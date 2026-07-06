Nuevo caso
‘La herida invisible’, el thriller sevillano que arranca con un cadáver mutilado en Itálica
Reyes Vargas recupera a la inspectora Jara Vega en una novela negra marcada por la venganza, las desapariciones y los secretos ocultos de Sevilla.
Carlos Merenciano
Un cadáver aparece en las galerías del anfiteatro romano de Itálica con una mutilación imposible de ignorar. Así comienza ‘La herida invisible’, la nueva novela de Reyes Vargas, que vuelve a situar a la inspectora Jara Vega al frente de un caso criminal en Sevilla. La víctima es un guía turístico que meses atrás fue acusado, investigado y absuelto por la agresión sufrida por una joven sueca.
La investigación apunta en un primer momento hacia una posible venganza familiar, pero el caso pronto empieza a abrir nuevas preguntas. Jara Vega se verá arrastrada a una trama de desapariciones, asesinatos y alianzas peligrosas en una Sevilla que funciona como algo más que un escenario: sus calles, sus sombras y su pasado histórico acompañan el avance del misterio.
La novela combina el pulso de la investigación policial con temas muy actuales. Entre ellos aparecen la ‘dark web’, los trastornos de la mente y las heridas que no siempre se ven.
Reyes Vargas refuerza aquí una voz ligada al thriller del sur, con una historia que apuesta por la tensión, el detalle forense y una protagonista obligada a moverse entre versiones incompletas. ‘La herida invisible’ continúa el camino abierto por ‘Feria de sombras’, anterior caso de Jara Vega.
Publicada por Plaza & Janés, la novela llegó a las librerías en abril de 2026. Una propuesta pensada para lectores que buscan un thriller oscuro, reconocible y con ritmo desde su primera escena.
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Fuente: El Periódico
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