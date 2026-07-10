La gran carpa del Circo del Sol ya toca el cielo de Alicante con el trabajo de un centenar de trabajadores locales

Ya comienza a ser tradición contemplar a más de un centenar de operarios coordinados para levantar los cimientos de la gran carpa de Cirque du Soleil. Un equipo de trabajadores locales que se encarga de empujar los postes laterales y elevar la parte superior del entoldado de la célebre compañía circense, una estructura que alcanza los 19 metros de altura y los 52 de diámetro. Todo ello, con el objetivo de dejar preparado un recinto con capacidad para alrededor de 2.500 espectadores por función.

El nuevo espectáculo que la troupe canadiense traerá a Alicante, Kurios: Gabinete de Curiosidades, podrá disfrutarse del 16 de julio al 23 de agosto y transportará al público a un universo postpunk en el que las leyes del tiempo, el espacio y la lógica se pliegan a voluntad. Al frente de la propuesta se encuentra un inventor apodado “el Científico”, personaje interpretado por el alicantino David García Coll, encargado de desencadenar un despliegue visual sobre un escenario que pisará un elenco compuesto por 120 integrantes de 33 nacionalidades.

Los operarios trabajan para levantar la gran carpa del Circo del Sol / Alex Domínguez

La llegada de Cirque du Soleil a Alicante se oficializa tradicionalmente con el levantamiento de su gran carpa. Por ello, este viernes ha quedado formalizada la presencia de la compañía en la provincia, aunque los trabajos previos de transporte e instalación ya habían comenzado días antes en el recinto situado en la Avenida de la Costa Blanca, en Playa de San Juan. Dicho montaje, según ha especificado la organización, requiere ocho días de trabajo para completarse y apenas tres para su desmontaje.

Con el característico calor húmedo de la costa alicantina presente durante toda la jornada, los operarios han instalado cuatro mástiles de 25 metros de altura que sostienen la estructura principal y garantizan su estabilidad frente a cualquier inclemencia meteorológica. Además, para reforzar su resistencia, un centenar de trabajadores locales han colocado más de 1.200 estacas, según datos facilitados por la propia compañía, que permiten anclar la carpa al terreno y asegurar su firmeza.

Las instalaciones del Circo del Sol, ubicadas en la Avenida de la Costa Blanca / Alex Domínguez

Toma de contacto con la ciudad

Desde la compañía destacan que el levantamiento de la carpa supone siempre un momento especialmente significativo, ya que marca el inicio de los trabajos interiores. "Una vez completada la estructura principal, los distintos departamentos comienzan a desarrollar sus tareas de forma simultánea. Equipos de iluminación, sonido y carpintería trabajan de manera coordinada para transformar el espacio en el escenario que albergará las funciones durante las próximas semanas", ha explicado Egoitz “Txibu” Gorbea, jefe adjunto de sonido.

La maniobra de levantamiento de la gran carpa requiere una sincronización constante entre los operarios situados tanto en el interior como en el exterior de la carpa. Mientras los trabajadores del interior empujan manualmente los postes para elevarlos, otro equipo tensa las correas de sujeción para garantizar la estabilidad de la estructura. "Todo el proceso se realiza bajo la dirección de un responsable que coordina los movimientos para que se ejecuten de manera simultánea y segura", han añadido. Y todo ello se ha llevado a cabo con la labor de trabajadores alicantinos contratados a través de una empresa de trabajo temporal.

Momento en el que se ha completado la elevación de la gran carpa / ALEX DOMINGUEZ

Un espectáculo retrofuturista

La historia de Kurios: Gabinete de Curiosidades se ambienta en un pasado alternativo, de tono retrofuturista, y se adentra en el laboratorio mecánico de un científico convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde aguardan las ideas más locas y los sueños más grandiosos. Cuando consigue abrir la puerta a este universo de maravillas, el tiempo se detiene por completo y un elenco de personajes de otro mundo invade su gabinete de curiosidades, dando vida a sus creaciones improvisadas una a una.

Esta producción ya ha viajado por más de 40 ciudades de todo el mundo, con más de 3.000 funciones y siete millones de espectadores en total. Asimismo, fue estrenada en Montreal en 2014 y es uno de los títulos con mejor venta de la historia reciente de la compañía. De esta manera, llega a Alicante dos años después de que el Circo del Sol sorprendiera con la reimaginación de uno de sus espectáculos de cabecera, Alegría, con el que se acabaron ampliando fechas ante la buena venta de entradas registrada.

Los operarios fijan la gran carpa del Circo del Sol en la visita de la compañía a Alicante / Alex Domínguez

No obstante, en esta ocasión va a ser imposible realizar una prórroga de Kurios: Gabinete de curiosidades en Alicante "por cuestión de tiempos", subrayó la marketing manager de Mercados Internacionales de Cirque du Soleil, Itxaso Barrios, en la rueda de prensa donde se anunció el regreso de la compañía canadiense a la ciudad: “Pese a que la venta de entradas está cogiendo un ritmo que nos pone muy contentos, Kurios estará en Alicante hasta el 23 de agosto y no se va a poder ampliar el número de fechas, ya que la agenda planificada no permite estar más días en Playa de San Juan”.

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Las entradas se pueden comprar a través de la página web del Cirque du Soleil, que realizará funciones de miércoles a domingo, con doble pase tanto el viernes como los días de fin de semana. "Alicante será una de las pocas ciudades de España que podrán disfrutar de este espectáculo, son solo seis en todo el país, y es un placer que una compañía de tanto nivel como esta ponga su foco en nuestra ciudad para ubicar a Alicante en el mapa como referente cultural", ha puntualizado la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali.