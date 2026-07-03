El escritor y militar de Alicante que escribe novelas para combatir el cáncer infantil

Es la planta de oncología pediátrica, te diriges hacia una de las habitaciones, miras por la ventanita de la puerta y decides tocar. Ha habido suerte, tiene ganas de hablar. Cuando colaboras con una asociación contra el cáncer infantil aprendes a leer miradas, expresiones, luces más tenues y posiciones corporales que indican si es momento de hablar y jugar. Carlos Vicuña, militar y escritor del libro La fragata Nuestra señora de la Cinta, no solo ha aprendido este tipo de cosas, sino que ha decidido utilizar la literatura como medio para ayudar a los niños con cáncer, pues todos los beneficios obtenidos por la venta del libro serán destinados a la asociación Aspanion de Alicante.

Alonso Ruiz de la Santa, protagonista de la aventura / INFORMACION

Dos héroes separados por siglos

Esto de tocar puertas, ver si puedes pasar a la habitación del hospital y conversar es lo que precisamente le ocurre a Ramón al entrar en la habitación de Ángel, un joven con cáncer que será uno de los protagonistas de la historia del libro La fragata Nuestra Señora de la Cinta.

El libro 100% solidario de Carlos Vicuña comienza con un voluntario llamado Ramón que entra a la habitación de Ángel, el joven perderá una pierna y no quiere hablar con nadie. El anciano insiste en contarle una historia de piratas, pero para Ángel esto son cuentos infantiles. Tras conversar un rato, el anciano sumerge al joven en una novela de aventuras y supervivencia, profundamente humana, donde dos vidas separadas por siglos encontrarán en una misma historia la fuerza para seguir adelante.

Ánegl y Ramón ilustrados en el libro / INFORMACION

Alonso Ruiz de la Santa será el protagonista de la historia que el anciano va narrando a Ángel, un protagonista del siglo XVIII que, sin pretenderlo, salvará la vida de un joven con cáncer tres siglos después. La novela da pequeños saltos en el tiempo, pues a lo largo de la historia pirata, el joven va interrumpiendo al anciano para preguntar todo aquello que no entiende a Ramón. Es una novela profundamente sentimental con un final que emociona a muchos.

Militar y voluntario

Carlos Vicuña es militar, combina su profesión con la colaboración en Aspanion, la asociación hacia donde irá el beneficio total de la novela. "Lo que hago es una inversión editorial y cuando la recupero, a partir del primer euro va todo a la asociación". Vicuña asegura que, aunque el tiempo del que dispone y la parte económica se lo pongan complicado, no parará hasta conseguir su sueño; crear su propia asociación. Por el momento el militar lo ve complicado, pero mientras tanto seguirá creando historias que contribuyan a la causa.

La fragata Nuestra Señora de la Cinta no es la primera novela del voluntario, pues hace unos años ya utilizó su pasión por la historia para crear su primer libro Las tres guías. Esta cuenta una aventura para ganadores dedicada a los niños y adolescentes de todo el mundo, con especial cariño a los que luchan contra alguna enfermedad. En esta ocasión los beneficios fueron destinados a la asociación contra el cáncer infantil El sueño de Vicky.

"Las tres guías" es la pirmera novela solidaria del autor / INFORMACION

Esta mirada hacia el cáncer infantil a Vicuña le viene de lejos, siendo militar ha tenido que acompañar a niños en situaciones inimaginables. En misiones como las de Kosovo o Líbano el militar vivió en sociedades en las que las miradas de los niños te vaciaban por dentro. Cuando llegas a España te das cuenta que hay muchos niños con guerras interiores menos bélicas pero atroces.

Carlos lleva desde 2018 siendo voluntario en Aspanion, el papel de todos estos colaboradores es esencial para aquellos niños que pasan horas y horas en el hospital. Se organizan múltiples actividades e incluso campamentos de verano donde Vicuña asegura que la fortaleza y sabiduría de esos niños es increíble. El acompañamiento de los voluntarios es fundamental, pero coexiste con otra realidad más fría, sin financiación no es posible mirar al futuro.

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Ambos libros del escritor se pueden encontrar en Amazon, pero bajo demanda se adquieren en cualquier librería. La ayuda económica para estas asociaciones es crucial, pues es totalmente invertida en la salud e investigación de unos niños que atraviesan situaciones complicadas. En el caso de La fragata Nuestra Señora de la Cinta, comienzas a leer una novela ambientada en el siglo XVIII y terminas dándote cuenta de que la vida pirata, en este caso, sí dio una vida mejor.