Lectura humana y emocional
El libro de la escritora alicantina Verónica Verdú que activa recuerdos de vidas pasadas
La novela Humana Mariposa Akirin es un refugio para todos aquellos que se han sentido incomprendidos y desean controlar sus emociones para aprender a vivir en paz
Humana Mariposa Akirin, la primera novela de Verónica Verdú Puch, publicada por Editorial Círculo Rojo, es una obra profundamente humana y emocional que habla de las heridas invisibles, de la sensibilidad, de la pérdida y de la capacidad que tenemos las personas para reconstruirnos incluso después de los momentos más difíciles de nuestra vida.
La autora encontró en la escritura un refugio inesperado. Lo que comenzó siendo una manera de ordenar pensamientos y liberar emociones terminó convirtiéndose en una novela capaz de conectar con cualquier persona que alguna vez se haya sentido rota, perdida o en proceso de volver a empezar. Por ello, la autora señala que este libro no se lee, se activa. "Se activa porque mientras lees el libro, activas recuerdos incluso de vidas pasadas", afirma Verónica. Es una historia que conecta especialmente en un momento donde el público busca relatos auténticos, humanos y capaces de emocionar de verdad.
Verónica cuenta que cuando uno se adueña de sus capacidades al comprender el mundo que le rodea, activa una parte de sí mismo que estaba dormida, esto es algo que consigues mediante la lectura de este libro. Tomar el control de tus pensamientos es uno de los elementos principales para poder encontrar la paz.
A través de una narrativa íntima, honesta y delicada, Humana Mariposa Akirin recorre un viaje de transformación personal donde las cicatrices dejan de esconderse para convertirse en parte de la propia belleza. Porque esta historia no habla únicamente del dolor, sino también de la esperanza que aparece después de él. De volver a levantarse. De aprender a mirarse con amor después de haberse roto por dentro.
Más allá de la ficción, el libro nace de emociones reales y de un proceso profundamente personal para su autora. Publicarlo ha supuesto un acto de valentía: abrir una parte muy íntima de sí misma con el deseo de que otras personas puedan sentirse acompañadas y comprendidas a través de sus palabras.
La presentación oficial del libro tuvo lugar el pasado 14 de mayo de 2026 en el Colegio de Médicos de Alicante, en un encuentro marcado por la emoción, la cercanía y la sensibilidad que transmite la propia obra.
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