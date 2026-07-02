Las Cigarreras apuesta por la música en valenciano en Alicante con el festival gratuito Fesfoc

La lucha por la cultura valenciana en Alicante continúa. La música en valenciano va a contar con un gran espacio este fin de semana, pues el sábado 4 de julio Las Cigarreras vuelve a dar lugar a la música de la terreta con la celebración del festival Fesfoc a las 19.30 horas en el Jardín Vertical de Cigarreras. La entrada es completamente gratuita y sus asistentes podrán disfrutar de grandes artistas como son La Xica o el grupo Mawela.

Los artistas La Xica y Mawela cantarán en el festival / INFORMACION

Fesfoc es un festival que lleva desde 2008 celebrándose de manera ininterrumpida para promoción de la lengua, la cultura y la música en nuestro territorio. "El simple hecho de cantar en nuestra lengua ya hace de esto un acto revolucionario, no hace falta que sea de forma explícita en las letras", asegura Paco Giner, voz de Mawela. Mawela es un grupo alicantino de Mutxamel que hace música para su gente, para su tierra. Dieron el salto con Arrels i ales, un EP publicado en 2024 con estilo más arraigado al Hip hop y que ya dejó pistas de la calidad de la agrupación de Mutxamel. Actualmente, se encuentran trabajando en un nuevo disco que podrá salir a la luz en septiembre de este año y del que los asistentes del Fesfoc podrán descubrir temas inéditos.

Para Mawela la música en valenciano es sinónimo de lucha, de tradición y del esfuerzo de una generación que mira con esperanza el panorama musical. "Somos un montón de gente en la música, en las calles y en la lucha por defender nuestros derechos y nuestra cultura". Las calles de Alicante hablan, pero lo hacen en castellano, después gritan las canciones de La Gossa Sorda, de La Fúmiga o El Diluvi en una lengua que muchos ven extinta, no lo estará tanto.

La cantante y compositora de Benimaclet, La Xica, también se subirá al escenario este sábado 4 de julio. Ha sido anteriormente conocida por ser integrante del grupo Maluks, hace varios años se desvinculó y comenzó su carrera en solitario con canciones como L’amor és un accident o Núvol. Marina Bolea (La Xica), consigue combinar sonidos que pueden parecer contrarios como la electrónica y una dolçaina. Ahora mismo la artista se encuentra centrada en su gira Alabatre que cuenta con más de una decena de fechas por toda la Comunidad Valenciana.

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Fesfoc es un espacio donde la lengua del pueblo, la lucha y la cultura se mezclan para conseguir dar a la música en valenciano el lugar que sus artistas y su tierra se merecen. El festival organizado por la Escuela Valenciana, La Cívica de l’Alacantí, el Servicio de Lenguas de la Universidad de Alicante y Gola Seca continúa después de casi 20 años posicionándose por la cultura valenciana ofreciendo a los alicantinos conciertos gratuitos de la mano de grandes artistas del territorio.