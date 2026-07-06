Carmen de Burgos, la periodista pionera que desafió los roles de género de su época, protagoniza un coloquio en Alicante

¿Quién fue Carmen de Burgos (1867-1932), más conocida como Colombine? Esta es la pregunta que se abordará este martes 7 de julio, a las 19.30 horas, en la Biblioteca de los Libros Felices de Alicante, en un encuentro con la periodista Asunción Valdés y el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot. Ambos, profesionales destacados del gremio periodístico, dialogarán sobre quien está considerada la primera periodista y corresponsal de guerra de España ante un aforo que ya está completo.

La cita, enmarcada en el ciclo Pláticas con personajes notorios, pondrá el foco en una mujer que desafió los roles de su tiempo. Tras escapar de un matrimonio opresivo, se trasladó a Madrid para abrir camino a las mujeres y defender sus derechos desde el periodismo. Además de Colombine, firmó sus trabajos con otros seudónimos como Gabriel Luna, Perico el de los Palotes, Raquel, Honorine o Marianela. Integrante de la Generación del 98 y de la Edad de Plata, fue la primera mujer redactora de un periódico español de ámbito nacional al incorporarse al madrileño Diario Universal.

La periodista Asunción Valdés, durante un coloquio en el Foro Más Europa celebrado en Casa Mediterráneo / Pilar Cortés

Su vida y su obra rompieron moldes y la convirtieron en referente para generaciones posteriores. Considerada una de las voces pioneras del feminismo en España, fue la primera corresponsal de guerra española al informar desde el frente del conflicto de Marruecos. También impulsó la primera gran campaña nacional a favor del divorcio, defendió el sufragio femenino y la igualdad de derechos, y publicó más de 200 libros. Entre ellos destaca La mujer moderna y sus derechos, una obra fundamental del pensamiento feminista español.

La periodista alicantina Asunción Valdés, encargada de dar contexto sobre la pionera en el periodismo, se ha convertido en una de las principales divulgadoras y estudiosas del legado de Carmen de Burgos, en parte por los paralelismos que existen entre ambas trayectorias. Si Colombine abrió camino como pionera del periodismo y primera corresponsal de guerra española, Valdés fue la primera mujer en dirigir un telediario y el programa En Portada de TVE.

Cartel del acto sobre Carmen de Burgos que se celebra este martes 7 de julio en Alicante / INFORMACIÓN

Además, fue la primera mujer al frente de la Dirección de Relaciones con los Medios de Comunicación de la Casa Real durante el reinado de Juan Carlos I, la primera en dirigir la Oficina del Parlamento Europeo en España y la primera corresponsal de Radio Nacional de España en Bonn y Bruselas. Fruto de esa conexión surgió Revivir. La nueva Carmen de Burgos, una biografía con la que reivindica la figura de Colombine tras décadas de olvido.

Noticias relacionadas

La dictadura franquista contribuyó a silenciar el legado de una de las grandes pioneras del periodismo español. Para rescatar su memoria, Valdés escribió esta obra, editada por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Ahora, en este coloquio, en el que también participará Toni Cabot, se rendirá homenaje a una figura clave para la historia del periodismo en España. Desde la Biblioteca de los Libros Felices destacan, además, la importancia del Portal de Autor que la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes dedica a Carmen de Burgos como reconocimiento a su trayectoria y legado.