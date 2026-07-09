Dos conciertos de piano gratuitos en El Campello con piezas de Beethoven, Manuel de Falla o Johann Sebastian Bach

El Campello celebrará los próximos días 10 y 11 de julio dos jornadas dedicadas a la música clásica que reunirán en la Casa de Cultura a pianistas de reconocido prestigio internacional procedentes de Estados Unidos, Cuba y España. La iniciativa, organizada por AFOMUC (Asociación para el Fomento de la Música Clásica), está presidida por Raúl Juan Lledó en colaboración con la Concejalía de Cultura. La programación incluye la clausura del II Encuentro de Piano AFOMUC-El Campello y del I Concurso de Interpretación de Piano, con dos conciertos gratuitos abiertos al público.

Las actuaciones de ambas jornadas musicales contarán con la participación de destacados intérpretes y docentes, entre ellos el pianista estadounidense Michael Min, el español Francisco Escoda Patrón, considerado una de las figuras más relevantes del panorama pianístico nacional, y la pianista cubana Karla Martínez Rabanal.

La primera cita, prevista para el día 10 a las 20 horas, ofrecerá un programa centrado en la obra de Ludwig van Beethoven. A través de una selección de sonatas, el público podrá recorrer la evolución artística del compositor alemán, desde sus primeras creaciones hasta las obras de madurez que marcaron la historia de la música occidental. El concierto tendrá una duración aproximada de una hora. La organización asegura que el recital tendrá una duración aproximada de 60 minutos, lo que permitirá llegar a tiempo de ver el partido de la Selección Española.

La segunda jornada, el día 11 de julio, ya comenzará a partir de las 20.30 horas y propondrá un recorrido por composiciones de Joaquín Turina, Mario Castelnuovo-Tedesco, Manuel de Falla, Johann Sebastian Bach, Ferruccio Busoni, Ernesto Lecuona, Maurice Ravel y Aldo López-Gavilán. Las obras serán interpretadas por Francisco Escoda Patrón, Michael Min y Karla Martínez Rabanal.

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Además de la programación musical, la jornada del día 11 acogerá la entrega de premios del I Concurso de Interpretación de Piano, un acto con el que se reconocerá el talento, el esfuerzo y la proyección de los jóvenes intérpretes participantes. Ambas jornadas serán de acceso libre hasta completar aforo.