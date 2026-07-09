Anna Pastor, artista: "Es una falacia pensar que somos seres individuales, prosperamos gracias a la colaboración"

Adentrarse en los Pozos de Garrigós es, en palabras de la artista Anna Pastor, como adetrarse en el interior de un cuerpo vivo. En este emblemático lugar, el único refugio climático de Alicante, la creadora materializa un complejo proyecto de investigación que le ha llevado dos años de trabajo multidisciplinar. A través de matraces, vidrio de laboratorio y una idea generativa, Pastor une las fronteras entre el arte y la ciencia que desafía el individualismo. La artista desvela en esta entrevista cómo el público se convierte en el verdadero motor de una obra colectiva que busca democratizar el arte contemporáneo.

Su exposición tiene lugar en el único refugio climático de Alicante, ¿qué significa para usted tener su obra en un lugar tan singular?

Es una pasada porque es un sitio en el que siempre he querido exponer, la primera vez que entré dentro fue alucinante. A mí me gusta meditar y estuve un buen rato haciéndolo porque es como entrar dentro de un cuerpo, la sensación fue una pasada. Estás entrando dentro de la montaña, en un sitio que antiguamente depositaba el agua de la ciudad. Es como un sitio mágico, fue entrar y supe yo tenía que exponer aquí. Afortunadamente, se lo propuse y en seguida aceptaron, me dieron libertad total.

Esta obra también tiene una parte muy científica, ¿cómo ha sido este proceso de investigación?

En primer lugar, busqué que el matraz estuviera muy frío y al soplar dentro eso se condensara. Cuando el matraz se va calentando, eso va cayendo. Si lo ves en el vídeo, ves cómo se empaña y van cayendo las gotitas por dentro. Luego, cuando el matraz se llena un poquito de líquido, con una perilla de laboratorio lo sacas y yo le iba metiendo una botellita que lo metí en la nevera. En realidad, el aliento que se recoge es poquito y se puede mezclarla con agua que lo pone en movimiento. Que en este lugar de exposición siempre haya una temperatura constante hace que se conserve mejor, pero no influye demasiado la temperatura exterior.

La temperatura de los pozos favorece a la exposición / Alex Domínguez

¿Por qué el aliento como elemento principal?

Yo ya había trabajado en un proyecto anterior que se llamaba Somos Uno, había trabajado con el cambio en nuestra huella microbiana, antes y después de tener diferentes contactos, bien fuera con la tierra o con otras personas. En la obra lo que hice fue registrar en placas el aliento antes y después de compartir un espacio, vi que había un cambio y me surgió el pensamiento de trabajar con esto, porque me parecía muy poético. El aliento además tiene esas connotaciones, de dar aliento, de dar ánimo.

¿Fue muy largo el proceso desde la idea hasta que consiguió exponer aquí?

Fueron dos años de trabajo. Un proceso largo porque, en mi caso, investigo profundamente antes de materializar un proyecto. No es algo inmediato, trabajo mucho desde la base de la idea. El primer reto fue resolver cómo mostrar el aliento en un espacio que, aunque es maravilloso, resulta complejo a nivel expositivo. La exposición actual es una síntesis de varias ideas que tuve, quería explorarlas todas, pero el desafío era conectar esas líneas de trabajo de manera coherente, logrando que todo tuviera sentido y no pareciera un añadido sin relación. Por ejemplo, en la instalación de vídeo que acompaña a los estudios, se pueden ver piezas que encargué específicamente a una artesana del vidrio científico (el que se usa en laboratorios). Ella sopló tres de los dispositivos a medida, y el resto son elementos de laboratorio reales, la artesana intervino añadiendo boquillas y otros detalles. Buscaba precisamente ese contraste y esa mezcla entre ambos mundos, la ciencia y el arte.

¿Por qué cree que es importante explicar al espectador que nuestro aliento no es algo individual, sino colectivo?

Pues creo que es súper importante precisamente ahora que estamos tan invadidos por esa idea capitalista, esa idea del consumismo que nos quieren vender que somos únicos, son ideas que te aíslan. Además, te estás dirigiendo hacia un pensamiento único y yo creo que lo que nos hace fuertes como especie es la colaboración. A lo largo de los milenios, se ha comprobado que la especie humana ha prosperado gracias a la colaboración. Si en algún momento llegas a darte cuenta de que tú no eres solo tú, de que tú y yo ahora mismo somos lo mismo, en realidad no hace falta hacer ya más incidencias sobre que está mal ser racista, que está mal ser sexista, que está mal no cuidar el planeta... Por ello, creo que es súper importante salir un poco de esa falacia de que somos algo individual, no es cierto desde ningún punto de vista.

La exposición hace reflexionar sobre el yo individual / Alex Domínguez

¿Qué sensaciones le gustaría transmitir a quienes han participado o visitan esta exposición?

A mí me gustaría que, con solo un segundo de reflexión, el espectador pensara: "Ostras, no soy solamente esto". Con eso ya me daría por satisfecha. En mi caso personal, cuando empecé a mirar a través del microscopio, impulsada por la necesidad de entender qué soy realmente y vi que somos mucho más que nuestra individualidad, me liberé de muchos temores. Al darme cuenta de que estamos conectados y mezclados con todo, todo cobra sentido. Hay muchas cosas que nos afectan y nos generan miedos o actitudes egoístas, pero todo eso se desvanece cuando comprendes que formamos parte de un todo. Por eso pienso que, si logro transmitir esto aunque sea a una sola persona, ya me habrá valido la pena. No pretendo ser influyente ni tengo una ambición que vaya más allá, comparto esto, simplemente, porque tengo la necesidad vital de contarlo.

Hablaba de que esto es algo generativo y no interactivo, ¿cree que el arte contemporáneo debe ir más hacia una creación colectiva?

Hay tantas formas de pensar como personas, por lo que no me considero quién para dictar cómo debe ser el arte contemporáneo. En mi caso, tenía claro que quería que fuese una obra generativa. Si defiendo que todos somos lo mismo, que estamos mezclados los unos con los otros y que, de hecho, el "yo" no existe, no tendría sentido presentar la pieza desde el egocentrismo de: "Mirad qué bonito lo que he hecho". Quería crear algo que hiciéramos entre todos. Ahí es donde entra de nuevo el tiempo que pasé conceptualizando el proyecto: ¿cómo lograr que todo el mundo participe de verdad, de forma segura, sin necesidad de soplar en directo por una cuestión de higiene y gérmenes? La respuesta fue el arte generativo. Entre todos construimos la obra, no es una pieza exclusiva de Ana Pastor, sino una creación común. Lo que se proyecta o se transforma allí lo está generando el propio público. Cuando ves esa interacción en directo, te sorprende, te hace un click en la cabeza y te preguntas qué está pasando ahí.

¿Cómo ve usted el arte contemporáneo?

Es fundamental romper con esa idea de que el arte contemporáneo es algo elitista o incomprensible. Cuando el público se involucra, por ejemplo, con el simple gesto de soplar en el matraz, se genera un vínculo: mucha gente viene a la exposición precisamente porque ha participado en el proceso o porque sube a la sala y ve que su acción está transformando la obra. Conseguir que el arte sea algo más democrático me parece algo esencial.

Esta exposición combina diferentes disciplinas como son la ciencia y el arte, ¿cómo cree que ha influido la ciencia en su forma de entender el arte?

Más que cambiar mi forma de entender el arte, creo que la ciencia me permite darle un respaldo tangible a lo que estoy expresando. Me apasionan la filosofía, la metafísica y la poesía, pero tengo una mente que necesita pruebas, una idea puede ser bellísima, pero sin una base, se queda en el aire. La ciencia me aporta, por un lado, la flexibilidad de trabajar de forma multidisciplinar, algo que disfruto muchísimo y, por otro, la certeza de que lo que planteo está constatado. Me invento la manera de contarlo, pero el fondo de lo que digo no es una invención, es una realidad científica.

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Es muy bonito ver cómo confluyen el arte y la ciencia, algo que en otros países está mucho más integrado. Existen proyectos y laboratorios que incorporan a artistas desde el primer momento para que trabajen codo con codo con técnicos y científicos. Esa mezcla nos enriquece mutuamente. Como ocurre con cualquier gran pregunta, abordarla desde distintos puntos de vista siempre enriquece la respuesta. Para mí, un proyecto artístico cobra verdadera fuerza cuando no se mira desde una única dirección, sino desde la complejidad de varias disciplinas.