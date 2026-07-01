El Festival de Cine de Elche homenajea a la ganadora de un Goya Kiti Mánver con la Palmera de Plata

El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, organizado por la Fundación Mediterráneo, rendirá homenaje en su 49ª edición a la actriz Kiti Mánver, una de las intérpretes más reconocidas y admiradas del cine español, en reconocimiento a una trayectoria artística de más de cinco décadas y que la ha convertido en una figura imprescindible de la cinematografía nacional.

El homenaje tendrá lugar el viernes 17 de julio, durante la gala de clausura del festival, en la que la actriz recibirá la Palmera de Plata, el máximo reconocimiento honorífico que concede el certamen, como homenaje a su brillante y extensa trayectoria profesional.

La película "Mamacruz" ha sido la elegida por la actriz para proyectarse en el festival / INFORMACIÓN

Como antesala de este reconocimiento, el jueves 16 de julio, a las 19.30 horas, el festival proyectará la película Mamacruz, elegida por la propia Kiti Mánver para formar parte de este homenaje. Tras la proyección, la actriz, acompañada por la directora de la película, Patricia Ortega, participará en un encuentro con el público en el que repasará algunos de los momentos más significativos de su carrera y compartirá su experiencia.

El presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, ha señalado que “el Festival de Cine de Elche ha querido reconocer en Kiti Mánver una trayectoria artística construida desde la excelencia, el compromiso con el oficio y una extraordinaria capacidad para dar vida a personajes que forman ya parte de la memoria del cine español. En cierto modo, su carrera representa una forma de entender la interpretación desde el rigor, la versatilidad y la honestidad, unos valores que el festival comparte y quiere reconocer con este homenaje”.

Luis Boyer, presidente de Fundacion Mediterraneo, ensalza la carrera de la actriz / JOSE NAVARRO

Por su parte, el director del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, Alejandro Cano, ha destacado que “uno de los grandes privilegios del Festival de Cine de Elche es poder acceder al público a figuras imprescindibles de nuestro cine. Kiti Mánver ha trabajado con algunos de los directores más relevantes del panorama español y siempre se ha caracterizado por asumir retos interpretativos desde el comienzo de su carrera. Es una actriz admirada por varias generaciones de espectadores y también por quienes hacen cine”.

La película elegida por la homenajeada para esta edición es Mamacruz, dirigida por Patricia Ortega, un largometraje que recibió un amplio reconocimiento de la crítica por la sensibilidad con la que aborda el despertar personal y afectivo de una mujer mayor profundamente religiosa. La interpretación de Kiti Mánver fue especialmente elogiada por su capacidad para construir un personaje lleno de humanidad, naturalidad y matices, convirtiéndose en uno de los trabajos más destacados de su carrera reciente.

Una trayectoria que toca todos los palos

Kiti Mánver ha participado en más de cuarenta largometrajes y ha trabajado con algunos de los cineastas más importantes del cine español, entre ellos Pedro Almodóvar, Gerardo Vera, José Luis o García Sánchez. Su filmografía incluye títulos como Todo por la pasta, Pagafantas o Mamacruz. El teatro también ha formado parte de su carera bajo la dirección de grandes figuras como Pilar Miró o Miguel Narros. Además, también ha realizado trabajos en series como Las chica del cable o La cada de papel.

La actriz ha formado parte de grandes series como "La casa de Papel" / INFORMACION

Ha recibido el Premio Goya a la Mejor Actriz de Reparto por Todo por la pasta, una nominación al Goya a la Mejor Actriz Protagonista por El inconveniente y la Espiga de Honor de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, recibida en 2023. La entrega de la Palmera de Plata constituye uno de los momentos más esperados de cada edición y simboliza el reconocimiento del festival a quienes, con su trabajo, han contribuido de manera decisiva al desarrollo y prestigio del cine español.

Programación y proyecciones inclusivas

La programación del 49º Festival Internacional de Cine Independiente de Elche continuará el jueves 2 de julio, con la segunda sesión del ciclo Óperas Primas, que se celebra en los Cines Odeón de Elche. En esta ocasión se proyectará Corredora, ópera prima de Laura García Alonso, un largometraje protagonizado por Alba Sáez, Marina Salas y Álex Brendemühl que aborda el proceso de recuperación de una atleta de élite tras sufrir un brote psicótico.

Tras la proyección, la directora mantendrá un coloquio con el público. La sesión contará además con subtítulos accesibles e intérprete de lengua de signos, reafirmando el compromiso del festival con una programación cada vez más accesible e inclusiva.

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Organizado y patrocinado por la Fundación Mediterráneo, el 49º Festival Internacional de Cine Independiente de Elche cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, la Diputación Provincial de Alicante, el Institut Valencià de Cultura y el Cine Club Luis Buñuel de Elche.