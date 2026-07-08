Puedes ser el diseñador del próximo cartel del Festival de Cine de Alicante: el certamen cinematográfico abre la convocatoria

La 24ª edición del Festival Internacional de Cine de Alicante, que se celebrará del 24 al 30 de abril de 2027, ya busca la imagen que representará al certamen durante el próximo año. La organización ha abierto la convocatoria del concurso para seleccionar el cartel anunciador de esta nueva edición y que servirá de relevo del de este año, titulado La luz que proyecta historias y seleccionado entre 330 propuestas presentadas a concurso.

Las bases ya pueden consultarse en la página web del festival y establecen que el cartel deberá reflejar el espíritu del certamen, difundiendo la cultura cinematográfica y poniendo en valor el trabajo de realizadores nacionales e internacionales, además de transmitir el vínculo de Alicante con el séptimo arte. Podrán participar artistas, diseñadores y creadores residentes en España presentando un máximo de tres propuestas cada uno.

Cartel ganador de la pasada edición, obra de Rocío Baños López / INFORMACIÓN

Las obras deberán ser originales e inéditas y no haber sido premiadas con anterioridad, pues el uso será exclusivo del certamen cinematográfico y está dotado con un premio monetario de 1.200 euros para el cartel ganador. De esta manera, la obra seleccionada se convertirá en la imagen oficial del Festival de Cine de Alicante y protagonizará todas las acciones de comunicación de la 24ª edición, apareciendo en soportes como cartelería, redes sociales, página web, publicidad y publicaciones del certamen.

Fecha límite de participación

Como estipulan las bases del concurso, el plazo de presentación de originales permanecerá abierto desde el 8 de julio de 2026 al 9 de enero del próximo año, dejando medio año de margen para que participen todos los interesados, y el ganador del cartel oficial de la 24ª edición se dará a conocer la semana del 25 de enero del 2027. "Queremos encontrar la imagen que identifique la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Alicante", apunta Vicente Seva, director del certamen.

De esta manera, da alguna pista y asegura que el jurado encargado de la deliberación buscará "una propuesta que refleje la esencia del cine, la cultura y la trayectoria de un certamen que lleva más de dos décadas impulsando el séptimo arte". Por su parte, destaca que esta convocatoria "reúne a un mayor número de participantes cada año y destaca por la calidad, creatividad y originalidad de las obras presentadas. Confiamos en que esta nueva edición vuelva a sorprendernos con propuestas innovadoras y de gran nivel artístico".

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El Festival Internacional de Cine de Alicante cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, Casa Mediterráneo, À Punt Radiotelevisión Valenciana y otras empresas colaboradoras. Toda la información relativa a la presentación de diseños puede consultarse en la página web del festival cinematográfico (www.festivaldealicante.com).