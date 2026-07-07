La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante triunfa en Viena pese a la ausencia de representación política y subvenciones

La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante(OJPA) ha obtenido el galardón más importante al que aspiraba, el primer premio con la distinción Outstanding Success en el Festival Internacional Summa Cum Laude de Viena. Esto ha sido gracias al gran esfuerzo de una orquesta de músicos de entre 8 y 24 años liderada por su director Francisco Maestre, que afirma ser un enamorado de Alicante pero que lleva años luchando por algo que nunca llega; ayuda y acompañamiento institucional por parte del Ayuntamiento y la Diputación de Alicante. "Estamos completamente solos en Viena, nos sentimos desprotegidos", revela el director.

Pero no es la primera vez que la OJPA se siente sola, en la celebración del 200 aniversario del músico Johann Strauss se invitó a las instituciones alicantinas a acompañar a la orquesta y no recibieron respuesta. "Siempre nos preguntan por nuestros representantes políticos, pero nunca están", afirma Maestre. El director asegura que esto es lo que más les duele, aunque económicamente tampoco reciben ningún tipo de ayuda y les apena que tantos músicos alicantinos se encuentren solos. "Siento vergüenza de nuestros políticos", denuncia Francisco Maestre.

Más de 170 alicantinos llevando su ciudad por bandera / INFORMACION

Desde la orquesta afirman que ha influido psicológicamente en sus músicos y que ellos parten con una gran desventaja respecto a sus contrincantes. Viajar 40 horas en un autobús, dormir durante el trayecto, llegar al festival habiendo ensayado a turnos partidos en salas sin aire acondicionado...Todo esto, además, costeado por los padres. "Llegar con una camiseta pagada por los padres y ver a orquestas americanas o australianas con equipaciones perfectas y trajes tradicionales te hace sentir inferior. Lo económico también afecta a lo psicológico", señala Maestre.

El galardón otorgado a esta orquesta ha sido un premio que ha conmovido a la OJPA, pues obtener este reconocimiento con cero euros de presupuesto y en estas condiciones llena aún más de orgullo a su director, que afirma que "no podría describir en palabras lo que hemos sentido, haber ganado y tocar en salas tan históricas sin las oportunidades ni medios es una satisfacción indescriptible".

Suplir las carencias técnicas

El premio del Festival Internacional Summa Cum Laude de Viena es una distinción que ha marcado para siempre la carrera de todos estos músicos alicantinos que han obtenido el galardón. "Los que se quieren dedicar a la música, tocar aquí les define la carrera", señala Maestre. Es un certamen que pone a los jóvenes músicos en una situación de gran aprendizaje, salen a conocer la música que se hace fuera y descubrir a la competencia para poder mejorar. El talento alicantino ha demostrado ser impecable y su director confiesa que lo que les distingue es "hacer música". Francisco Maestre cuenta que la edad media de la orquesta es de 16´6 años y que han conseguido suplir las carencias técnicas gracias a la entrega y emoción que han puesto en su trabajo.

Las condiciones de los músicos les ponían en clara desventaja ante sus contrincantes / INFORMACION

La OJPA se ha convertido en la orquesta joven con más galardones, pues se ha presentado en 10 ocasiones a este concurso y ha obtenido el primer premio en cuatro de ellos. La primera vez que la orquesta salió victoriosa fue en 2015, pero también obtuvo el primer premio en los años 2017 y 2018, siendo este último cuando también se hicieron con el segundo premio para la orquesta de aspirantes. Este 2026 sentían que era su año, los jóvenes músicos descubrieron que habían sido premiados durante su último concierto. Francisco Maestre se acercó a ellos y les susurró "hemos ganado". En ese momento, la flauta siguió sonando mientras su dueña lloraba, otros no le creyeron y su director se llenó de orgullo.

Para su participación en el certamen, la OJPA interpretó Capricho Español, de Nikolái Rimski-Kórsakov; fragmentos de El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla; y la obra obligatoria del concurso, El vals de las sirenas, de la compositora Alma Deutscher, integrante también del jurado internacional. La jornada continuó con un segundo concierto en la Sala Dorada del Musikverein ante un numeroso público. Fue al término de la interpretación de Capricho Español cuando los jóvenes músicos conocieron oficialmente la concesión del primer premio con Outstanding Success.

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Como parte del premio obtenido, la OJPA ha participado este martes 7 de julio en la Gala de los Ganadores realizada en el Konzerthaus de Viena. En este concierto se ha vuelto a interpretar Capricho Español y se ha unido al resto de agrupaciones premiadas para interpretar el himno oficial del festival. Los jóvenes, de esta manera, han tenido la oportunidad de actuar en escenarios importantes para la música concertística internacional. En el caso concreto del Musikverein, es uno de los auditorios más prestigiosos de Europa y sede habitual del célebre Concierto de Año Nuevo de Viena.