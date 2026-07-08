Nach prepara un concierto especial para su regreso a Alicante: "El público encontrará todas mis versiones en un viaje a través del tiempo"

El festival Noches Mágicas se ha abierto a nuevos estilos en este 2026 con la contratación de uno de los artistas más representativos del rap nacional para una programación bastante ecléctica. El próximo 31 de julio, el artista alicantino Nach actuará tras muchos años en la provincia con un concierto propio para presentar Origen: La raíz de una cultura, un espectáculo único concebido como un recorrido por su legado artístico y por los valores que han convertido al hip hop en una de las expresiones culturales más influyentes de las últimas décadas.

La actuación tendrá lugar en los Jardines de Abril de Sant Joan d'Alacant, escenario habitual del festival, donde el público podrá disfrutar de una propuesta que trasciende el formato de concierto para convertirse en un encuentro entre música, palabra y emoción. En una entrevista con INFORMACIÓN para la sección Sonidos de proximidad, el rapero aseguró que "el público encontrará todas mis versiones" en dicho recital. "Estarán los clásicos, pero también canciones del nuevo disco y momentos más íntimos y personales".

El Rocanrola desata el éxito del hip hop en Alicante con una respuesta masiva del público / Manuel R. Sala

Con más de veinte años de trayectoria, Nach se ha consolidado como una de las figuras imprescindibles del rap en español. Su capacidad para combinar reflexión, sensibilidad y compromiso ha convertido sus canciones en referentes para varias generaciones, situándolo como uno de los autores más respetados del panorama musical nacional. Y actualmente se encuentra de actualidad con el lanzamiento, el pasado año, de su primer disco de larga duración tras siete años, Destino, que le ha llevado a hacer una gira internacional que ha pasado por varios países de Latinoamérica.

En Origen: La raíz de una cultura, el artista propone un viaje hacia aquello que da sentido a su música y a la cultura hip hop. Un espectáculo íntimo y poderoso en el que convivirán algunos de los temas más representativos de su carrera con una mirada hacia las raíces de un movimiento artístico que ha encontrado en la palabra una herramienta de transformación, identidad y conexión con el público. "Quiero que la gente sienta que ha vivido algo único, algo que recuerde de una forma más intensa para el resto de sus vidas", subrayó en la pasada entrevista concedida a este medio.

La experiencia comenzará desde las 20 horas, momento en el que el recinto abrirá sus puertas para que los asistentes puedan recorrer los Jardines de Abril, disfrutar de su oferta gastronómica, del mercado de artesanía, de las intervenciones artísticas y de la ambientación que caracteriza al festival Noches Mágicas antes del inicio del concierto. "Es un espacio que invita a hacer algo diferente", apuntaba el rapero alicantino, que se volverá a encontrar con su ciudad tras su paso por Rocanrola, pero esta vez con un concierto propio.

Más que rap en los Jardines de Abril

La actuación de Nach forma parte de la decimocuarta edición del festival Noches Mágicas, que se celebrará del 24 de julio al 6 de agosto en los Jardines de Abril de Sant Joan d'Alacant. El ciclo arrancará con la 80's Summer Party, protagonizada por Modestia Aparte y Toreros con Chanclas, mientras que la 90's Summer Party reunirá a artistas internacionales como Twenty 4 Seven y Double You en una noche dedicada a los grandes himnos dance de los años noventa.

Nach, durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

La programación continuará con Miguel Campello, Ara Malikian, Israel Fernández, Ana Torroja, Rodrigo Cuevas y concluirá con La Banda Sabinera, configurando un cartel que vuelve a combinar pop, flamenco, música de autor, rap, folk contemporáneo y grandes clásicos nacionales e internacionales. Más allá de los conciertos, Noches Mágicas mantiene su apuesta por una experiencia cultural completa con gastronomía, arte en vivo, exposiciones, mercado de artesanía y fiestas temáticas antes y después de cada actuación.

Tras reunir a más de 20.000 asistentes durante su edición de 2025, el festival afronta este 2026 reafirmando su compromiso con la calidad artística y con una propuesta que convierte cada noche en una experiencia para disfrutar de la música en un entorno natural único. Las entradas para el concierto de Nach y para el resto de la programación se encuentran disponibles a través de la web oficial del festival www.nochesmagicas.es.