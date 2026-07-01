La moda alicantina suma dos galardones en la tercera edición de los Premios de la Academia de la Moda

El diseñador Juan Vidal y la firma de calzado eldense Pedro García han sido distinguidos en la tercera edición de los Premios de la Academia de la Moda Española, celebrada este martes en Madrid. La gran triunfadora de la noche fue la firma valenciana Isabel Sanchis, que obtuvo el galardón a la mejor colección por su propuesta Spring/Summer 2026. Asimismo, Adolfo Domínguez recibió el Premio de Honor y Manolo Blahnik fue reconocido con el Premio Internacional.

La ceremonia, celebrada en el Teatro Príncipe Pío y conducida por Jesús Vázquez, destacó por su dinamismo y por la sobriedad de las intervenciones de los galardonados. Durante su intervención inaugural, el presentador evocó sus inicios profesionales como modelo y subrayó la relevancia de la moda para la economía española, un sector que aporta el 2,9 % del PIB nacional. El acto contó con la presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, mientras que volvió a llamar la atención la ausencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

La marca eldense Pedro García recibe el premio Mejor Colección de Calzado y Marroquinería / Daniel González / EFE

En cuanto al palmarés, la diseñadora de joyas Helena Rohner logró finalmente el reconocimiento a la mejor colección tras varias nominaciones en ediciones anteriores. Durante su discurso, reivindicó el papel de la joyería como elemento fundamental para la construcción de la identidad personal. Por su parte, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid recibió el premio al impulso y difusión de la moda española, también tras su tercera nominación consecutiva. Arancha Priede, directora general de Negocio Ferial y Congresos de Ifema Madrid, destacó que la institución afronta una nueva etapa tras su 40 aniversario, centrando sus esfuerzos en la artesanía, la industria y la proyección internacional del sector.

Participación alicantina premiada

El diseñador eldense Juan Vidal optaba a tres galardones y obtuvo finalmente el premio a la mejor presentación o desfile por Me quiere, no me quiere. El diseñador compartía nominación con Duyos, Isabel Sanchis, Juana Martín y Pedro del Hierro; y aunque también concurría en las categorías de mejor colección y mejor presentación en nuevos formatos, fue este reconocimiento, el relativo al desfile, el que logró alzar durante la gala.

En el discurso de apertura, Juan Duyos, presidente de la Fundación Academia de la Moda Española, expresó su satisfacción por el camino recorrido por la institución desde la etapa liderada por Modesto Lomba y defendió la necesidad de reforzar las alianzas público-privadas para impulsar la moda de autor. “La moda no tendrá futuro si no se apoya la artesanía y a quienes la sustentan”, afirmó.

Otro de los momentos destacados de la velada fue la recogida del premio a la mejor colección de calzado y marroquinería por parte de la firma eldense Pedro García. Los representantes de la saga familiar, que actualmente está liderada por los hermanos Mila y Pedro García, recordaron el esfuerzo y el legado de las generaciones precedentes. Esta empresa familiar, de marcado carácter internacional, mantiene su producción en Elda y continúa siendo un referente de la fabricación artesanal de calzado de alta gama.

Otros reconocimientos

Los diseñadores Ernesto Naranjo y Miguel Bécer, fundador de ManeMane, recibieron el galardón a la mejor presentación en nuevos formatos. Ambos agradecieron el reconocimiento destacando la colaboración y el apoyo mutuo que caracteriza a una nueva generación de creadores españoles. Por su parte, la firma Lola Casademunt fue distinguida con el premio al proyecto empresarial. Durante su intervención, Maite Casademunt dedicó el galardón a su madre, fundadora de la compañía hace 45 años, y lo definió como un reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el trabajo desarrollado durante décadas.

La gala vivió sus momentos más emotivos con la entrega del Premio de Honor a Adolfo Domínguez y del Premio Internacional a Manolo Blahnik, distinciones concedidas por los patronos y la Fundación de la Academia. El diseñador gallego celebra este año el 50 aniversario de una firma histórica de la moda española y pionera en su salida a bolsa e, identificado con el lema La arruga es bella, Domínguez reivindicó una moda basada en la autenticidad y en la calidad de los materiales. Durante su discurso defendió que las prendas deben “abrazar” a quienes las visten y recordó que la creatividad y la actividad empresarial son inseparables para garantizar el futuro del sector.

Adolfo Domínguez recoge el Premio de Honor de la Academia de la Moda Española / Europa Press

El Premio Internacional fue recogido por Kristina Blahnik en representación de su tío. Considerado uno de los grandes nombres del calzado de lujo, Manolo Blahnik ha convertido sus creaciones en auténticos iconos culturales. Sus diseños han sido lucidos por personalidades como Paloma Picasso o Maria Callas y alcanzaron una enorme proyección internacional gracias a la popularidad de la serie Sexo en Nueva York.

A través de un mensaje en vídeo, el diseñador agradeció un reconocimiento que calificó de “honor extraordinario” y recordó la profunda influencia que España y la obra de Francisco de Goya han ejercido sobre su trayectoria creativa. “No se trataba solo de calzado, sino de fantasía y de una búsqueda constante de la belleza”, señaló. Su sobrina destacó asimismo su “dedicación incansable” y su “generosidad”.

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La ceremonia estuvo acompañada por varias actuaciones musicales a cargo de Kany García, Mayo (concursante del Benidorm Fest 2026) y el artista italiano Mahmood, que pusieron el broche final a una noche dedicada a celebrar el talento, la creatividad y la excelencia de la moda española que premió la creatividad eldense.