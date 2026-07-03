La directora y productora de Alicante Reyes Caballero nombrada Dama de la Orden de Toledo

La directora y productora de cine independiente Reyes Caballero ha sido nombrada Dama de la Orden de Toledo durante la ceremonia celebrada el pasado 28 de junio en el histórico Círculo de Arte de Toledo, un reconocimiento que distingue a personalidades cuya trayectoria constituye una aportación relevante al arte, la cultura y el pensamiento contemporáneo.

La investidura tuvo lugar en la antigua iglesia desacralizada de San Vicente, actual sede del Círculo de Arte de Toledo, en una ceremonia que reunió a artistas, intelectuales, creadores y representantes del ámbito cultural de diferentes puntos de España. El acto combinó tradición, arte contemporáneo, música, performance y una puesta en escena inspirada en el espíritu vanguardista que dio origen a la histórica Orden de Toledo.

Una ceremonia que reunió a grandes representantes del ámbito cultural / INFORMACION

Para Reyes Caballero, este nombramiento representa un reconocimiento especialmente emotivo por el significado histórico y cultural de la Orden de Toledo, heredera del espíritu libre e inconformista impulsado por artistas e intelectuales como Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Pepín Bello y otros miembros de la Generación del 27, quienes hicieron de Toledo un espacio de encuentro para la creación, la reflexión y la libertad artística.

La trayectoria de la directora ha estado marcada el protagonismo de la mujer en la cultura, la recuperación de la memoria histórica y la experimentación cinematográfica. Además, la carrera multidisciplinar de Reyes ha sido galardonada en numerosas ocasiones de forma internacional y reconocida con una gran cantidad de selecciones oficiales en festivales. Esto consolida su obra como una totalmente comprometida con el arte como herramienta de conocimiento y transformación social.

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue la designación del prestigioso diseñador valenciano Francis Montesinos como Escudero de Honor de Reyes Caballero, un gesto cargado de simbolismo que pone de manifiesto la estrecha amistad que ambos mantienen desde hace más de cuatro décadas y el respeto mutuo construido a lo largo de sus respectivas trayectorias profesionales.

Francis Montesinos como Escudero de Honor de Reyes Caballero / INFORMACION

Durante la ceremonia, los nuevos Caballeros y Damas de la Orden realizaron el tradicional juramento de defensa de la libertad de creación, la cultura y la paz, reafirmando el compromiso de mantener vivo el legado intelectual que representa esta singular institución cultural.

El nombre del reconocimiento evoca a la vanguardista y mítica Orden de Toledo fundada en 1923 por Luis Buñuel junto a figuras de la talla de Federico García Lorca y Salvador Dalí, buscando rescatar ese mismo espíritu de libertad creativa, genialidad y audacia. Es un llamamiento a la belleza, la inteligencia, y a la libertad de los artistas del panorama español. Artistas que llenan de reivindicación sus obras e impregnan a su público de cultura.

La Orden de Toledo actual esta formada por:

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