El Teatro Principal de Alicante cancela el concierto del cantante Beret, acusado de agresión sexual

Beret no actuará finalmente en el Teatro Principal de Alicante. El recinto ha anunciado mediante un comunicado la cancelación del concierto previsto para el próximo 28 de octubre, correspondiente a la gira Lo bello y lo roto. Asimismo, ha informado de que el importe de las entradas será devuelto íntegramente a los compradores. Sin ofrecer más explicaciones, el teatro ha señalado lo siguiente: "Lamentamos comunicar la cancelación del concierto previsto para el 28 de octubre".

Aunque la organización no ha detallado los motivos de la suspensión, la decisión llega en un contexto marcado por la polémica que rodea al artista sevillano. El pasado 11 de junio, Beret fue detenido por la Policía Nacional por una presunta agresión sexual ocurrida en Sevilla en abril y posteriormente quedó en libertad provisional. La detención se produjo en la misma semana en la que había actuado ante el papa León XIV en Barcelona.

No es, además, el primer concierto del cantante que se cancela en la provincia. El Ayuntamiento de Elche ya decidió suspender el recital que tenía previsto ofrecer el próximo 10 de agosto dentro de las fiestas patronales, obligado al bipartito de PP y Vox a mover ficha de forma rápida, sustituyendo su presencia por la de la artista catalana Lia Kali, una de las voces más especiales de su generación.

Elche cancela el concierto de Beret tras la detención del artista por presunta agresión sexual / Europa Press

El Teatro Principal de Alicante ha explicado el procedimiento para la devolución de las entradas, cuyos precios partían de 45 euros y ascendían a 95 euros incluyendo la posibilidad de poder conocer al artista en persona. Los compradores que las adquirieron en la taquilla física podrán solicitar el reembolso a través del correo informacion@teatroprincipaldealicante.com. En el caso de las compras realizadas por internet, la devolución se efectuará automáticamente en la misma cuenta utilizada para el pago.

En el comunicado, la organización lamenta «profundamente» los inconvenientes que esta decisión pueda ocasionar a los seguidores del artista. A sus 29 años, Beret se ha consolidado como una de las voces más populares del pop urbano español, con éxitos como Lo siento o Vuelve. La gira cancelada servía para presentar su tercer álbum de estudio, Lo bello y lo roto, un trabajo de carácter íntimo y conceptual desarrollado entre España y Argentina.