Entradas agotadas en tres de las cuatro representaciones profesionales del Festival de Teatro Clásico de La Alcudia

Tras una primera semana donde el bloque del Teatro de la Enseñanza ha permitido reunir en La Alcudia a jóvenes talentos de las artes escénicas para interpretar estrenos de obras como Las Suplicantes, a cargo del Taller de Teatro de la Universidad Permanente de la UA; Hamlet, representada por la Compañía de Teatro UMH; y Hécuba, de Eurípides, obra ganadora del IX Certamen Escolar de Teatro Grecolatino de la UA, interpretada por el grupo La Vaca Eléctrica del IES Las Fuentes (Villena); llega el momento de dar paso a las compañías profesionales.

La decimocuarta edición del Festival de Teatro Clásico de La Alcudia-UA presenta desde este martes su bloque de Teatro Profesional, con una selección de propuestas teatrales que han tenido una extraordinaria respuesta del público asistente. Al momento de escribir este artículo, tres de las cuatro representaciones previstas han agotado ya todas sus localidades, muestra del éxito de una cita cultural que, un año más, convierte el yacimiento arqueológico de La Alcudia de Elche en un escenario especial para el teatro clásico y contemporáneo de inspiración grecolatina.

"Las reinas bravas" presentan una obra con humor, cultura popular y tradición clásica sobre un drama satírico con ecos shakespearianos / INFORMACIÓN

Las funciones de La Reina Brava, de la compañía Las Niñas de Cádiz; Hamlet, de Guayominí Producciones, y En mitad de tanto fuego, de Miramedia Universe, han completado el aforo días antes de su representación. La única obra que todavía dispone de entradas es L'increïble assassinat d'Ausiàs March, de CRIT Companyia de Teatre, que podrá verse el miércoles 8 de julio, a las 22 horas. Las entradas se pueden adquirir en la página web oficial ua.janto.es.

Un bloque con propuestas de altura

El bloque de Teatro Profesional se inaugurará el martes 7 de julio con La Reina Brava, el nuevo montaje de Las Niñas de Cádiz, compañía que regresa al festival tras el éxito cosechado en la pasada edición. La propuesta plantea, en clave de drama satírico con ecos shakespearianos y del romancero castellano, la historia del asesinato de una reina odiada por todos, combinando humor, cultura popular y tradición clásica.

"L'increïble assassinat d'Ausiàs March", un thriller musical en tono de comedia sobre el poeta valenciano / INFORMACIÓN

Al día siguiente, el miércoles 8 de julio, CRIT Companyia de Teatre presentará L'increïble assassinat d'Ausiàs March, un thriller musical en tono de comedia que toma como punto de partida una investigación policial para reflexionar sobre la memoria, la vigencia y el legado del gran poeta valenciano. Según explican desde la compañía, se trata de "un espectáculo en el que, a partir de una investigación policial, se indaga en las razones de un asesinato y busca al culpable".

En ese sentido, el espectáculo invita a viajar a través de canciones, con música en directo, y de la memoria que atraviesa el tiempo, a la València del siglo XV y a la València de la actualidad. De esta manera, permite acercar la figura del Ausiàs March del siglo XV. "Nos emocionaremos con un espectáculo de hoy para celebrar la obra de uno de los mejores poetas de la historia”, apunta la sinopsis. Dirigida al público adulto, aunque también de interés para estudiantes de secundaria, la obra se representará en valenciano y es la única función para la que aún pueden adquirirse entradas.

"Hamlet", de Guayominí Producciones, una adaptación libre y familiar del clásico de Shakespeare / INFORMACIÓN

El jueves 9 de julio llegará Hamlet, de Guayominí Producciones, una adaptación libre y familiar del clásico de Shakespeare que combina comedia, drama y música en directo en un espectáculo participativo recomendado para público a partir de diez años. El montaje cuenta con el sello de "Espectáculo Recomendado" de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.

La programación profesional concluirá el viernes 10 de julio con En mitad de tanto fuego, de Miramedia Universe, un intenso monólogo escrito por Alberto Conejero a partir de la figura de Patroclo y de La Ilíada de Homero. Interpretada por Rubén de Eguía y dirigida por Xavier Alberti, la obra propone una reflexión sobre la guerra, el deseo, la violencia y la condición humana, y también ha sido distinguida como "Espectáculo Recomendado" por Redescena.

"En mitad de tanto fuego", de Miramedia Universe, un monólogo de Alberto Conejero interpretado por Rubén de Eguía / INFORMACIÓN

Previamente a la última de las representaciones, se celebrará el acto de clausura del evento, que contará con las intervenciones de Catalina Iliescu, vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, y Juan Mora, vicerrector de Investigación.

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De esta manera, el XIV Festival de Teatro Clásico de La Alcudia-UA está organizado por la Universidad de Alicante y la Fundación Universitaria La Alcudia de Investigación Arqueológica y, además de las representaciones teatrales, el festival ofrece visitas guiadas al yacimiento arqueológico, presentaciones literarias y un servicio de restauración, así como medidas de accesibilidad para personas con déficit auditivo gracias al programa INCLUACultura.