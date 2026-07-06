Proyección gratuita
El Festival de Cine de Elche proyecta de forma gratuita el documental sobre el artista ilicitano Joan Castejón
La programación de la 49º edición del certamen continúa este martes 7 de julio con el visionado del documental sobre la trayectoria artística y personal del pintor
El 49º Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, organizado por la Fundación Mediterráneo, continúa el próximo martes 7 de julio, su programación de actividades transversales con la proyección de La Raó del Somni, un documental dedicado a la trayectoria artística y personal de Joan Castejón, una de las figuras más singulares y reconocibles del arte contemporáneo valenciano.
La sesión tendrá lugar a las 20 horas en la Casa del Hort del Xocolater y contará con la presencia del propio Joan Castejón y del director del documental, Pau Soler, quienes participarán en un coloquio con el público al término de la proyección. La entrada es gratuita previa inscripción en la web oficial de Fundación Mediterráneo.
Con una duración de 65 minutos, La Raó del Somni propone un recorrido por la vida, la obra y el pensamiento de Castejón, pintor, escultor y grabador cuya trayectoria artística ha estado marcada por una profunda reflexión sobre la condición humana y por un firme compromiso artístico y social. El documental profundiza asimismo en la relación entre su obra, su experiencia vital y la identidad mediterránea.
Dirigida por Pau Soler, que firma también el guion junto a Romualdo Soler, la película se aproxima a la figura del artista desde una perspectiva que entrelaza creación y biografía. A través de su obra y de su propio testimonio, el documental aborda los principales episodios de una trayectoria desarrollada durante más de seis décadas y la construcción de un lenguaje plástico profundamente personal.
La presencia de Castejón y Pau Soler permitirá completar la proyección con un diálogo en torno al proceso de creación del documental, la manera de trasladar al lenguaje audiovisual la trayectoria de un artista y las relaciones que pueden establecerse entre cine y artes plásticas. El encuentro ofrecerá también al público la oportunidad de acercarse directamente al pensamiento y al proceso creativo de Castejón.
Cine y creación artística
La proyección de La Raó del Somni forma parte de la programación paralela del 49º Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, que todos los años amplía su propuesta más allá de las proyecciones de la Sección Oficial con encuentros, coloquios, talleres y actividades formativas relacionadas con diferentes ámbitos de la creación audiovisual.
Esta programación responde a la voluntad del certamen de convertirse, además de en un espacio para la exhibición y el reconocimiento del cortometraje, en un lugar de encuentro entre creadores, profesionales y público, abierto al diálogo entre el cine y otras disciplinas artísticas.
La actividad tendrá lugar en uno de los espacios estrechamente vinculados a la historia del Festival de Cine de Elche, el Hort del Xocolater, sede principal del certamen y escenario de las proyecciones de la Sección Oficial que se celebrarán durante la 49ª edición.
El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, organizado y patrocinado por la Fundación Mediterráneo, es el festival de cine decano de la Comunitat Valenciana y uno de los certámenes más veteranos de España. Desde su creación en 1978 mantiene como objetivos principales el apoyo a los nuevos creadores, la promoción del cine independiente y el acercamiento de la cultura cinematográfica al público.
Organizado y patrocinado por la Fundación Mediterráneo, el 49º Festival Internacional de Cine Independiente de Elche cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, la Diputación Provincial de Alicante, el Institut Valencià de Cultura y el Cine Club Luis Buñuel de Elche.
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