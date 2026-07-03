Casa Mediterráneo busca las mejores voces jóvenes de la lírica en la III edición de su premio internacional

Casa Mediterráneo, junto al Ayuntamiento de Santa Pola, lanzan la III edición del Premio Internacional de Interpretación Musical Casa Mediterráneo–Santa Pola, una iniciativa que se consolida como una de las principales plataformas de apoyo a los jóvenes talentos de la lírica del Mediterráneo.

La presentación tuvo lugar en el Baluarte del Duque del Castillo Fortaleza de Santa Pola y contó con la participación del secretario general de Casa Mediterráneo, José Manuel Molina; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santa Pola, Nely Baile; la directora del Museo del Mar, María José Cerdá; y el director artístico del certamen y del Ensemble Casa Mediterráneo, Ignacio García-Vidal.

El Plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 31 de octubre / INFORMACION

El premio está dirigido a jóvenes cantantes líricos de entre 18 y 25 años, procedentes de cualquiera de los países del Arco Mediterráneo. El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 31 de octubre, y un jurado especializado seleccionará en noviembre a tres finalistas y tres reservas, que participarán en la gala final del 30 de enero de 2027 en Santa Pola.

Durante la presentación, José Manuel Molina destacó que "Casa Mediterráneo apuesta por la cultura como una herramienta de diálogo entre los pueblos, y la música representa como pocas disciplinas los valores de convivencia, cooperación y entendimiento que promovemos desde nuestra institución". Asimismo, subrayó la satisfacción de "continuar, por segundo año consecutivo, esta colaboración con el Ayuntamiento de Santa Pola para seguir impulsando el talento joven y fortalecer los vínculos culturales entre los países del Mediterráneo".

Por su parte, la concejala de Cultura, Nely Baile, destacó que Santa Pola volverá a convertirse en un punto de encuentro de la música y la excelencia artística, acogiendo a jóvenes intérpretes de distintos países mediterráneos.

La dirección artística del certamen recae nuevamente en el maestro Ignacio García-Vidal, quien explicó que el premio mantiene su filosofía de apoyo a los jóvenes músicos en una etapa decisiva de su carrera profesional. "No seleccionamos únicamente voces; buscamos personas, trayectorias y proyectos que representen el espíritu de convivencia e intercambio cultural que inspira este premio", señaló.

La dirección artística de la mano de Ignacio García-Vidal / Carlos Glez. Cabrera

Los tres finalistas trabajarán durante varios días junto al Ensemble Casa Mediterráneo, dirigido por García-Vidal, en un proceso de ensayos que culminará con el concierto final del 30 de enero de 2027, a las 19.30 horas, en el Auditorio de la Casa de Cultura de Santa Pola.

El certamen mantiene la dotación económica de ediciones anteriores: 2.000 euros para el primer premio, 1.500 euros para el segundo y 1.000 euros para el tercero. A ello se suma la oportunidad de interpretar un repertorio lírico acompañado por una orquesta profesional, una experiencia artística de gran valor para jóvenes intérpretes que comienzan su carrera.

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Con esta tercera edición, Casa Mediterráneo reafirma su compromiso con la promoción de la cultura como instrumento de diplomacia pública y con el impulso del talento emergente de los países mediterráneos, fortaleciendo los lazos entre las dos orillas a través de uno de los lenguajes universales por excelencia: la música.