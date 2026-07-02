Josele Román, icono del destape, da el salto a la música con un concierto en una fábrica de cerveza de Alicante

Su rostro viene enseguida a la mente cuando se habla de la época del destape en el cine español. Josele Román (Gandía, 1946) tiene a sus espaldas una extensa filmografía como actriz, muchas veces de reparto, en comedias de Mariano Ozores, Vicente Escrivá o Pedro Lazaga, entre otros. Y en 2026, su carrera en el mundo cinematográfico, que arrancó con su primera película, Pecados conyugales, en 1969, sigue dando que hablar con papeles en miniseries como Por cien millones o en cintas de la talla de Torrente, presidente.

Pero más allá de la interpretación, siempre ha tenido el sueño de dedicarse a la música. Ya en 1985 se retiró de la interpretación para poner toda su dedicación en la industria musical, llegando a ser productora, compositora y arreglista a la vez que cantante o pianista de varios grupos integrados únicamente por mujeres. No obstante, en el año 1993 retomó su carrera en televisión como una de las intérpretes de la serie de Antena 3 Los ladrones van a la oficina. En los siguientes años ha hecho, de nuevo, algunas breves apariciones cinematográficas, pero ya compaginándolo con su otra afición.

Josele Román, en la actualidad, en una foto cedida por la organización del concierto / Alberto Rivas

"En el año 84 tenía que hacer una película que se llamaba La Quiniela y no la hice. Me preguntaron por qué no y les dije que estaba montando mi banda de rock", afirma con sinceridad Josele Román. "Recuerdo también que cuando estaba haciendo Gay Club (1981) con Paco España, el director Tito Fernández me riñó porque decía que pensaba más en el ensayo del grupo que en el propio rodaje, ya que en esa época ya estábamos preparando el repertorio de Epidemia", apunta la actriz y cantante.

Desde ese momento, la industria cinematográfica ya era consciente de que una de las musas del destape estaba enfocada en tener una carrera en el mundo del rock. Sin embargo, en esta disciplina nunca obtuvo el reconocimiento que si le aportó el cine. Su papel musical era el de una "rockera maldita" que intentó abrirse camino en los ochenta con bandas como Epidemia o Sexo Devil junto a Toñy, una instrumentista que la acompañó en todas sus aventuras musicales.

Imagen de Sexo Devil, uno de los primeros grupos de Josele Román / INFORMACIÓN

Más tarde, entre finales de los ochenta y principios de los noventa, participa en bandas mixtas como Antígona y la Tragedia o Melania, grupos de música que cabalgan entre el punk-rock, el pop y el rock duro con guitarras contundentes. Asimismo, también forma Roman Free, un trío de rock duro con bases de tecno oscuro, parecido al rock industrial de Rammstein, junto a Toñy Mora y Marisa de la Plaza, miembros de la banda de heavy madrileña Rosa Rosae.

Una actualidad que cabalga por el circo del rock and roll

Ahora, tras un largo parón en su carrera musical, la valenciana vuelve a subirse a los escenarios con el proyecto Román Rock and Roll Circus, una obra musical en tres actos que repasa su trayectoria y presente su última formación musical, el grupo electro-pop Circo Romano junto a los que presentará su último sencilo La estrella del TikTok. Los interesados podrán ver esta actuación con una función única este viernes 3 de julio, a las 21 horas, en la fábrica de Cervezas Althaia en Altea. Abrirá el concierto la blues rock band Katatónikos, liderada por José Ramón Pérez. Las entradas se podrán adquirir allí el mismo día del evento y consistirá en un suplemento de 3 euros en la primera consumición.

Cartel oficial del concierto Román R'n'R Circus en Altea / INFORMACIÓN

A continuación, Josele and The Devils, en la que Román junto a la Gata Mora recordarán algunas de sus composiciones. Finalizará el ya mencionado show del Rock and Roll Circus. De esta manera, regresará a subirse a un escenario para rememorar también sus primeros pasos en el mundo artístico porque, antes de hacer cine, fue bailarina. En 1965 se incorporó a la Compañía de Conchita Montes, con la que debuta en escena con la obra La dama de Maxim’s. Más tarde se une a Núria Espert en La buena persona de Sezuan y posteriormente interpreta El alma se serena (1968) y La idea fija. En 1970 interpreta La marquesa Rosalinda, de Valle-Inclán, junto a Amparo Soler Leal.

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Además, el sábado 4 de julio tendrá una segunda prueba de fuego en el pub Dublín de Gandía. "Nací en Valencia pero me crié en Gandía, donde mi abuelo fue alcalde. Me hace mucha ilusión regresar, ya que soy una artista que salió de allí", explica Román, que asegura que tiene "muchas ganas de hacer música porque hace mucho que no subo a un escenario para cantar y para transmitir lo que son mis temas", concluye.