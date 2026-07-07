70 años de ‘Peyton Place’, la novela que mostró la violencia oculta tras la "familia americana perfecta" y por la que su autora fue castigada

Desde Blackie Books catalogan Blackwater como "ejemplo paradigmático de novela avanzada a su tiempo" y, precisamente, lo han querido recordar en la efeméride de una anterior a esta, mucho anterior por supuesto a las ficciones Twin Peaks, Mujeres desesperadas o Melrose Place: "hubo un libro que cuestionó la idea de pueblecito americano perfecto, con sus amas de casa perfectas en sus perfectas vidas". Se cumplen 70 años de la publicación de la primera novela de Grace Metalious: Peyton Place.

A veces la línea entre la ficción y la realidad e las localizaciones en historias y novelas es muy fina y esto es lo que ocurre precisamente con esta obra, publicada en 1956 y ambientada en una ficticia localidad de Nueva Inglaterra. Una región que, desde la editorial señalan como "pilar de los sacrosanteos valores americanos". La virtud, la familia y la fe como un todo inamovible, mecanismo que sirve para oprimir y explotar, de paso, a las mujeres. "A través de la historia de dos amigas del pueblo, Grace Metalious escribió en realidad sobre todo aquello que se escondía tras las puertas de esos jardines tan bien cuidados: el odio racial y de clase, el incesto, la violencia doméstica, el aborto, la corrupción del poder religioso, la hipocresía, la sexualidad femenina".

"Metalious fue una mujer que luchó contra todas las convicciones sociales aunque le costara la vida, y por eso hemos querido hoy reivindicarla", además, la editorial acaba de publicar la continuación de esta novela, Regreso a Peyton Place.

Recortes de periódico de la época / -

«Si queréis este libro id a Salem»

El éxito de una novela tan descarnada fue equivalente a su escándalo. Muchos países llegaron a prohibirla, aunque no pudieron impedir que fuera leída a escondidas por millones de personas. Hasa incluso algún librero llegaba a colgar un cartel en el que se leía: «No tenemos ningún ejemplar de Peyton Place. Si queréis este libro id a Salem».

"¿Cómo era posible que una ama de casa sin estudios escribiese un libro tan vendido? ¿Y cómo se atrevía ella, mujer, a insultar la imagen de tantísimos ciudadanos respetables? ¿Qué indecencia era ésta de escribir sobre el despertar sexual de las mujeres? ¿Quién era esta pervetida?", señalan desde el sello Blackie Books. La campaña de desprestigio hacia Grace Metalious fue tan brutal que el pueblo en el que vivía la repudió. "Despidieron a su marido, profesor de escuela; ningún niño quería jugar con sus hijos. Las críticas tildaban la novela de basura sensacionalista: obscena, inmoral, sin ningún valor literario. Su vida, que la fama repentina puso patas arriba, se convirtió en material periodístico. Sus amoríos, su adicción al alcohol, sus decisiones financieras: todo se puso a examen ante un público hambirento de cotilleos y mitos. Demasiadas veces tuvo que soportar una pregunta que a tantas os resultará familiar, como si una mujer no fuera capaz de escribir de otra cosa que de sí misma: «¿Tu libro es autobiográfico?»".

Recortes de periódico de la época / -

Una película, Mia Farrow y secuela

En menos de un año tras su publicación, Hollywood había comprado los derechos de la novela por una cifra astronómica y estrenó la película basada en el libro con un éxito arrollador en taquilla. En 1959, Metalious publicó la secuela Regreso a Peyton Place. En 1961, se estrenó la película de la secuela. En 1964, se estrenó la serie Peyton Place, con Mia Farrow de protagonista como Allison MacKenzie. Esta 'soap-opera' tuvo también mucho éxito y se estuvo emitiendo hasta 1969, con un total de 514 episodios.

¿Quién fue esa autora "del demonio?"

Grace comenzó a dar forma a su novela con 30 años. "Era una mujer que había sobrevivido a una infancia pobre y una familia terrible. A tres embarazos y a una ligadura de trompas porque el cuarto la habría matado. A criar a sus hijos mientras su marido luchaba en la Segunda Guerra Mundial, a su marido teniendo una amante, a las miradas de reojo de un pueblo entero por ir siempre en tejanos y sin maquillaje; a no tener un duro, nunca. Y lo había hecho gracias a la única cosa que jamás abandonó en su vida: la escritura."

"No me gustaban ni los clubes sociales ni de clubes de bridge. No me gustaba que me consideraran un bicho raro por pasar el tiempo delante de una máquina de escribir en lugar de delante del fregadero. Y a George no le gustaba que a mí no me gustaran las cosas que se suponía que me tenían que gustar" afirmó la propia autora años más tarde. Por la escritura, Grace sacrificó los cuidados e imagen de mujer ideal que se le exigía socialmente, dinamitando su estatus social (no mantenía la casa impoluta y, a veces, mandaba a sus hijos a la calle para concentrarse mejor).

Apenas un año después de lidiar con la vida en tan rancio pueblo -y panorama-, durante el verano de 1955, Grace pudo sostener su manuscrito terminado. "Se dice que escogió a su agente literario de un listín telefónico porque su nombre era el que más afrancesado le sonaba (Grace venía de una familia franco-canadiense). El recién contratado Jacques Chambrun envió el borrador del manuscrito a varias editoriales sin obtener respuesta. Pero, a finales de ese mismo verano el borrador cayó en las manos de Lenona Nevler, una lectora editorial freelance, quién a su vez se lo propuso a Kitty Messner, fundadora de una pequeña editorial independiente (y de las pocas mujeres editoras de la época)", relatan desde Backie Books. "Tanto Nevler como Messner vieron más allá del chisme y el escándalo, y leyeron en el manuscrito una novela deliciosamente bien escrita, con unos personajes psicológicamente complejos y una capacidad asombrosa para dar vida a un pueblo ficticio".

La escritora Grace Metalious en 1957 / Anonymous

Así, estas pequeñas editoras decidieron apostarlo todo por una novela que iba a ser revolucionaria dentro del puritanismo americano y que supuso una apertura y cambio de chip hacia temas feministas e inexplorados en muchas ficciones. Peyton Place puso sobre la mesa conversaciones que hasta entonces eran tabú, como el derecho al aborto o los abusos sexuales en la infancia.

Apenas ocho años después del bombazo de Peyton Place, Grace moriría en un hospital de Boston por cirriosis hepática. Alejada de su marido y de sus hijos, endeudada, aplastada por el escrutinio feroz de la fama y por su adicción al alcohol. "La mujer que había escrito sobre los secretos, deseos y miserias ocultas de un pequeño pueblo americano murió como uno de sus propios personajes: rodeada de rumores y contradicciones mientras otras personas decidían por ella qué parte de su historia era verdad y cuál era ficción".

Por esta razón y debido a la efeméride, desde el prestigioso sello editorial han querido reivindicarla y animar a nuevos lectores a descubrir la pluma de la autora que marcó un antes y un después, así como la de las mujeres que lo protagonizan.