ADDA presenta su Temporada Sinfónica 2026-27: 20 conciertos para vivir la música desde la emoción
Con Josep Vicent al frente, grandes orquestas internacionales, solistas de referencia y nuevos estrenos dan forma a una programación marcada por la naturaleza, la vida y el amor
Hay temporadas que se programan y hay temporadas que se viven.
La Temporada Sinfónica 2026-27 del ADDA nace precisamente con esa vocación: convertir cada concierto en una experiencia, cada programa en un relato y cada obra en una invitación a detener el tiempo para escuchar desde otro lugar.
Bajo el lema "Naturaleza, Vida y Amor", Josep Vicent propone un recorrido donde las grandes obras del repertorio dialogan con nuevas creaciones, intérpretes excepcionales y algunas de las mejores orquestas del mundo junto a ADDA·SIMFÒNICA.
La naturaleza aparece como origen y fuerza creadora; la vida, como impulso constante y transformación; y el amor, como aquello que atraviesa toda experiencia humana. Tres conceptos que recorren la temporada inspirados en la trilogía de Dvořák y que sirven de hilo conductor de una propuesta artística concebida como un viaje, donde tradición y contemporaneidad conviven con absoluta naturalidad.
ADDA vuelve a apostar por la creación actual con estrenos y encargos de compositores como Fazıl Say o Albert Guinovart, reafirmando su compromiso con una programación viva, capaz de generar nuevo repertorio y de situar Alicante en el mapa internacional de la creación musical.
Junto a estas nuevas voces, regresan algunas de las grandes cimas del repertorio sinfónico: Wagner, Mahler, Strauss, Beethoven, Berlioz, Stravinsky, Rachmaninov o Shostakovich protagonizan una temporada concebida para descubrir nuevas formas de escuchar obras universales.
La presencia de grandes orquestas internacionales convierte además esta edición en una de las más ambiciosas de los últimos años. La Filarmónica Checa, la Deutsche Radio Philharmonie, la Orquesta Nacional de España, la Berner Symphonieorchester, la Orquesta Filarmónica Nacional de Hungría o la Orquesta Sinfónica de Düsseldorf compartirán escenario con ADDA·SIMFÒNICA Alicante, consolidando al auditorio alicantino como uno de los grandes espacios sinfónicos de España.
A ellas se unen algunos de los intérpretes más destacados del panorama internacional: Ton Koopman, Semyon Bychkov, Adam Fischer, Josep Pons, Wayne Marshall, Patrick Messina, Sol Gabetta, Pablo Ferrández, Mao Fujita, Martín García García, Elisabeth Teige, Joseph Alessi, Rosa Torres Pardo, Blake Pouliot o Kristine Balanas, entre muchos otros.
Especial protagonismo tendrá ADDA·SIMFÒNICA Alicante, que continuará desarrollando una línea artística propia bajo la dirección de Josep Vicent, alternando grandes títulos del repertorio con estrenos absolutos, proyectos singulares y colaboraciones con algunos de los solistas más reconocidos del panorama internacional.
La temporada culminará con uno de los grandes acontecimientos del curso: la interpretación de la Fantasía Coral de Beethoven junto al Orfeón Donostiarra, coincidiendo con el 150 aniversario de la histórica formación coral, y la monumental partitura Iván el Terrible de Prokófiev, con la presencia de Pedro Piqueras, en una producción que volverá a convertir el escenario del ADDA en un espacio donde música, palabra e imagen se funden en una única experiencia artística.
Más que una programación, "Naturaleza, Vida y Amor" propone una manera de escuchar. Una invitación a dejarse llevar por la emoción, la belleza y el poder transformador de la música en directo. Porque hay conciertos que se recuerdan. Y otros que permanecen para siempre.
Conciertos:
26 septiembre 2026 | 20.00 h
EL ANILLO SIN PALABRAS
ADDA·SIMFÒNICA Alicante
Josep Vicent, director
La temporada se inaugura con la célebre versión sinfónica de El anillo del nibelungo realizada por Lorin Maazel, una obra que condensa toda la fuerza dramática del universo wagneriano.
3 octubre 2026 | 20.00 h
EL SUEÑO DE EROS
ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA
Pablo González, director
La Orquesta Nacional de España rinde homenaje a Óscar Esplá con El sueño de Eros, en un programa que culmina con la Quinta Sinfonía de Mahler.
16 octubre 2026 | 20.00 h
ZEN GARDEN
ADDA·SIMFÒNICA Alicante
Patrick Messina, clarinete
Josep Vicent, director
Patrick Messina interpreta el estreno del nuevo concierto para clarinete de Tan Dun, acompañado por la Novena Sinfonía de Dvořák.
26 octubre 2026 | 20.00 h
CIELO Y TIERRA
ORQUESTA SINFÓNICA DE DÜSSELDORF
Coral Infantil Juan Bautista Comes
Orfeó Universitari de Valencia
Catriona Morison, mezzosoprano
Adam Fischer, director
La Sinfonía núm. 3 de Mahler protagoniza este concierto junto a la mezzosoprano Catriona Morison y una amplia formación coral, en una de las grandes obras del repertorio sinfónico.
6 noviembre 2026 | 20.00 h
GÉNESIS
ADDA·SIMFÒNICA Alicante
Blake Pouliot, violín
Josep Vicent, director
Blake Pouliot interpreta el Concierto para violín núm. 1 de Shostakovich en un programa dedicado al compositor ruso, completado con su Sinfonía núm. 15.
14 noviembre 2026 | 20.00 h
LA DANZA
ORQUESTA FILARMÓNICA CHECA
MAO FUJITA, piano
SEMYON BYCHKOV, director
La Filarmónica Checa, dirigida por Semyon Bychkov, ofrece un programa con obras de Smetana, Richard Strauss y Rachmaninov, reflejando la danza como fuente de inspiración musical.
27 noviembre 2026 | 20.00 h
NATURA
ADDA SIMFÒNICA ALICANTE
Carles Marín, piano
Nayden Todorov, director invitado
Comienza con el bellísimo En el reino de la naturaleza de Dvořák, Carles Marín y el Concierto para piano núm. 5 "Egipcio" de Saint-Saëns y la Sinfonía núm. 8 de Beethoven.
11 diciembre 2026 | 20.00 h
CANTO DE LUZ
ADDA SIMFÒNICA ALICANTE
Benedict Kloeckner, violonchelo
Margarita Balanas, directora invitada
Mozart, Haydn y Mendelssohn protagonizan este programa con Benedict Kloeckner como solista y Margarita Balanas en la dirección.
13 enero 2027 | 20.00 h
JÚPITER
MUSIKKOLLEGIUM WINTERTHUR
Pablo Ferrández, cello
Roberto González Monjas, director
Pablo Ferrández interpreta el Concierto para violonchelo de Elgar en un programa que incluye el estreno de Caprice à l'espagnole de Richard Dubugnon y la Sinfonía núm. 41 "Júpiter" de Mozart.
21 enero 2027 | 20.00 h
NIGHT AT THE MOVIES
ADDA SIMFÒNICA ALICANTE
Kristine Balanas, violín
Josep Vicent, director titular
El estreno absoluto de una nueva obra de Fazıl Say, el Concierto para violín de Korngold y Así habló Zaratustra de Richard Strauss conforman este programa.
26 enero 2027 | 20.00 h
ELEKTRA
DEUTSCHE RADIO PHILHARMONIE
Elisabeth Teige, soprano
Josep Pons, director
La Deutsche Radio Philharmonie, junto a la soprano Elisabeth Teige, presenta un programa dedicado a Richard Strauss y Richard Wagner con Muerte y transfiguración, Preludio y muerte de Tristán e Isolda y la Suite orquestal Elektra.
5 febrero 2027 | 20.00 h
BEETHOVEN 100
ADDA SIMFÒNICA ALICANTE
Peter Oundjian, director invitado
ADDA·SIMFÒNICA aborda la Obertura Otelo de Dvořák junto a las sinfonías núm. 1 y núm. 2 de Beethoven.
19 febrero 2027 | 20.00 h
AURORA BOREAL
ADDA SIMFÒNICA ALICANTE
Martín García García, piano
Josep Vicent, director titular
Martín García García interpreta el Concierto para piano núm. 1 de Chopin junto a Josep Vicent en un programa que culmina con la Sinfonía núm. 2 de Sibelius.
26 febrero 2027 | 20.00 h
HOLLYWOOD
WDR FUNKHAUSORCHESTER
Elionor Martínez, soprano
Wayne Marshall, piano/director
Un recorrido por la música de Leonard Bernstein y George Gershwin con Wayne Marshall al piano y la dirección, junto a la soprano Elionor Martínez.
18 marzo 2027 | 20.00 h
GAÉLICA
ADDA SIMFÒNICA ALICANTE
Rosa Torres Pardo, piano
Virginia Martínez, directora invitada
La música de Manuel de Falla, Clara Schumann y Amy Beach protagoniza este concierto con Rosa Torres Pardo al piano y Virginia Martínez como directora invitada.
7 abril 2027 | 20.00 h
IMPERIAL
ORQUESTA FILARMÓNICA NACIONAL DE HUNGRÍA
Dezső Ránki, piano
Martin Rajna, director
Dezső Ránki interpreta el Concierto para piano núm. 5 “Emperador” de Beethoven, junto al Concierto para orquesta de Bartók.
16 abril 2027 | 20.00 h
FANTÁSTICA
ADDA SIMFÒNICA ALICANTE
Joseph Alessi, trombón
Josep Vicent, director titular
Joseph Alessi estrena el nuevo Concierto para trombón y orquesta de Albert Guinovart, completando el programa con la Sinfonía Fantástica de Berlioz.
23 abril 2027 | 20.00 h
PÁJARO DE FUEGO
BERNER SYMPHONIEORCHESTER
Sol Gabetta, violonchelo
Krzysztof Urbański, director
La Berner Symphonieorchester visita el ADDA con Sol Gabetta como solista en el Concierto para violonchelo núm. 1 de Shostakovich y El pájaro de fuego de Stravinsky.
15 mayo 2027 | 20.00 h
LA EDAD LUMINOSA
ADDA SIMFÒNICA ALICANTE
Klaus Mertens, bajo-barítono
Ton Koopman, director
Ton Koopman dirige un programa con Bach, Schubert y Haydn, junto al bajo-barítono Klaus Mertens.
12 junio 2027 | 20.00 h
IVÁN EL TERRIBLE
ADDA SIMFÒNICA ALICANTE
Pedro Piqueras, narrador
Iván Martín, piano
Orfeón Donostiarra
Josep Vicent, director titular
La temporada concluye con la Fantasía Coral de Beethoven y Iván el Terrible de Prokófiev, junto al Orfeón Donostiarra, en el concierto de clausura del ciclo.
Más información:
Compra de nuevos abonos: Del 14 al 24 de julio de 2026.
Venta de entradas individuales: A partir del 30 de julio de 2026.
Consulta su web.
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De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h.
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