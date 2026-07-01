ADDA presenta su Temporada Sinfónica 2026-27: 20 conciertos para vivir la música desde la emoción

Hay temporadas que se programan y hay temporadas que se viven.

La Temporada Sinfónica 2026-27 del ADDA nace precisamente con esa vocación: convertir cada concierto en una experiencia, cada programa en un relato y cada obra en una invitación a detener el tiempo para escuchar desde otro lugar.

Bajo el lema "Naturaleza, Vida y Amor", Josep Vicent propone un recorrido donde las grandes obras del repertorio dialogan con nuevas creaciones, intérpretes excepcionales y algunas de las mejores orquestas del mundo junto a ADDA·SIMFÒNICA.

La naturaleza aparece como origen y fuerza creadora; la vida, como impulso constante y transformación; y el amor, como aquello que atraviesa toda experiencia humana. Tres conceptos que recorren la temporada inspirados en la trilogía de Dvořák y que sirven de hilo conductor de una propuesta artística concebida como un viaje, donde tradición y contemporaneidad conviven con absoluta naturalidad.

ADDA vuelve a apostar por la creación actual con estrenos y encargos de compositores como Fazıl Say o Albert Guinovart, reafirmando su compromiso con una programación viva, capaz de generar nuevo repertorio y de situar Alicante en el mapa internacional de la creación musical.

Junto a estas nuevas voces, regresan algunas de las grandes cimas del repertorio sinfónico: Wagner, Mahler, Strauss, Beethoven, Berlioz, Stravinsky, Rachmaninov o Shostakovich protagonizan una temporada concebida para descubrir nuevas formas de escuchar obras universales.

La presencia de grandes orquestas internacionales convierte además esta edición en una de las más ambiciosas de los últimos años. La Filarmónica Checa, la Deutsche Radio Philharmonie, la Orquesta Nacional de España, la Berner Symphonieorchester, la Orquesta Filarmónica Nacional de Hungría o la Orquesta Sinfónica de Düsseldorf compartirán escenario con ADDA·SIMFÒNICA Alicante, consolidando al auditorio alicantino como uno de los grandes espacios sinfónicos de España.

A ellas se unen algunos de los intérpretes más destacados del panorama internacional: Ton Koopman, Semyon Bychkov, Adam Fischer, Josep Pons, Wayne Marshall, Patrick Messina, Sol Gabetta, Pablo Ferrández, Mao Fujita, Martín García García, Elisabeth Teige, Joseph Alessi, Rosa Torres Pardo, Blake Pouliot o Kristine Balanas, entre muchos otros.

Especial protagonismo tendrá ADDA·SIMFÒNICA Alicante, que continuará desarrollando una línea artística propia bajo la dirección de Josep Vicent, alternando grandes títulos del repertorio con estrenos absolutos, proyectos singulares y colaboraciones con algunos de los solistas más reconocidos del panorama internacional.

La temporada culminará con uno de los grandes acontecimientos del curso: la interpretación de la Fantasía Coral de Beethoven junto al Orfeón Donostiarra, coincidiendo con el 150 aniversario de la histórica formación coral, y la monumental partitura Iván el Terrible de Prokófiev, con la presencia de Pedro Piqueras, en una producción que volverá a convertir el escenario del ADDA en un espacio donde música, palabra e imagen se funden en una única experiencia artística.

Más que una programación, "Naturaleza, Vida y Amor" propone una manera de escuchar. Una invitación a dejarse llevar por la emoción, la belleza y el poder transformador de la música en directo. Porque hay conciertos que se recuerdan. Y otros que permanecen para siempre.

Conciertos:

26 septiembre 2026 | 20.00 h

EL ANILLO SIN PALABRAS

ADDA·SIMFÒNICA Alicante

Josep Vicent, director

La temporada se inaugura con la célebre versión sinfónica de El anillo del nibelungo realizada por Lorin Maazel, una obra que condensa toda la fuerza dramática del universo wagneriano.

3 octubre 2026 | 20.00 h

La Orquesta Nacional de España rinde homenaje a Óscar Esplá. / INFORMACIÓN

EL SUEÑO DE EROS

ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA

Pablo González, director

La Orquesta Nacional de España rinde homenaje a Óscar Esplá con El sueño de Eros, en un programa que culmina con la Quinta Sinfonía de Mahler.

16 octubre 2026 | 20.00 h

Patrick Messina interpreta el estreno del nuevo concierto para clarinete de Tan Dun. / INFORMACIÓN

ZEN GARDEN

ADDA·SIMFÒNICA Alicante

Patrick Messina, clarinete

Josep Vicent, director

Patrick Messina interpreta el estreno del nuevo concierto para clarinete de Tan Dun, acompañado por la Novena Sinfonía de Dvořák.

26 octubre 2026 | 20.00 h

La Sinfonía núm. 3 de Mahler protagoniza este concierto. / INFORMACIÓN

CIELO Y TIERRA

ORQUESTA SINFÓNICA DE DÜSSELDORF

Coral Infantil Juan Bautista Comes

Orfeó Universitari de Valencia

Catriona Morison, mezzosoprano

Adam Fischer, director

La Sinfonía núm. 3 de Mahler protagoniza este concierto junto a la mezzosoprano Catriona Morison y una amplia formación coral, en una de las grandes obras del repertorio sinfónico.

6 noviembre 2026 | 20.00 h

Blake Pouliot interpreta el Concierto para violín núm. 1 de Shostakovich. / INFORMACIÓN

GÉNESIS

ADDA·SIMFÒNICA Alicante

Blake Pouliot, violín

Josep Vicent, director

Blake Pouliot interpreta el Concierto para violín núm. 1 de Shostakovich en un programa dedicado al compositor ruso, completado con su Sinfonía núm. 15.

14 noviembre 2026 | 20.00 h

La Filarmónica Checa, dirigida por Semyon Bychkov. / INFORMACIÓN

LA DANZA

ORQUESTA FILARMÓNICA CHECA

MAO FUJITA, piano

SEMYON BYCHKOV, director

La Filarmónica Checa, dirigida por Semyon Bychkov, ofrece un programa con obras de Smetana, Richard Strauss y Rachmaninov, reflejando la danza como fuente de inspiración musical.

27 noviembre 2026 | 20.00 h

Carles Marín, piano y Nayden Todorov, director invitado. / INFORMACIÓN

NATURA

ADDA SIMFÒNICA ALICANTE

Carles Marín, piano

Nayden Todorov, director invitado

Comienza con el bellísimo En el reino de la naturaleza de Dvořák, Carles Marín y el Concierto para piano núm. 5 "Egipcio" de Saint-Saëns y la Sinfonía núm. 8 de Beethoven.

11 diciembre 2026 | 20.00 h

Margarita Balanas, directora invitada. / INFORMACIÓN

CANTO DE LUZ

ADDA SIMFÒNICA ALICANTE

Benedict Kloeckner, violonchelo

Margarita Balanas, directora invitada

Mozart, Haydn y Mendelssohn protagonizan este programa con Benedict Kloeckner como solista y Margarita Balanas en la dirección.

13 enero 2027 | 20.00 h

Pablo Ferrández interpreta el Concierto para violonchelo de Elgar. / INFORMACIÓN

JÚPITER

MUSIKKOLLEGIUM WINTERTHUR

Pablo Ferrández, cello

Roberto González Monjas, director

Pablo Ferrández interpreta el Concierto para violonchelo de Elgar en un programa que incluye el estreno de Caprice à l'espagnole de Richard Dubugnon y la Sinfonía núm. 41 "Júpiter" de Mozart.

21 enero 2027 | 20.00 h

Kristine Balanas, violín. / INFORMACIÓN

NIGHT AT THE MOVIES

ADDA SIMFÒNICA ALICANTE

Kristine Balanas, violín

Josep Vicent, director titular

El estreno absoluto de una nueva obra de Fazıl Say, el Concierto para violín de Korngold y Así habló Zaratustra de Richard Strauss conforman este programa.

26 enero 2027 | 20.00 h

Elisabeth Teige, soprano. / INFORMACIÓN

ELEKTRA

DEUTSCHE RADIO PHILHARMONIE

Elisabeth Teige, soprano

Josep Pons, director

La Deutsche Radio Philharmonie, junto a la soprano Elisabeth Teige, presenta un programa dedicado a Richard Strauss y Richard Wagner con Muerte y transfiguración, Preludio y muerte de Tristán e Isolda y la Suite orquestal Elektra.

5 febrero 2027 | 20.00 h

Peter Oundjian, director invitado. / INFORMACIÓN

BEETHOVEN 100

ADDA SIMFÒNICA ALICANTE

Peter Oundjian, director invitado

ADDA·SIMFÒNICA aborda la Obertura Otelo de Dvořák junto a las sinfonías núm. 1 y núm. 2 de Beethoven.

19 febrero 2027 | 20.00 h

Martín García García interpreta el Concierto para piano núm. 1 de Chopin. / INFORMACIÓN

AURORA BOREAL

ADDA SIMFÒNICA ALICANTE

Martín García García, piano

Josep Vicent, director titular

Martín García García interpreta el Concierto para piano núm. 1 de Chopin junto a Josep Vicent en un programa que culmina con la Sinfonía núm. 2 de Sibelius.

26 febrero 2027 | 20.00 h

Wayne Marshall al piano y la dirección. / INFORMACIÓN

HOLLYWOOD

WDR FUNKHAUSORCHESTER

Elionor Martínez, soprano

Wayne Marshall, piano/director

Un recorrido por la música de Leonard Bernstein y George Gershwin con Wayne Marshall al piano y la dirección, junto a la soprano Elionor Martínez.

18 marzo 2027 | 20.00 h

Rosa Torres Pardo al piano. / INFORMACIÓN

GAÉLICA

ADDA SIMFÒNICA ALICANTE

Rosa Torres Pardo, piano

Virginia Martínez, directora invitada

La música de Manuel de Falla, Clara Schumann y Amy Beach protagoniza este concierto con Rosa Torres Pardo al piano y Virginia Martínez como directora invitada.

7 abril 2027 | 20.00 h

Martin Rajna, director. / INFORMACIÓN

IMPERIAL

ORQUESTA FILARMÓNICA NACIONAL DE HUNGRÍA

Dezső Ránki, piano

Martin Rajna, director

Dezső Ránki interpreta el Concierto para piano núm. 5 “Emperador” de Beethoven, junto al Concierto para orquesta de Bartók.

16 abril 2027 | 20.00 h

Joseph Alessi estrena el nuevo Concierto para trombón. / INFORMACIÓN

FANTÁSTICA

ADDA SIMFÒNICA ALICANTE

Joseph Alessi, trombón

Josep Vicent, director titular

Joseph Alessi estrena el nuevo Concierto para trombón y orquesta de Albert Guinovart, completando el programa con la Sinfonía Fantástica de Berlioz.

23 abril 2027 | 20.00 h

Sol Gabetta, solista en el Concierto para violonchelo. / INFORMACIÓN

PÁJARO DE FUEGO

BERNER SYMPHONIEORCHESTER

Sol Gabetta, violonchelo

Krzysztof Urbański, director

La Berner Symphonieorchester visita el ADDA con Sol Gabetta como solista en el Concierto para violonchelo núm. 1 de Shostakovich y El pájaro de fuego de Stravinsky.

15 mayo 2027 | 20.00 h

Ton Koopman, director. / INFORMACIÓN

LA EDAD LUMINOSA

ADDA SIMFÒNICA ALICANTE

Klaus Mertens, bajo-barítono

Ton Koopman, director

Ton Koopman dirige un programa con Bach, Schubert y Haydn, junto al bajo-barítono Klaus Mertens.

12 junio 2027 | 20.00 h

La temporada concluye con la Fantasía Coral de Beethoven y Iván el Terrible de Prokófiev. / INFORMACIÓN

IVÁN EL TERRIBLE

ADDA SIMFÒNICA ALICANTE

Pedro Piqueras, narrador

Iván Martín, piano

Orfeón Donostiarra

Josep Vicent, director titular

La temporada concluye con la Fantasía Coral de Beethoven y Iván el Terrible de Prokófiev, junto al Orfeón Donostiarra, en el concierto de clausura del ciclo.

Más información:

Compra de nuevos abonos: Del 14 al 24 de julio de 2026.

Venta de entradas individuales: A partir del 30 de julio de 2026.

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