El Festival de Cine de Elche calienta motores con una edición que contará con 71 cortometrajes y la presencia de Kiti Mánver

Como previa al Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, que arrancará oficialmente este viernes 10 julio, la organización ha presentado este miércoles todos los detalles de esta 49 edición del certamen, que combinará las proyecciones de la Sección Oficial con estrenos, actividades formativas, mesas redondas, encuentros con profesionales del sector audiovisual y el homenaje a Kiti Mánver, que recibirá la Palmera de Plata del certamen durante la gala de clausura del 17 de julio, que este año estará presentada por la actriz ilicitana Elisa Lledó.

El acto se ha realizado en la sede principal del festival cinematográfico, en el Hort del Xocolater, y ha contado con la participación del director del Festival de Cine de Elche, Alejandro Cano, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Elche, Irene Ruiz. Durante el encuentro, se han dado a conocer las principales líneas de un programa que extiende la actividad del certamen más allá de la competición y refuerza su dimensión como espacio de encuentro entre cineastas, profesionales y público.

El certamen, organizado por Fundación Mediterráneo, mantiene como escenarios principales el ya mencionado Hort del Xocolater, enclave situado en pleno Palmeral de Elche, declarado Patrimonio de la Humanidad, y la playa de Arenales del Sol, donde se proyectarán cada noche los cortometrajes seleccionados para la Sección Oficial. De esta manera, esta edición la conforman un total de 71 cortometrajes seleccionados entre un total de 1.822 obras procedentes de 63 países.

Un momento de la comparecencia ante los medios de comunicación / Héctor Fuentes

El director del Festival de Cine de Elche, Alejandro Cano, ha destacado que "hemos preparado una edición especialmente completa, en la que la competición convive con la formación, el diálogo entre profesionales y el acercamiento del cine al conjunto de la ciudadanía. Nuestro objetivo sigue siendo hacer del Festival de Cine de Elche una experiencia cultural abierta y participativa y, al mismo tiempo, mantener intacta su vocación de descubrir y acompañar a nuevos creadores".

Categorías de cortometrajes

Según han confirmado desde la organización, las obras seleccionadas competirán en las categorías de ficción, documental, animación, autor novel y FESCURT-Comunitat Valenciana; registrando una elevada participación en la categoría de autor novel, con 747 trabajos inscritos. Con estos datos, desde el festival son bastante positivos al ver que siguen manteniendo una de sus principales señas de identidad, la apuesta por los nuevos realizadores y por el descubrimiento de voces emergentes.

Las proyecciones de la Sección Oficial tendrán lugar cada noche en el Hort del Xocolater y, de forma simultánea, en la playa de Arenales del Sol, dos escenarios que representan la singular relación que el Festival mantiene con la ciudad y su entorno. Los cortometrajes seleccionados optarán a siete premios oficiales con una dotación total general de 15.500 euros, a los que se suman también los galardones a mejor dirección, mejor actriz, mejor actor y mejor guion.

El Festival de Cine de Elche se prepara para una nueva edición a las puertas del medio siglo / Héctor Fuentes

Más allá del aliciente monetario, el Festival de Cine de Elche es, además, certamen colaborador de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y preseleccionador para los Premios Goya en las categorías de ficción, documental y animación.

Kiti Mánver, Palmera de Plata

Uno de los momentos centrales de esta edición será el homenaje a Kiti Mánver, quien recibirá la Palmera de Plata, el máximo reconocimiento honorífico del Festival de Cine de Elche, durante la gala de clausura del viernes 17 de julio. Con este galardón, el certamen reconoce una trayectoria de más de cinco décadas y la aportación de una de las intérpretes más versátiles del cine español, cuya carrera se ha desarrollado entre el cine, el teatro y la televisión.

Como antesala del homenaje, el jueves 16 de julio, a las 19.30 horas, se proyectará Mamacruz, película elegida por la propia actriz para formar parte de este reconocimiento. Además, Kiti Mánver participará en la sesión y mantendrá un encuentro con el público en torno a la película y a su trayectoria profesional. Además, no será el único encuentro con profesionales, pues también se encuentra prevista una mesa redonda, Del guion a la pantalla, que reunirá a Pepe Coira, Jorge Coira y Diana Rojo para abordar el proceso que conduce una historia desde su escritura hasta su materialización en imágenes.

La programación incluye también la mesa redonda Rodar sin parar, con Fariba Sheikhan, Víctor Matellano, Pepa Aniorte y Tirso Calero, que ofrecerá diferentes perspectivas sobre el trabajo cotidiano en la industria audiovisual. El propio Tirso Calero impartirá una masterclass dedicada a la figura del showrunner, un perfil cada vez más relevante en la creación y producción de series, situado en la intersección entre la escritura, la producción ejecutiva y la dirección creativa.

Formación y nuevos públicos

El festival acogerá un curso intensivo de preparación al casting, dirigido por Cristina Alcázar junto a Verónica Reche y Marichu Sanz, destinado a acercar a los participantes a los procesos de selección de intérpretes y a las herramientas necesarias para afrontar una prueba profesional; y la actividad Pintar de Cine, una iniciativa de la Escuela de Pintura del Hort del Xocolater de la Fundación Mediterráneo que propone explorar las relaciones entre el lenguaje cinematográfico y las artes plásticas.

También forma parte de esta línea el curso universitario Descubriendo el lenguaje del cine VII, una nueva edición de la propuesta académica organizada junto a la Universidad Miguel Hernández de Elche para profundizar en los códigos, procesos y transformaciones del audiovisual contemporáneo. Una agenda muy variada que se expande a otras disciplinas artísticas como la proyección de La Raó del Somni, un documental dirigido por Pau Soler sobre la trayectoria artística y personal del pintor Joan Castejón.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Elche, Irene Ruiz, y el director del Festival de Cine de Elche, Alejandro Cano / Héctor Fuentes

El documental recorre la obra y la biografía del artista ilicitano y profundiza en su compromiso artístico y social, así como en el peso de la identidad mediterránea en su trabajo. La proyección se completa con un coloquio con el propio Castejón y el director de la película. La edición incluye igualmente el estreno del documental dedicado al compositor alicantino Óscar Esplá, producido por la Fundación Mediterráneo, que propone una aproximación a una de las figuras fundamentales de la música española del siglo XX coincidiendo con el cincuentenario de su fallecimiento.

Antesala de los días grandes

La programación de proyecciones del festival comenzó antes de la apertura de la Sección Oficial con el ciclo Óperas Primas, una sección no competitiva celebrada en los Cines Odeón y dedicada a primeros largometrajes de cineastas españoles. El ciclo ha reunido Casi todo bien, de Andrés Salmoyraghi y Rafael López Saubidet; Corredora, de Laura García Alonso; Ivan & Hadoum, de Ian de la Rosa; y Yo no moriré de amor, de Marta Matute. Las películas se acompañan de encuentros con algunos de los responsables de las cintas.

El Festival concluirá el viernes 17 de julio con la tradicional gala de clausura, durante la que se dará a conocer el palmarés de la 49ª edición, se entregarán los premios del certamen y Kiti Mánver recibirá la Palmera de Plata como reconocimiento a su extensa trayectoria profesional. Desde su creación en 1978, el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche se ha consolidado como el festival de cine decano de la Comunidad Valenciana y uno de los más veteranos de España.

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A las puertas de su 50ª edición, el certamen mantiene su compromiso fundacional con el descubrimiento de nuevos talentos, el apoyo al cine independiente y la creación de espacios de encuentro entre quienes hacen cine y quienes lo disfrutan. Organizado y patrocinado por la Fundación Mediterráneo, el 49º Festival Internacional de Cine Independiente de Elche cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, la Diputación Provincial de Alicante, el Institut Valencià de Cultura y el Cine Club Luis Buñuel de Elche.