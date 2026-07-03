Libros
María Oruña, en el vídeopodcast del suplemento 'ABRIL': "El periodo de investigación para mí es el más divertido"
La escritora, que acaba de publicar su nueva novela, 'La Cámara de las Maravillas', un thriller sobre el mundo del arte, protagoniza esta semana 'Libros y Cosas'
María Soto
La escritora María Oruña (Vigo, 1976), que durante diez años ejerció la abogacía y en la actualidad se dedica exclusivamente a la literatura, es esta semana la invitada de ‘Libros y Cosas’, el vídeopodcast del suplemento 'ABRIL' de Prensa Ibérica conducido por Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon.
La autora, cuya obra ha sido traducida a una decena de idiomas y cuyas ventas superan el millón de ejemplares, inició en 2015 la famosa serie de misterio de 'Los Libros del Puerto escondido', integrada por seis títulos ('Puerto escondido', 'Un lugar a donde ir', 'Donde fuimos invencibles', 'Lo que la marea esconde', 'El camino del fuego' y 'Los inocentes') en los que manejó de forma deliberada diferentes subgéneros de novela negra que alcanzaron el éxito mundial.
Acostumbrada a cambiar de registro, Oruña publicó en 2025 'El Albatros Negro', novela histórica de aventuras y misterio, y en su última novela, 'La Cámara de las Maravillas', se adentra en el mundo del arte a través de una trama repleta de sorpresas que gira en torno a los misterios de la Cámara de las Maravillas, donde las obras más bellas y sofisticadas conviven con el robo, la traición y el asesinato.
Durante el episodio de 'Libros y Cosas', la autora gallega habla, entre otras muchas cosas, de su proceso de escritura, que describe así: "Lo primero, la chispa y, luego, tres partes. El periodo de investigación, que es el más divertido, me puede llevar tranquilamente más de un año. La siguiente fase, que es la más difícil para mí, lo básico, como enseñan en el cole a los niños, inicio, nudo y desenlace, pero mucho más complejo. Entonces ya es la fase mágica, la última, la de escribir".
Fuente: El Periódico
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