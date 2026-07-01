El restaurante Tribeca de Alicante entrega los premios del concurso ‘El alma del muro’

El restaurante Tribeca, situado en la calle San Fernando de Alicante, ha entregado los premios del concurso ‘El alma del muro’, una iniciativa artística con la que el local ha renovado parte de sus paredes coincidiendo con la celebración de sus 51 años de historia.

Los ganadores han sido Alberto Durante, primer premio dotado con 1.000 euros, e Íñigo Lanz, segundo premio con 500 euros. Sus murales permanecerán de forma fija en el establecimiento tras haber sido los más votados por los clientes durante un mes.

Dos obras para renovar las paredes del local

El concurso reunió a cinco finalistas: Felisa Padilla, Javier Seus, Johnier Bermúdez, Íñigo Lanz y Alberto Durante, que participaron en dos jornadas de creación en directo durante el mes de mayo.

La obra ganadora, firmada por Alberto Durante, lleva por título ‘3BK SOUL 26’. Se trata de un collage pictórico de técnica mixta que combina una escena urbana de carácter onírico con referencias a Alicante, elementos marinos y detalles vinculados a la identidad del propio local.

La obra ganadora. / INFORMACIÓN

Por su parte, Íñigo Lanz obtuvo el segundo premio con una pieza titulada ‘Espíritu de la Diversidad’, inspirada en el mural de Manuel Baeza del Hotel Gran Sol. La obra representa una figura entre sirena y tritón que une referencias al Mediterráneo, la naturaleza y la diversidad cultural.

María José San Román entregó los galardones

La entrega de premios tuvo lugar en un acto al que asistieron clientes, amigos del establecimiento y representantes de medios de comunicación. María José San Román, directora del grupo del que forma parte Tribeca, fue la encargada de entregar los galardones.

Durante su intervención, San Román explicó que el proyecto nació de la voluntad de mantener vivo el vínculo del restaurante con la ciudad. “La esencia de Tribeca nunca ha estado en un color, en un mueble o en una decoración. Ha estado siempre en las personas”, señaló.

También defendió el papel de los restaurantes como espacios de encuentro más allá de la gastronomía: “Un restaurante también puede alimentar una ciudad, encuentros, conversaciones, talento y cultura”.

Un concurso ligado al aniversario

La iniciativa ‘El alma del muro’ se enmarca en las actividades vinculadas al aniversario de Tribeca, que abrió hace más de medio siglo y forma parte del recorrido empresarial de María José San Román en Alicante.

Con este certamen, el establecimiento incorpora dos nuevas piezas artísticas a su espacio interior y mantiene una línea de renovación ligada a la participación de artistas y clientes.

Las obras premiadas quedarán instaladas de manera permanente en el local de la calle San Fernando.