El Festival Mediterráneo de Cantautores Cuevas del Canelobre llega a la Plaza de Toros de Alicante

El pulso de la canción de autor vuelve a latir con fuerza en la provincia, pero esta vez cambia de piel y de escenario. La Plaza de Toros de Alicante se convertirá este sábado 11 de julio a las 21 horas en el gran epicentro nacional del género al acoger la segunda edición del Festival Mediterráneo de Cantautores Cuevas del Canelobre. Tras un exitoso debut el año pasado en las cuevas de Busot, el certamen da el salto definitivo a la capital para ofrecer una maratón de música de la mano de los mejores cantautores.

La Plaza de Toros ya está lista para recibir a los artistas / INFORMACION

La elección de la Plaza de Toros como nueva sede no es casual. Tal y como explica la organización del festival, la Plaza de Toros ha sido "la madre de todas las músicas dentro de la ciudad de Alicante". El objetivo de este año es "recuperar ese espacio tan mágico y tan bonito para la música", afirma Inma Serrano, cantautora y organizadora el certamen.

El festival propone una noche marcada por la sensibilidad y el talento a través de un formato denominado "esencial". Cada artista se subirá al escenario defendiendo su repertorio únicamente con su voz, su instrumento y la emoción directa. Desde la organización insisten en que este formato acústico es una celebración: "Queremos poner de largo la música de cantautor pero con muchísima alegría. Vamos a demostrar que con la guitarra y con la voz se puede transmitir muchísima energía y crear un ambiente que significará un antes y un después en la oferta musical que se ofrece en Alicante", desvela la cantautora.

Los grandes cantautores del país reunidos en la Plaza de Toros de Alicante / INFORMACION

El diseño artístico de esta edición busca "abrazar a los cantautores más contemporáneos y homogéneos de la escena española", reuniendo en un mismo cartel un abanico intergeneracional de estilos y edades. El elenco está compuesto por los nombres más respetados de la música de autor actual: Ismael Serrano, Conchita, Marta Soto, Inma Serrano, Mercedes Cañas, Tontxu, Carlos Chaouen, Diego Martín, La María, Marina Rossell, Esmeralda Grao, Pilar Arejo, Aitor Carrasco y Richard Von.

Taquillas abiertas y oferta gastronómica

Una de las grandes ventajas que ofrece la amplitud de la Plaza de Toros respecto al aforo limitado que marcaban las Cuevas del Canelobre el año pasado es la accesibilidad y la facilidad para que todo el mundo pueda sumarse a la cita en el último momento. Al tratarse de un gran espacio, las taquillas físicas de la plaza y los canales de venta oficiales estarán vendiendo entradas durante toda la jornada del sábado, permaneciendo abiertas incluso hasta las 22 horas.

Para hacer la velada más confortable y potenciar ese ambiente festivo y cercano, el recinto contará con barras y puestos de hostelería dentro del propio recinto, donde el público podrá refrescarse y adquirir empanadas, patatas o palomitas mientras disfruta de los diferentes recitales.

Noticias relacionadas

La envergadura de este salto a la capital cuenta con el respaldo fundamental del Patronato de Turismo Alicante City&Beach, una colaboración clave para consolidar eventos que enriquezcan la oferta de la ciudad, además del patrocinio institucional de Casa Mediterráneo.