Yerai Cortés vuelve a Alicante con una de las actuaciones más esperadas del ciclo Aquarela Music

Hay pocas cuerdas que resuenen como las suyas, pocas guitarras con tantos "oles" y pocos directos como el suyo. El alicantino Yerai Cortés vuelve a su ciudad natal tras colgar el cartel de sold out en el ADDA, esta vez lo hace pegado al Mediterráneo en el ciclo Aquarela Music el próximo miércoles 8 de julio en El Muelle Live de Alicante a las 22 horas.

El guitarrista alicantino Yerai Cortés regresa a su tierra / EDU POMARES

El ganador del premio "Importantes" otorgado por INFORMACION en febrero, se sube el 8 de julio a las tablas de El Muelle Live para ofrecer un directo donde su guitarra estará acompañada de un coro a seis voces y un sinfín de palmas. Este concierto forma parte de su extensa gira Popular que comenzó este enero en Zaragoza y culminará volviendo a su Comunidad Valenciana con un solo de guitarra en Les arts de Valencia.

El guitarrista no ha entendido de fronteras y lleva su arte jondo hasta escenarios de París, Lisboa, Braga, Azores, Oslo....Una gira que Yerai asegura en sus redes sociales que no deja de sorprenderle, pues consiguió uno de sus aplausos más largos en París. El artista conecta con un amplio público de forma intergeneracional gracias a su propuesta elegante, personal y con una gran carga emocional. Esto hace que el reconocimiento de Yerai haya llegado a conquistar los Goya y en 2025 se hiciera con el Goya a Mejor Canción Original por Los Almendros.

Un ciclo de grandes artistas

El ciclo Aquarela Music comenzó el pasado jueves 2 de julio con un energético concierto de Rosario Flores. La artista de cuna dejó a Alicante sin aliento con su último disco Universo de ley, pues no dejó de recorrer el escenario de El Muelle Live de una punta a otra con sus famosos bailes, su melena rizada como protagonista de sus pasos y un acompañamiento de bailaores flamencos que dejaban respirar a la artista entre cante y baile.

Rosario Flores en su pasado concierto el 2 de julio en Alicante / Nuria Camps

Toni Riera, promotor del festival, asegura que ha sido un gran inicio de ciclo. “Estamos muy contentos con el inicio del festival. Se ha confirmado que tenemos un recinto espectacular, como ilustra la enhorabuena por parte de los artistas, tanto por la acogida del público en Alicante como del lugar donde se encuentra, de hecho nos han manifestado su intención de volver en cuanto sea posible”

Rosana cogió el relevo de Rosario y el sábado 4 de julio fue ella quien, a la vera del Mediterráneo, continuó su gira Vamos a estar. Subió al escenario pero también bajó, pues quiso sentir de cerca el calor de su público y cantó con ellos desde la pista.

Un cartel de grandes artistas / INFORMACION

El ciclo continúa este lunes 6 de julio a las 22 horas con Alan Parsons, cantante que desde la organización del festival aseguran que "ha atraído mucho público extranjero". El mundial de futbol está compartiendo audiencia con el ciclo, pues Rosario ya agradeció al público su asistencia a pesar de estar jugando España de forma simultánea y Alan Parsons tocará en Alicante a la vez que España disputa los octavos de final contra Portugal. “Continuamos con el festival con muy buenas perspectivas y decididos a hacerle la competencia al fútbol con buena música", afirma Toni Riera.

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Yerai Cortés, Pablo Alborán, Valeria Castro, Anastacia, Good save the Queen, Gira Operación Triunfo y finalmente Luz Casal serán los artistas que completen el ciclo Aquarela Music. Por el momento, el promotor del festival asegura que Yerai Cortés es una de las actuaciones más esperadas en la ciudad, por lo que el guitarrista no parece tener competencia con ningún partido y los alicantinos le esperan con ganas en su ciudad natal.