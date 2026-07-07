Esto costará entrar al futuro museo de Las Cigarreras de Alicante: descuentos y acceso gratuito para distintos colectivos

El futuro Museo Internacional de Las Cigarreras continúa dando pasos de cara a su apertura al público, prevista para finales de este año, según las estimaciones del Ayuntamiento de Alicante. El nuevo espacio cultural, que se ubicará en la antigua Casa de la Misericordia, junto al actual centro de cultura contemporánea de Las Cigarreras, aspira a convertirse en uno de los principales referentes expositivos de la ciudad y ya tiene estipulado el precio que va a costar visitar sus muestras temporales.

Tras darse a conocer las primeras exposiciones programadas para el periodo comprendido entre los años 2026 y 2029 y confirmarse la adjudicación del servicio de comisariado, diseño, producción y montaje a la empresa madrileña Light Art Exhibitions, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes nuevos aspectos relacionados con el funcionamiento del futuro espacio expositivo relativo a los ingresos estimados.

En concreto, el órgano municipal ha dado luz verde a los detalles vinculados al precio público que abonarán tanto los residentes como los visitantes por los servicios y actividades que ofrecerá la pinacoteca, un importe que "deberá cubrir, como mínimo, el coste del servicio prestado", pero que contará con algunas excepciones que estarán exentas de pagar entrada para entrar al futuro espacio cultural financiado por el Ayuntamiento de Alicante.

La recién reformada Casa de la Misericordia, dentro del complejo de Las Cigarerras / INFORMACIÓN

Según se ha publicado en el borrador de la ordenanza, que deberá ser ratificada por el Pleno tras su exposición pública, se prevé un precio general de la entrada de 10 euros; un precio reducido de 5 euros para familias numerosas, menores de entre 11 y 17 años, jóvenes entre 18 y 30 años que sean titulares del carné joven o de carné de estudiante y mayores de 65 años; y la gratuidad para menores de 10 años y para personas con discapacidad física o psíquica.

Las audioguías, por su parte, se pondrán a la venta por un precio simbólico de un euro y la visita guiada en tres, lo que permitirá al museo, según estimaciones, ingresar más de 3 millones de euros durante el periodo 2026-2029. Asimismo, se ha planteado establecer un día de puertas abiertas los martes laborables, en horario de 17 a 20 horas donde los interesados también podrán acudir sin coste alguno, aunque la gratuidad no alcanza a las audioguías ni a las visitas guiadas.

De esta manera, se sufragaría el importe acordado para la contratación directa de la mercantil Light Art Exhibitions, encargada del servicio de comisariado, diseño, producción y montaje de las seis exposiciones temporales confirmadas para los próximos tres años. Dicha contratación se cerró por un importe de 3.761.000 euros y las estimaciones elaboradas por la Junta de Gobierno prevén que el 100 % de los gastos quede cubierto durante el segundo semestre de 2029.

Última visita a la antigua Casa de la Misericordia, donde se ubicará el futuro Museo Internacional de Las Cigarreras / Ernesto Caparrós

Una empresa con experiencia

La contratación ha sido adjudicada a la mercantil Light Art Exhibitions, con sede en Madrid y experta en exposiciones inmersivas como la de Sorolla a través de la luz, expuesta en el Palacio Real de Madrid y en la Fundación Bancaja de València, entre otras, "al ser la única, según se justifica en la memoria del órgano gestor, que puede prestar el servicio y fijar con la misma el precio del contrato". De esta manera, también acercará la muestra del célebre artista valenciano a la Casa de la Misericordia.

Junto a ella, también llegarán a Alicante otras exposiciones temporales como Mecenazgo y coleccionismo en la Casa de Alba, Modigliani y sus amigos, Balenciaga y el arte y la muestra Obras maestras del Barroco Chagall y el Mediterráneo. La venta de entradas para ver cualquiera de estas exhibiciones, así como la contratación de los demás servicios de audioguía y visita guiada, se realizará a través de la web del Ayuntamiento de Alicante y otros canales disponibles habilitados por el Ayuntamiento. Asimismo, podrá ser efectuada en el punto de acceso al museo.

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Mientras se ultiman todos los detalles relativos a la nueva sala de exposiciones temporales de la ciudad, denominada por el Ayuntamiento como "museo internacional" pese a carecer de colección propia, una característica esencial de los museos, y ya se ha aprobado el borrador de la ordenanza reguladora del precio público, todavía se desconoce cuándo se tramitará la ordenanza anunciada para el resto de museos municipales y para el Castillo de Santa Bárbara.