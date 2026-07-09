Música en vivo
Dos conciertos de piano gratuitos en El Campello con piezas de Beethoven, Manuel de Falla o Johann Sebastian Bach
Los recitales, programados en la Casa de Cultura durante las jornadas 10 y 11 de julio, contarán con la participación de destacados intérpretes y docentes internacionales
El Campello celebrará los próximos días 10 y 11 de julio dos jornadas dedicadas a la música clásica que reunirán en la Casa de Cultura a pianistas de reconocido prestigio internacional procedentes de Estados Unidos, Cuba y España. La iniciativa, organizada por AFOMUC (Asociación para el Fomento de la Música Clásica), está presidida por Raúl Juan Lledó en colaboración con la Concejalía de Cultura. La programación incluye la clausura del II Encuentro de Piano AFOMUC-El Campello y del I Concurso de Interpretación de Piano, con dos conciertos gratuitos abiertos al público.
Las actuaciones de ambas jornadas musicales contarán con la participación de destacados intérpretes y docentes, entre ellos el pianista estadounidense Michael Min, el español Francisco Escoda Patrón, considerado una de las figuras más relevantes del panorama pianístico nacional, y la pianista cubana Karla Martínez Rabanal.
La primera cita, prevista para el día 10 a las 20 horas, ofrecerá un programa centrado en la obra de Ludwig van Beethoven. A través de una selección de sonatas, el público podrá recorrer la evolución artística del compositor alemán, desde sus primeras creaciones hasta las obras de madurez que marcaron la historia de la música occidental. El concierto tendrá una duración aproximada de una hora. La organización asegura que el recital tendrá una duración aproximada de 60 minutos, lo que permitirá llegar a tiempo de ver el partido de la Selección Española.
La segunda jornada, el día 11 de julio, ya comenzará a partir de las 20.30 horas y propondrá un recorrido por composiciones de Joaquín Turina, Mario Castelnuovo-Tedesco, Manuel de Falla, Johann Sebastian Bach, Ferruccio Busoni, Ernesto Lecuona, Maurice Ravel y Aldo López-Gavilán. Las obras serán interpretadas por Francisco Escoda Patrón, Michael Min y Karla Martínez Rabanal.
Además de la programación musical, la jornada del día 11 acogerá la entrega de premios del I Concurso de Interpretación de Piano, un acto con el que se reconocerá el talento, el esfuerzo y la proyección de los jóvenes intérpretes participantes. Ambas jornadas serán de acceso libre hasta completar aforo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo ventilador de Lidl para la ola de calor: “En media hora ha bajado la temperatura de mi habitación 5°C"
- La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
- Aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Alicante-Elche para atender a un pasajero con una urgencia médica
- La ola de calor en Alicante obliga a Sanidad a activar la alerta roja por temperaturas de 40ºC en estos 118 municipios
- Va a retirar su furgoneta del depósito de Orihuela Costa y le pillan con un cargamento de 2.000 artículos presuntamente falsificados valorados en casi 53.000 euros
- Detienen a dos trabajadores de una discoteca de Alicante por agresión sexual a una menor y a una joven
- Padres de un alumno de FP de Elche denuncian que repetirá curso por pasar meses sin profesor
- La Guardia Civil refuerza la seguridad en Tabarca para combatir las infracciones de motos náuticas y los fondeos ilegales