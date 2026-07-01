La nueva obra de la alicantina Ana Alemany que une a tres generaciones de mujeres

La vida te cambia por completo de un instante a otro. Las tragedias ocurren, abren telediarios y los espectadores se acostumbran a que sucedan, cuando te detienes en ellas y no solo las escuchas de fondo es cuando calan aun habiendo escuchado cientos a lo largo de tu vida. Esto es lo que consigue Ana Alemany en su última novela Un hotel en Cabo de Palos, que empatices, sufras y te emociones con la protagonista de una historia que nadie querría vivir.

Eres una mujer que no se lleva especialmente bien con su madre, tu marido muere en un accidente de tráfico y tu hija de siete años se queda ciega de forma repentina. No te queda otra, debes entenderte con tu madre. Esa es la historia de la protagonista de Un hotel en Cabo de Palos, la novela de Alemany que trata el perdón, el amor y la capacidad humana de adaptarse a lo que, a veces por suerte y a veces por desgracia, te ha tocado vivir.

Una historia que cala en sus lectores / INFORMACIÓN

Enfrentarse a situaciones nuevas te lleva a tomar decisiones para seguir adelante, por ello, la protagonista decide acudir a un psiquiatra cuyas inquietantes y curiosas terapias le obligarán a aprender a vivir en esta nueva realidad. Lo tendrá que hacer de la mano de Lola Velasco, su madre. Lola es una artista, una de esas que antepuso los escenarios a su familia y ahora la vida le ha puesto delante un proceso de duelo de la mano de alguien a quien nunca se la dio, su hija. Negación, ira, negociación, tristeza y aceptación será a lo que se tengan que enfrentar tres generaciones de mujeres que la vida les ha obligado a empezar de cero.

Ana Alemany es la autora de esta obra tan íntima en la que el mar y un pequeño hotel (semi ficticio) de Cabo de Palos toman un papel fundamental. Un hotel en Cabo de Palos es una novela de la editorial Milenio publicada en el mes de mayo, pero no es la primera obra de la escritora. Alemany es una alicantina nacida en Pego, licenciada en Derecho en la Universitat de Valéncia y que siempre ha compaginado sus estudios por su amor por la literatura.

La mujer siempre ha tenido un papel fundamental en la obra de Ana Alamany / INFORMACIÓN

El papel de la mujer siempre ha estado presente en las obras de Alemany, pero un papel en situaciones poco comunes y que dejan huella. La escritora ha colaborado en medios especializados como el ya extinto El Ágora, Diario del Agua y la Fundación Aquae, donde siempre ha acercado la literatura a la reflexión y compromiso. Es autora de otras obras como Todos los caminos llevan a lo polos, Mujeres y el reino animal, Mujer de los mares y Mujeres de los aires.

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Un hotel en Cabo de Palos es una novela que casa perfectamente con sus anteriores, que vuelve a poner a la mujer en un papel protagonista y representada en tres generaciones con las que cualquier lectora va a conseguir empatizar. Una historia que enseña cómo la vida te hace reaprender y cómo logras ponerte en el lugar de una historia que nunca querrías vivir.