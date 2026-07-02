Representantes de las comunidades indígenas de Colombia opinan sobre la nueva exposición del MARQ

La colaboración entre el Museo del Oro de Bogotá y el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) ha permitido que, por primera vez, piezas procedentes de los pueblos indígenas de Colombia lleguen a Europa para plantear una reflexión sobre otras formas de entender la vida, el conocimiento y la relación con el territorio. El MARQ acoge desde este martes la exposición El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia, una muestra comisariada por la antropóloga colombiana Marcela García Sierra y el catedrático de Ciencias de la Arqueología de la Universidad de Cambridge Marcos Martinón-Torres, que podrá visitarse hasta mayo del próximo año.

Con motivo de esta exposición se han desplazado hasta Alicante representantes de comunidades indígenas precolombinas como Clementina Trochez, Eyder Fabio Calambás y Jenniffer Ávila Jordán, quienes han participado activamente en el proyecto para aportar una interpretación cultural y espiritual que invita a replantear la manera en que Occidente se relaciona con el patrimonio indígena.

Los representantes de las comunidades indígenas, durante su visista al MARQ / Rafa Arjones

“Es una necesidad urgente que Occidente nos conozca”, afirma Eyder Fabio Calambás en una entrevista concedida a INFORMACIÓN. El representante indígena Misak subraya la importancia de que estas piezas hayan viajado hasta Alicante para encontrarse con nuevos públicos. “No son simples objetos arqueológicos”, explica. “Son seres vivos, presencias que nos acompañan y que forman parte de nuestra memoria colectiva”.

Esta idea propone una lectura de las colecciones alejada de la visión tradicional que identifica las piezas únicamente como vestigios materiales del pasado. Para ellos, las obras de orfebrería, cerámica o piedra representan a sus ancestros, a sus abuelas y abuelos, y constituyen una presencia activa que continúa orientando la vida de sus comunidades. Esa concepción generó durante años una evidente contradicción respecto a la presencia de estas piezas en instituciones museísticas. Sin embargo, su percepción ha evolucionado con el tiempo. “Nosotros caminamos sobre huellas que ya fueron andadas y estar aquí es una forma de visitar a nuestros mayores y de continuar un diálogo que nunca se ha interrumpido”, sostienen.

Eyder Fabio Calambás, Clementina Trochez y Jenniffer Ávila Jordán; durante su visita al MARQ / Rafa Arjones

Una nueva mirada sobre los museos

Los representantes indígenas reconocen que históricamente han mantenido una visión crítica de las instituciones museísticas, a las que durante mucho tiempo consideraron espacios donde sus ancestros permanecían confinados. “Tenemos la idea de que aquello que hay en el interior de la tierra debería quedarse allí”, señala Jenniffer Ávila Jordán. No obstante, también reivindican el papel que entidades como el Banco de la República de Colombia han desempeñado en la conservación de un patrimonio que, de otro modo, “podría haber acabado disperso en colecciones privadas o en el mercado ilegal”.

Ese proceso de reflexión ha dado lugar a una nueva forma de colaboración entre las comunidades indígenas y las instituciones culturales. A través de proyectos de cocuración, los pueblos originarios participan activamente en la construcción de los relatos expositivos, incorporando sus propios sistemas de conocimiento y sus interpretaciones sobre las piezas. “Durante mucho tiempo vimos los museos como prisiones de espíritus”, explican. “Pero también comprendimos que, sin esos espacios de custodia, muchas de estas piezas se habrían perdido para siempre”.

De esta manera, dan un paso más allá de la narrativa tradicional difundida por la arqueología y la antropología y reivindican la necesidad de contar la historia desde la perspectiva de quienes han heredado esas tradiciones y mantienen vivo ese conocimiento. En líneas generales, lo que más positivamente valoran de esta muestra es la narrativa, pues no es una simple muestra de objetos, sino un recorrido por una cultura diferente y milenaria.

Problema con el idioma

Sin embargo, los representantes indígenas también han señalado algunas carencias de la exposición, entre ellas la ausencia de referencias en namtrik, la lengua propia del pueblo Misak. “Hemos echado en falta nuestro idioma en las explicaciones, pues hay palabras que son difíciles de traducir y, cuando no se expresan en la lengua original, pierden parte de su significado”, explica a INFORMACIÓN Jenniffer Ávila Jordán, cuyo nombre indígena es Phuyu Uma.

Los representantes indígenas, durante la entrevista con INFORMACIÓN / Rafa Arjones

El namtrik, hablado por el pueblo Misak en el departamento colombiano del Cauca, constituye uno de los pilares fundamentales de su identidad cultural. “En muchas comunidades, la lengua se ha perdido y nuestro principal cometido es mantener vivas nuestras raíces”, subraya. “Aquí en Alicante y en España también existen otras lenguas que necesitan ser protegidas y salvaguardadas, y la diversidad de los territorios debe ocupar un lugar central en el diálogo”.

Las "presencias" como eje central

Uno de los conceptos que más interés despertó durante la conversación fue el de las “presencias”, una noción central en la exposición que cuestiona la concepción occidental del objeto arqueológico como una pieza material desprovista de vida. Desde la visión de los pueblos indígenas participantes, estas obras conservan un vínculo espiritual con las comunidades de las que proceden. “Cuando un museo incorpora las narrativas y los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas deja de ser solo un museo, permite visitar a nuestros ancestros”, reflexionan.

Detalle de algunas de las piezas de oro mostradas en la exposición del MARQ / INFORMACIÓN

Se trata de una idea arraigada en la visión misak, que ha ido aprendiendose de generación en generación pese a los problemas que han ido surgiendo con el paso del tiempo. “Nosotros no tuvimos la oportunidad de contar con maestros bilingües que hablaran namtrik. Estudiábamos en español y eso provocó que muchas personas fueran desplazadas o discriminadas por intentar mantener viva su lengua”, recuerda Clementina Trochez, la integrante de mayor edad del grupo desplazado a Alicante. “Aprendimos a través de la práctica y de las relaciones sociales; así entendemos también la naturaleza del conocimiento”.

Los participantes consideran que esta realidad forma parte de una herida histórica aún presente en los pueblos originarios. “Hemos venido estudiando las consecuencias que la colonización dejó en nuestras comunidades, especialmente a través de la vergüenza que muchas personas llegaron a sentir hacia la cultura de sus abuelos”, explican. A su juicio, todavía persisten prejuicios hacia quienes tratan de preservar intactas sus raíces culturales. Por ello, defienden la necesidad de abrir nuevos espacios de encuentro que permitan difundir los saberes indígenas y ofrecer una visión más diversa del mundo.

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La homogeneización cultural impulsada por la globalización, advierten, amenaza formas de vida que históricamente han mantenido una relación más equilibrada con la naturaleza. Frente a ello, reivindican la pluralidad de saberes y cuestionan la idea de que exista una única manera legítima de comprender la realidad. “No hablamos de un único universo, sino de un pluriverso”, destacan. “Cada pueblo construye su forma de entender el mundo desde su territorio, su experiencia y su memoria; y nuestro conocimiento garantiza la existencia del planeta", concluyen.