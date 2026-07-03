Una exposición en Alicante reivindica el dibujo a través de dos artistas contemporáneos

La Lonja del Pescado de Alicante acoge desde este viernes la exposición Diálogos trazados, una propuesta del Consorci de Museus de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante que reivindica el dibujo como una disciplina autónoma dentro del arte contemporáneo. La muestra pone en relación la obra del artista alicantino Manuel Galdón con la del valenciano Xavier Monsalvatje, dos creadores con trayectorias y lenguajes distintos que coinciden en su exploración del trazo y la línea como elementos esenciales de la creación artística.

La exposición forma parte del ciclo Diálogos, una serie de propuestas expositivas que exploran las conexiones entre el arte contemporáneo y la historia del arte, poniendo de relieve las influencias, sinergias y procesos de investigación que atraviesan la práctica artística actual. En esta ocasión, el proyecto se centra en el dibujo entendido como un medio de expresión con entidad propia y una dos maneras diferentes de entenderlo.

Foto de familia durante la presentación de la exposición en La Lonja del Pescado de Alicante / INFORMACIÓN

La muestra reúne dibujos sobre papel de ambos artistas, así como otras piezas que amplían sus respectivos universos creativos. Entre ellas figuran los jarrones cerámicos de Monsalvatje y un audiovisual realizado por Galdón, permitiendo al visitante acercarse a las diferentes materialidades y formatos desde los que ambos desarrollan su investigación artística. Así, mientras el primero trabaja sus obras desde un prisma más siniestro con el uso del primer plano, el segundo ilustra mediante la acumulación de personajes en contrapicado.

"Los alicantinos se pueden encontrar desde hoy en la Lonja el escenario donde visualizar el diálogo que la creación artística actual realiza, a través de sus creadores, con la historia del arte y con su momento presente. Es la puesta en común de dos trayectorias diferentes que comparte un instrumento de creación, de expresión íntima y directa, como es el dibujo. Un ejercicio que es y ha sido fundamental en todo tipo de artes y disciplinas creativas", apunta la comisaria Guillermina Perales.

Uno de los dibujos que se pueden ver en la exposición / INFORMACIÓN

Dos autores diferentes

Formado en el ámbito del cine de animación y con más de tres décadas de experiencia trabajando para Disney, Manuel Galdón ha construido una trayectoria personal en el dibujo contemporáneo centrada en la reflexión sobre el individuo y su relación con el colectivo. Por su parte, Xavier Monsalvatje, cuya formación abarca disciplinas como la cerámica y las artes gráficas, aborda en su obra cuestiones relacionadas con la construcción de la ciudad y las sociedades que la habitan.

"Esta muestra es muy interesante porque plantea un discurso sobre el dibujo, una técnica que no necesita de muchos medios y que es muy inmediata", apunta el artista valenciano. Monsalvatje asegura que el dibujo "es prioritario y que debería ser obligatorio aprender sobre él en el colegio" y llega a la Lonja del Pescado de Alicante para enfrentar su obra con una mirada diferente que permite dar un mayor contexto al arte.

El arte de Xavier Monsalvatje, plasmado en la cerámica / INFORMACIÓN

Por su parte, Galdón cree que sus obras se complementan "en qué los dos sabemos que cuando intervienes con el dibujo cualquier pieza está cobra una energía especial es como si cobrara vida y personalidad. Lo suyo es más reivindicativo, lo mío es la búsqueda de una respuesta", apunta. Tiende a pensar, por tanto, en la "huella invisible" del arte: "Al principio de trabajar para Disney, veía que cuando dibujaba un Pato Donald con conciencia plena este gustaba y si simplemente lo hacía de forma técnica, aun dedicándole muchas horas, no. Esto me llevó a pensar que en realidad las genialidades surgen gracias a muchas horas de entrenamiento de enfocar esa energía y no únicamente a la práctica".

Una inauguración que apuesta por la "tékne" esencial

La exposición ha sido presentada por el director-gerente del Consorci de Museus de la Comunidad Valenciana, Nicolás Bugeda; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali; la comisaria de la muestra, Guillermina Perales; y los dos artistas participantes. En ella, se pueden observar diferentes obras originales tanto en papel como en cerámica, además de un audiovisual que solo anima algunos elementos de la imagen, permitiendo retener la percepción del espectador y generar una proyección e identificación con lo que el público ve.

Un contrapicado característico en las ilustraciones de Manuel Galdón / INFORMACIÓN

Durante la presentación, Bugeda ha destacado que la nueva edición del ciclo Diálogos pone el foco en "el trazo, la línea, la expresión artística más primigenia del ser humano". En este sentido, ha subrayado que la exposición reivindica el dibujo "no como ilustración de la realidad, sino como herramienta de expresión de ideas y de comunicación", a través de dos artistas que han alcanzado reconocimiento tanto en el ámbito nacional como internacional.

Por su parte, la comisaria Guillermina Perales ha explicado que uno de los principales objetivos de la muestra es contribuir a superar la consideración histórica del dibujo como una disciplina secundaria. "Reivindicamos el dibujo como la tékne esencial, la construcción e investigación creativa fundamental para desarrollar y vislumbrar las ideas y elaboraciones plásticas", ha señalado. La muestra se podrá visitar hasta el próximo 4 de octubre en el horario de apertura de la Lonja del Pescado.

Perales ha recordado además que el dibujo ha sido una herramienta fundamental desde las primeras manifestaciones artísticas de las culturas antiguas hasta el Renacimiento, periodo en el que se consolidó como base de disciplinas como la pintura, la escultura o la arquitectura. A su juicio, sigue manteniendo plena vigencia en la actualidad, tanto en el ámbito artístico como en otros campos creativos. "El dibujo es una herramienta tan válida como lo ha sido en siglos anteriores; está presente tanto en la arquitectura como en el arte conceptual y forma parte de todas las facetas de nuestra vida", ha concluido.