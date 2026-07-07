Asunción Valdés, en la piel de la pionera del periodismo en España: "Carmen de Burgos era una enemiga del sistema"

La figura de Carmen de Burgos (1867-1932), más conocida por el pseudónimo de Colombine, ha protagonizado este martes un coloquio celebrado en la Biblioteca de los Libros Felices de Alicante, que ha completado su aforo para rendir homenaje a una de las personalidades más decisivas de la historia del periodismo español. La periodista Asunción Valdés y el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, han conducido una conversación en torno a quien es considerada la primera periodista y la primera corresponsal de guerra de España.

Sin embargo, el encuentro ha trascendido el formato habitual de una conferencia o una mesa redonda. Asunción Valdés no ha hablado sobre Carmen de Burgos; ha hablado como Carmen de Burgos. Encarnando a Colombine en pleno siglo XXI, ha respondido a las preguntas formuladas por Toni Cabot y por el público desde la primera persona, reconstruyendo la voz, las convicciones y las vivencias de una mujer que desafió las limitaciones impuestas por su tiempo.

La actividad, presentada por Manuel Desantes, impulsor de la Biblioteca de los Libros Felices, se ha enmarcado en el ciclo Pláticas con personajes notorios. A lo largo de la conversación, situada entre la recreación histórica y la divulgación biográfica, se ha reivindicado la dimensión intelectual y humana de una figura que abrió caminos para las mujeres en una sociedad profundamente restrictiva y que conllevó que la protagonista fuera relegada durante cuatro décadas al silencio por parte de la dictadura.

Toni Cabot y Asunción Valdés, durante el coloquio sobre Carmen de Burgos / Rafa Arjones

Valdés ha destacado cómo Carmen de Burgos convirtió el periodismo en una herramienta de transformación social y defensa de los derechos de las mujeres, guiada por lo que ha definido como una "inteligencia darwiniana" con géneros novedosos como las encuestas. Asimismo, ha recordado la importancia que Colombine otorgaba a la educación al considerar que la madre era la primera formadora de las nuevas generaciones y que, por tanto, debía disponer de una sólida preparación intelectual.

Un paralelismo singular

La periodista alicantina ha contextualizado la trayectoria de Colombine y ha compartido con los asistentes algunos de los paralelismos que inevitablemente emergen entre ambas biografías. Si Carmen de Burgos abrió una senda inédita al convertirse en la primera corresponsal de guerra española, Asunción Valdés fue pionera al dirigir un telediario y participar en la creación de un espacio de referencia como En Portada, en Televisión Española.

No obstante, Valdés ha querido marcar distancias con cualquier comparación directa, apelando a las profundas diferencias históricas entre ambas épocas. "Carmen de Burgos vivió en unos años en los que la Universidad prácticamente estaba vedada a las mujeres y en los que el feminismo era percibido como una amenaza al orden social y familiar", ha señalado. "Yo tuve las cosas mucho más fáciles de lo que pudo tenerlas Colombine".

La periodista alicantina Asunción Valdés / Rafa Arjones

Aquella conciencia crítica llevó a Carmen de Burgos a posicionarse públicamente como feminista, anticlerical, antimilitarista y masona, una combinación ideológica que terminó convirtiéndola en una figura incómoda para los sectores más conservadores y que contribuyó, años después de su fallecimiento, a la censura y persecución de su legado. Todo ello, pese a haber sido una de las grandes precursoras del feminismo español, la primera corresponsal de guerra del país al informar desde el conflicto de Marruecos y la impulsora de la primera gran campaña nacional en favor del divorcio.

Asimismo, también defendió el sufragio femenino, la igualdad jurídica entre hombres y mujeres y desarrolló una prolífica producción intelectual que superó los doscientos títulos. Entre ellos destaca La mujer moderna y sus derechos, considerada una obra esencial dentro del pensamiento feminista español. Esa trayectoria fue precisamente la que llevó a Valdés a escribir Revivir. La nueva Carmen de Burgos, una biografía concebida como un ejercicio de recuperación histórica y de reivindicación de una mujer fundamental para la sociedad de su época.

El largo silencio sobre Colombine

Las preguntas de Toni Cabot han ido conduciendo la conversación hacia una reflexión sobre la memoria y el olvido. En un diálogo que parecía establecer un puente entre el presente y el pasado, Valdés ha resumido el destino de Colombine con una afirmación contundente. "Carmen de Burgos sufrió tres muertes: la primera fue la física, provocada por un fallo cardíaco; la segunda fue la censura, porque se convirtió en la primera mujer cuyos libros fueron prohibidos; y la tercera fue la persecución política ejercida por la dictadura incluso después de su fallecimiento".

Algunas de las obras de Carmen de Burgos presentes en la Biblioteca de los Libros Felices / Rafa Arjones

A partir de esa reflexión, el coloquio ha profundizado en las consecuencias que tuvo el franquismo sobre la memoria de una de las figuras más relevantes de la cultura española contemporánea. También se ha puesto de relieve el trabajo desarrollado durante las últimas décadas para rescatar su legado, entre ellos el realizado por Roberto Cermeño, responsable del portal dedicado a Carmen de Burgos en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, quien se ha desplazado desde Madrid para asistir al acto.

Durante su intervención, Cermeño ha felicitado a Asunción Valdés por la publicación de un libro que "posiblemente marque una época en el ámbito de la biografía" y anunciar que está preparando una revista que, bajo el nombre de Colombine desconocida, publicará algunos de sus artículos escritos bajo el pseudónimo de Gabriel Luna durante el periodo 1906-1909.

El recorrido por la vida de Colombine se ha prolongado durante más de hora y media, abordando episodios tan significativos como su vinculación con la masonería a través de contactos en Portugal y Argentina, las complejidades de su vida sentimental o su estrecha relación con figuras esenciales de la cultura española como Vicente Blasco Ibáñez y Ramón Gómez de la Serna. Especial atención ha recibido su decisión de viajar al frente de la guerra de Marruecos para informar directamente desde el escenario del conflicto. "En Madrid únicamente llegaban las listas de bajas de los hospitales. Ella entendió que era necesario acudir al lugar de los hechos y contemplar con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo", ha puntualizado Valdés.

Algunas de las personas asistentes al coloquio en la Biblioteca de los Libros Felices / Rafa Arjones

Doble celebración

La jornada también ha tenido un significado especial para la Biblioteca de los Libros Felices, ubicada en el número 1 de la calle Restaurador Vicente Castelló de Alicante. Manuel Desantes ha destacado, como previa, que el acto respondía a una doble celebración. Por un lado, el homenaje a una periodista cuya obra forma parte de los fondos de la institución y que ha permitido mostrar algunos de los ejemplares presentes. Por otro, la reciente incorporación a la biblioteca de un ejemplar de una primera edición de El origen de las especies, de Charles Darwin.

Noticias relacionadas

Desantes ha retomado entonces la idea de esa "inteligencia darwiniana" atribuida a Colombine para conducir una tarde dedicada a la memoria y la reivindicación de una mujer que desafió las convenciones de su tiempo. "En estos tiempos olvidamos con frecuencia qué significa realmente el conocimiento", ha afirmado. "Y no es otra cosa que el esfuerzo constante por comprender la naturaleza del mundo". De esta manera, el esfuerzo y el juicio crítico han permitido comprender el legado que dejó Carmen de Burgos en España.