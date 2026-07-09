Miquel Navarro crea un bosque laberíntico con sus esculturas en la Lonja del Pescado de Alicante

El artista valenciano Miquel Navarro (Mislata, 1945) vive uno de los momentos más dulces de su carrera a los 80 años. El día 25 del pasado mes de junio, el pintor y escultor inauguró en su localidad natal su casa-taller, lo que va a ser su fundación, y será el encargado de desarrollar el próximo mes de diciembre una exposición en el Museo Arqueológico Nacional donde su obra dialogará con las piezas del espacio ubicado en Madrid. Una actualidad a la que se suma su llegada a la Lonja del Pescado de Alicante con la exposición La ciudad de las torres.

Recibe a INFORMACIÓN en la sala preparada para albergar sus obras hasta el 1 de noviembre de este año con una afonía que solo le permite mostrar un pequeño hilo de voz, pero consciente de que lo que el público alicantino va a poder disfrutar es algo especial. Sus obras, dispuestas por el espacio de manera laberíntica, dejan una estampa de figuras rectas, pero polivalentes, que generan una especie de bosque. "Tienen la capacidad de remitirte tanto a un mundo muy contemporáneo como a un mundo arqueológico", explica Rafael Sierra, comisario de la muestra.

Miquel Navarro atraviesa el bosque laberíntico formado por sus esculturas verticales / Héctor Fuentes

De esta manera, se presentan 28 piezas originales que forman parte de una misma colección particular que son "conceptos de piezas propias que simbolizan civilizaciones antiguas", asegura el propio autor valenciano. Alguna de las obras que se pueden ver en Alicante a partir de este viernes, tras la inauguración programada a las 19 horas, son ideas que ya se han podido ver a gran escala en ciudades como València. Pero ahora, pasan de la gran urbe a la intimidad de una sala minimalista "con un espacio agradable y acogedor", apunta el escultor.

En esta exposición se plasma tanto la verticalidad tan característica de su obra, que se ha convertido en uno de los ejes fundamentales de su práctica, como la idea del paso del tiempo. Esta segunda visión, más metafísica, como él mismo reconoce, plasma las características de la ciudad como un organismo vivo atravesado por tensiones. Es por ello que las esculturas, ejemplo de torres o tótems dispuestos en la sala, no siguen un orden concreto ni tienen una jerarquía fija. Crean un sistema de relaciones que plantea ver la composición como un todo, no como obras individuales.

Algunas de las obras que se pueden visitar en la sala de exposiciones de La Lonja del Pescado en Alicante / Héctor Fuentes

"He querido ubicar al final de la sala un vídeo que muestra un recorrido esquemático por parte de mi carrera", explica Navarro, que fue galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1986, y su obra forma parte de destacadas colecciones nacionales e internacionales, entre ellas las del Museo Reina Sofía, el Centre Pompidou o el Museo Guggenheim. Una gran carrera que encuentra todavía motivos para la ilusión.

Identificación y memoria

El comisario de la exposición, Rafael Sierra, destaca la idea de que las obras reunidas en La Lonja del Pescado conforman un conjunto en el que conviven referencias al mundo contemporáneo y a las civilizaciones antiguas. "Son torres, no hay ninguna escultura igual, del mismo modo que resulta difícil encontrar dos edificios idénticos en una ciudad", explica, aludiendo a la singularidad de cada una de las piezas expuestas.

Ágatha Ruiz de la Prada ha querido visitar la muestra antes de su inauguración oficial / Héctor Fuentes

Sierra define la muestra como "un auténtico yacimiento arqueológico", al considerar que las creaciones de Miquel Navarro remiten simultáneamente a la modernidad y a la memoria de culturas ancestrales. En este sentido, señala que muchas de las esculturas pueden identificarse con tótems o vestigios de antiguas civilizaciones, dotados de una estética capaz de conectar, al mismo tiempo, con los lenguajes más contemporáneos.

"Algunas piezas poseen un marcado carácter arqueológico, mientras que otras se presentan como torres de una modernidad extraordinaria", apunta el comisario, quien recuerda además la presencia de referencias a algunas de las obras más emblemáticas del escultor valenciano, como la Pantera Rosa o El Parolet, ubicadas en València. "Son obras que forman parte ya del imaginario colectivo y que ayudan a comprender la dimensión de un creador fundamental en la escultura española contemporánea", señala.

El valenciano Miquel Navarro explica la exposición a INFORMACIÓN / Héctor Fuentes

Por su parte, la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, destaca que "es un honor para Alicante contar con la obra de Miquel Navarro, Premio Nacional de Artes Plásticas y artista presente en algunos de los museos más importantes del país". La edil ha señalado señala que la exposición forma parte, junto a Diálogos trazados, de Xavier Monsalvatje y Manuel Galdón, y Un museo imaginario, de Andrés Rábago, de la programación estival impulsada por el Ayuntamiento.

Mientras el escultor Miquel Navarro ultimaba los detalles de la muestra, una de sus amigas, Ágatha Ruiz de la Prada, entraba a la sala de exposiciones para ver las obras antes de su inauguración oficial. "Llevo toda la vida siguiéndole porque era uno de los héroes de mi generación y no quería perderme esta exposición tan interesante en Alicante", explica la célebre diseñadora a INFORMACIÓN. El público general podrá visitar la muestra en el horario de apertura de la sala de exposiciones de la Lonja del Pescado de Alicante.