Una película rodada en Alicante reconstruye la historia de los campos de concentración españoles y se exhibe en un festival de Marsella

La película Todo es cárcel, del director Eloy Enciso Cachafeiro, ha sido seleccionada para su estreno mundial en el Festival FID Marseille, que se celebrará del 7 al 12 de julio en la localidad francesa de Marsella. Esta cinta, Letters from an inner exile en su título internacional, es una ficción con tintes documentales en la que confluyen la memoria colectiva de un país y la vivencia individual de sus protagonistas.

Varias capas de narración se despliegan en la película, hilvanadas por el relato de unas cartas reconstruidas a partir de testimonios reales de supervivientes de los campos de concentración franquistas. La cinta es el resultado de una dilatada investigación planteada a través de estrategias híbridas que combinan ficción y documental que ha contado con la provincia como uno de sus platós de rodaje.

Un fotograma de la película "Todo es cárcel" / INFORMACIÓN

El campo de concentración de Albatera y la localidad de Alicante son algunas de las localizaciones de la península donde ha rodado, tanto en castellano como en gallego, esta película producida por Umbracle Cine y Filmika Galaika, y financiada por el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA, Ministerio de Cultura), del Institut Valenciá de Cultura (Generalitat Valenciana) y la subvención de la Xunta de Galicia. Asimismo, cuenta con la participación de CREA SGR, À Punt y la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia (CSAG).

Protagonizada por actores naturales, la película pone el foco, bajo códigos de ficción, en la existencia de más de 200 campos de concentración en España por los que pasaron alrededor de un millón de prisioneros. Una obra que aporta un innovador ángulo y en la que la antropología, la filosofía, la geografía y la propia memoria personal y familiar convergen con el fin de recordar el pasado y resignificar el paisaje de nuestro país, en muchos casos disociado de su propia historia.

El director Eloy Enciso, autor de la película "Todo es cárcel" / Mario Llorca

El director de Todo es cárcel, Eloy Enciso, declara que con esta película "buscaba explorar el trauma del franquismo no solo como hecho histórico, sino como una cicatriz que hereda nuestro árbol familiar en forma de una especie de corrientes subterráneas. Para huir de los lugares comunes del cine internacional de campos de concentración que hemos visto todos, apostamos por una propuesta narrativa inédita que evita el psicologismo tradicional", explica.

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"Nos interesaba usar el cine para retratar el denominado franquismo sociológico a través de los silencios cotidianos, los paisajes mudos y la intimidad, mostrando que el fascismo convive con nosotros a una escala tan colectiva como individual”, argumenta sobre una película que plasma el viaje de Elsa, una fotógrafa que recorre el país para un proyecto sobre los campos de concentración franquistas, y que hace emerger una cartografía de los vencidos. Con ella, rescata la historia de Carmen y Ángel, dos amantes separados por la guerra.