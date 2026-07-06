Música clásica
La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante conquista Viena y se lleva el primer premio en el Festival Internacional Summa Cum Laude
La formación dirigida por Francisco Maestre recibe la distinción Outstanding Success tras su actuación en el Musikverein y participará en la Gala de los Ganadores del certamen, que se celebra este martes en la capital de Austria
La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante (OJPA) ha logrado el primer premio con la distinción Outstanding Success en el Festival Internacional Summa Cum Laude de Viena, uno de los encuentros de referencia para orquestas y agrupaciones juveniles de todo el mundo.
La formación alicantina, dirigida por Francisco Maestre, obtuvo la máxima calificación del jurado tras su participación en la fase competitiva celebrada en el Musikverein, uno de los auditorios más prestigiosos de la música clásica internacional y sede habitual del célebre Concierto de Año Nuevo de Viena.
Para su participación en el certamen, la OJPA interpretó Capricho Español, de Nikolái Rimski-Kórsakov; fragmentos de El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla; y la obra obligatoria del concurso, El vals de las sirenas, de la compositora Alma Deutscher, integrante también del jurado internacional.
La jornada continuó con un segundo concierto en la Sala Dorada del Musikverein ante un numeroso público. Fue al término de la interpretación de Capricho Español cuando los jóvenes músicos conocieron oficialmente la concesión del primer premio con Outstanding Success.
El anuncio transformó el resto de la actuación en una celebración compartida con los asistentes, que despidieron a la orquesta con una prolongada ovación en pie. El programa de este concierto incluyó además El sombrero de tres picos, La Conga del Fuego Nuevo y Danzón n.º 2, del compositor mexicano Arturo Márquez.
Tras conocerse el galardón, Francisco Maestre destacó que el reconocimiento es fruto del trabajo colectivo realizado durante años. “Es el resultado del esfuerzo, la constancia y la ilusión con la que nuestros jóvenes músicos trabajan cada día. Recibir este premio en Viena, una ciudad tan ligada a la historia de la música, supone un enorme orgullo y un impulso para seguir creciendo como proyecto artístico y educativo”, afirmó. El director quiso extender además el mérito a las familias, al profesorado y a todas las personas que hacen posible la actividad de la orquesta.
Como parte del premio obtenido, la OJPA participará el próximo 7 de julio en la Gala de los Ganadores que tendrá lugar en el Konzerthaus de Viena. En este concierto volverá a interpretar Capricho Español y se unirá al resto de agrupaciones premiadas para interpretar el himno oficial del festival.
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