Morante, Victorino Martín y Santiago Domecq, premios taurinos Ciudad de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante ya tiene ganadores para sus premios Ciudad de Alicante, galardones con los que el consistorio premia lo más destacado de la Feria de Hogueras. Este año ha sido el torero de la Puebla del Río, José Antonio Morante Camacho, el diestro que se ha alzado con el máximo galardón que lo proclama triunfador de la Feria de Hogueras. Morante estuvo presente en dos tardes y en ambas dejó parte de esa esencia torera que le ha convertido en mito. Pero más intensa fue la faena al cuarto toro de la tarde del 23 de junio, una obra de arte de absoluta creatividad e inspiración, que le ha hecho merecedor del título de triunfador. No ha sido fácil decantarse por un vencedor, ya que esta ha sido una feria en la que los toreros han rayado a gran altura. Triunfos como el de Manzanares, Talavante, Samuel Navalón, Marco Pérez, David de Miranda, Tomás Rufo, Manuel Escribano o Manuel Jesús El Cid, entre otros, han dejado el listón muy alto y han hecho que cada aficionado se decante por un torero u otro, como siempre ha ocurrido en esta maravilloso Arte de Cúchares. Pero más allá de los diferentes gustos u opiniones, lo cierto es que el triunfo de Morante, que no salió por la Puerta Grande de Alicante pese a cortar una oreja en cada toro, es indiscutible y va más allá de lo esperado, ya que hablamos de un artista tan sorprendente como cautivador. Morante fue capaz de crear esa obra de arte el día 23 gracias a la materia prima que tuvo delante, un gran toro del hierro de Santiago Domecq llamado Revolucionario, con el que el sevillano siguió adelante con su cruzada personal de arrasar en cada tarde, una pequeña o gran revolución taurina de la que Alicante también fue testigo. Santiago Domecq, gran ganadero sobradamente contrastado en las grandes ferias de España debutaba en Alicante este año y se ganó la repetición en el próximo. Su corrida, en conjunto fue una demostración de acometividad, clase, repetición, humillación y todas las características que llevan consigo los toros bravos y eso debe tener su premio. Por eso el consistorio alicantino ha querido ponerlo en valor con este galardón, un premio que compartirá con otra gran corrida en conjunto que se lidió el día de San Juan. Victorino Martín volvió a lidiar en Alicante una gran corrida de toros y ya van tres, en el último trienio. En conjunto, una corrida brava con toros completamente entregados y llenos de virtudes que los tres espadas supieron potenciar. Manzanares, que se anunció por primera vez en su vida con Victorino, hizo un esfuerzo y estuvo a la altura de tan importante compromiso. Pero los dos maestros consagrados con este hierro nos deleitaron con un gran espectáculo taurino. Hablamos de Manuel Escribano y El Cid, ambos salieron por la Puerta Grande y ambos volvieron a demostrar porque se han hecho grandes con este hierro. También el novillero valenciano, Israel Guirao, que cortó cuatro orejas en la novillada del día 26 ha sido reconocido como novillero triunfador del ciclo.

Más allá de los premios, el maestro Luis Francisco Esplá también recibirá un reconocimiento especial valorando su medio siglo como matador de toros. Así como el novillero Rodrigo Villalón como alumno de la Escuela taurina y participante en la recuperada novillada sin picadores celebrada el día 26 de junio. En cuanto a las menciones especiales, se premia a la novillada de Talavante, lidiada el viernes 19 de junio, por el gran juego de los seis ejemplares lidiados así como por el gran espectáculo que dichos animales propiciaron en el conjunto del festejo. Al mismo tiempo, la Escuela Taurina Municipal recibirá otra mención especial por los toreros que han formado parte de la Feria con grandes resultados artísticos. Es el caso de Javier Cuartero como novillero con picadores, Rodrigo Villalón como novillero sin caballos, Pablo Galván por la clase práctica y Cristian Expósito como banderillero. Todos ellos alumnos o ex alumnos de la citada escuela.