país con mayor representación en esta edición es España, con 10 películas, seguido de Francia (6), Alemania y Croacia (4), y Portugal y Canadá (3). La cartelera se enriquece con otras producciones de lugares tan diversos como Rumanía, Suiza, Estados Unidos, Turquía, Colombia, México, Grecia, China, Kazajistán, Taiwán e Irán.

Cartel con la programación de este año / INFORMACIÓN

De la basura electrónica al turismo masivo y al solarpunk

Además, este año el festival cuenta con más de una veintena de estrenos absolutos en España, nacionales e internacionales, con obras que abordan temas como la basura electrónica, la gestión de residuos domésticos e industriales, las consecuencias del turismo masivo, la invasión de los plásticos, la importancia del compost, el solarpunk (que imagina un futuro sostenible en contraposición al cyberpunk o a las historias de futuros distópicos), así como historias de ficción que transcurren en invernaderos, que retratan la singularidad de las fiestas patronales en los pueblos de España o el mundo rural en Turquía.

Fotograma de "Agosto Cansuto", de Jesús Moreno Alonso / INFORMACIÓN

Películas destacadas como Un-decided, de Mohsen Nabavi, de Irán; Agosto Cansuto, del extremeño Jesús Moreno sobre la soledad del campo; o el paisaje fluvial de la colombiana Las piedras del río, son algunas de películas de estreno en el Rural Film Fest, que incluye también cintas como la portuguesa Bad for a moment, de Daniel Soares, que pasó por Cannes y la Seminci; o la película de animación en stop-motion belga Prout, que aborda desde el humor la basura electrónica en el espacio.

"Bad for a moment", del portugués Daniel Soares / INFORMACIÓN

Coherente con su filosofía, el festival mantiene su compromiso medioambiental reduciendo su huella de carbono al mínimo. Todas las proyecciones nocturnas generarán cero emisiones de CO2, ya que los equipos serán alimentados mediante baterías recargadas previamente con energía solar.

Películas alicantinas en cartel

La representación local en el festival está liderada por las obras de los directores alicantinos Borja López Ferrer y Adán Aliaga. Por un lado, López Ferrer presenta Perromaquia, un original y audaz falso documental que plantea una realidad alternativa donde los protagonistas en el ruedo de las plazas son los perros y los "perreros perrean perros". A través de una entrevista a Fernando, un perrero legendario, el cortometraje explora con ironía el panorama actual de la perromaquia en España.

Imagen del corto "Perromaquia", del alicantino Borja López Ferrer / INFORMACIÓN

Por su parte, el reconocido cineasta Adán Aliaga participa con Cotton Candy, una cautivadora ficción centrada en la vida de Carol, perteneciente a la tercera generación de feriantes. Durante las vacaciones siempre la acompaña su hija adolescente, Marina, quien atraviesa una etapa de rebeldía y enfado con el mundo -a excepción de sus amigos. Mientras Carol intenta enseñarle los secretos de la elaboración del algodón de azúcar, la joven se niega a seguir la tradición, enfrentándose a cualquiera que le dicte qué hacer, ignorando aún el gran y misterioso secreto que guarda su familia.

El jurado verá las películas con el público

Como novedad de esta 14ª edición, el jurado internacional -formado por distinguidos cineastas y profesionales de la industria que viajarán hasta Elche- visionará las películas compartiendo butaca con el público general, deliberando a los ganadores en la última jornada de proyecciones. Asimismo, la juventud tendrá voz propia mediante el Premio Jurado Joven Rural, otorgado por estudiantes del grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).