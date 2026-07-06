Concierto de premio Goya
Yerai Cortés vuelve a Alicante con una de las actuaciones más esperadas del ciclo Aquarela Music
El alicantino visitará El Muelle Live de Alicante tras su exitoso concierto en el ADDA con un directo que comenzará a las 22 horas y tendrá el castillo de Santa Bárbara de fondo
Hay pocas cuerdas que resuenen como las suyas, pocas guitarras con tantos "oles" y pocos directos como el suyo. El alicantino Yerai Cortés vuelve a su ciudad natal tras colgar el cartel de sold out en el ADDA, esta vez lo hace pegado al Mediterráneo en el ciclo Aquarela Music el próximo miércoles 8 de julio en El Muelle Live de Alicante a las 22 horas.
El ganador del premio "Importantes" otorgado por INFORMACION en febrero, se sube el 8 de julio a las tablas de El Muelle Live para ofrecer un directo donde su guitarra estará acompañada de un coro a seis voces y un sinfín de palmas. Este concierto forma parte de su extensa gira Popular que comenzó este enero en Zaragoza y culminará volviendo a su Comunidad Valenciana con un solo de guitarra en Les arts de Valencia.
El guitarrista no ha entendido de fronteras y lleva su arte jondo hasta escenarios de París, Lisboa, Braga, Azores, Oslo....Una gira que Yerai asegura en sus redes sociales que no deja de sorprenderle, pues consiguió uno de sus aplausos más largos en París. El artista conecta con un amplio público de forma intergeneracional gracias a su propuesta elegante, personal y con una gran carga emocional. Esto hace que el reconocimiento de Yerai haya llegado a conquistar los Goya y en 2025 se hiciera con el Goya a Mejor Canción Original por Los Almendros.
Un ciclo de grandes artistas
El ciclo Aquarela Music comenzó el pasado jueves 2 de julio con un energético concierto de Rosario Flores. La artista de cuna dejó a Alicante sin aliento con su último disco Universo de ley, pues no dejó de recorrer el escenario de El Muelle Live de una punta a otra con sus famosos bailes, su melena rizada como protagonista de sus pasos y un acompañamiento de bailaores flamencos que dejaban respirar a la artista entre cante y baile.
Toni Riera, promotor del festival, asegura que ha sido un gran inicio de ciclo. “Estamos muy contentos con el inicio del festival. Se ha confirmado que tenemos un recinto espectacular, como ilustra la enhorabuena por parte de los artistas, tanto por la acogida del público en Alicante como del lugar donde se encuentra, de hecho nos han manifestado su intención de volver en cuanto sea posible”
Rosana cogió el relevo de Rosario y el sábado 4 de julio fue ella quien, a la vera del Mediterráneo, continuó su gira Vamos a estar. Subió al escenario pero también bajó, pues quiso sentir de cerca el calor de su público y cantó con ellos desde la pista.
El ciclo continúa este lunes 6 de julio a las 22 horas con Alan Parsons, cantante que desde la organización del festival aseguran que "ha atraído mucho público extranjero". El mundial de futbol está compartiendo audiencia con el ciclo, pues Rosario ya agradeció al público su asistencia a pesar de estar jugando España de forma simultánea y Alan Parsons tocará en Alicante a la vez que España disputa los octavos de final contra Portugal. “Continuamos con el festival con muy buenas perspectivas y decididos a hacerle la competencia al fútbol con buena música", afirma Toni Riera.
Yerai Cortés, Pablo Alborán, Valeria Castro, Anastacia, Good save the Queen, Gira Operación Triunfo y finalmente Luz Casal serán los artistas que completen el ciclo Aquarela Music. Por el momento, el promotor del festival asegura que Yerai Cortés es una de las actuaciones más esperadas en la ciudad, por lo que el guitarrista no parece tener competencia con ningún partido y los alicantinos le esperan con ganas en su ciudad natal.
Suscríbete para seguir leyendo
- La travesía Tabarca-Santa Pola vuelve a conquistar a 1.405 nadadores: 'El último kilómetro ha sido a corazón
- Marc Márquez, sobre vivir en Andorra: 'A nivel de impuestos se paga mucho menos. Dos meses duré seguidos y dije 'yo España y casa. Ya está'
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
- Muere un motorista de 50 años en un choque frontal con un coche en la N-332 en El Campello
- El refugio de Alejandro Sanz en Alicante: una villa mediterránea entre calas y privacidad
- «Mi padre luchó hasta el final, sabía que lo estaban buscando»
- Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuando llegas al taller lo que tienes que decir es que no te enfría el aire acondicionado no que te pongan una carga”
- El refugio de Javier Cámara en Alicante: una casa mediterránea con vistas privilegiadas