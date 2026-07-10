El informalismo de Juana Francés crea escuela en València con un diálogo con artistas contemporáneos

Revisitar el informalismo de la artista alicantina Juana Francés a través de la obra de creadores contemporáneos. Con esa intención, el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), ubicado en València, presenta la muestra Memorias del suelo, donde los creadores Esther Gatón, Elena Lavellés, Menhir, Daniel Ortega, Miguel Sbastida, Julia Varela y Laia Ventayol muestran sus trabajos inspirados en cuatro obras de Francés y en los efectos del ser humano sobre la superficie terrestre y en las problemáticas del suelo.

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso ha presentado la exposición acompañada por el director gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), Nicolás Bugeda, por la comisaria de la exposición, Núria Montclús y por algunos de los artistas representados en la muestra. En el acto, Alonso ha puesto en valor la obra de Juana Francés (Alicante, 1924, Madrid, 1990), que fue una de las artistas españolas más importantes del siglo XX, quien participó de las citas artísticas internacionales más relevantes del momento”.

Un momento de la visita durante la inauguración de la exposición en València / INFORMACIÓN

La secretaria autonómica ha añadido que “una de las mejores formas de rendir homenaje a nuestros artistas es observar la influencia que su obra ha tenido en las generaciones de creadores actuales y ese es el fundamento de esta exposición”. Por ello, explica nace Memorias del suelo, que "permite establecer un puente entre el arte de la segunda mitad del siglo XX en España, a través de la obra de Juana Francés y la creación contemporánea".

De esta manera, buscan reconocer cómo la preocupación por el entorno ambiental, que ya formaba parte de la estética de la artista alicantina, "sigue vigente hoy con las técnicas y los lenguajes de la contemporaneidad”. Por su parte la comisaria de la muestra ha señalado que “la consciencia de nuestro impacto sobre la Tierra y de su temporalidad geológica, no sólo hace que nos replanteemos nuestras maneras de vivir, sino que nos lleva también a reconsiderar el papel del suelo como un espacio en constante mutación, vivo y contenedor de futuras memorias del ahora”.

Un espacio de la exposición en el Centre del Carme / INFORMACIÓN

Prácticas artísticas contemporáneas

Memorias del suelo investiga cómo, en las prácticas artísticas contemporáneas, la superficie terrestre es tomada como fuente creativa de la que afloran nuevas realidades e imaginarios posibles vinculados a la existencia humana. Según Montclús “nos encontramos ante un nuevo resurgir de la materia que podríamos comparar con un informalismo revisitado. Pero a diferencia de Manolo Millares, Antonio Saura, Antoni Tàpies y otros grandes artistas del informal, las prácticas actuales no se centran tanto en la expresión de un yo existencial, sino en tanto que agente ecológico, geológico y político”.

En este sentido, estas nuevas materialidades resuenan especialmente con la obra de Juana Francés quien supo reconocer y resituar la materia en su contexto. “Lo que Juana realizó y plasmó en algunos escritos de los años 50 y 60 era la idea de que la materia se expresa por sí misma, de la agencia de la propia materia que es lo que trasciende en las prácticas artísticas contemporáneas” ha expresado la comisaria.

Un rincón de la exposición "Memorias del suelo" en València / INFORMACIÓN

La exposición propone un diálogo entre la evolución de la práctica de esta artista alicantina del siglo XX a la luz de las creaciones de distintos artistas actuales, con el fin de presentar un análisis comparado de las estéticas y relatos que emanan del suelo contemporáneo. Según Nuria Montclús “las obras reunidas toman como punto de partida las morfologías del suelo, sus problemáticas y las posibilidades ofrecidas por los componentes que lo configuran: minerales, fósiles, residuos y plastiglomerados, para construir y deconstruir identidades y narrativas del presente, del futuro y del pasado”.

Juana Francés como referente

La evolución en la pintura de Juana Francés marca el inicio y final de la exposición y alrededor de ella se disponen las diferentes propuestas contemporáneas que reflexionan sobre el extractivismo, sobre sus repercusiones sociales y políticas, sobre la idea de residuo contemporáneo o planean nuevos imaginarios de reconciliación con el planeta. La muestra se inicia con las piezas Composición nº2 (1960) y Sin título (c.1960), que pertenecen al periodo en que la alicantina introduce la superficie terrestre en el cuadro por medio de la arena.

La instalación de Laia Ventayol reflexiona sobre el valor simbólico que pueden tener las piedras manufacturadas en la construcción que definen lugares de pertenencia. Por su parte, Elena Lavellés muestra un conjunto de trabajos en los que profundiza en las actividades humanas ocultas en las principales zonas extractivas de petróleo, oro y carbón. Al mismo tiempo, la obra Menhir aborda el proceso de cosecha de la sal como práctica meditativa y explora las múltiples capas simbólicas que ha acumulado este mineral a lo largo del tiempo.

La exposición crea un diálogo entre las obras de Juana Francés con la de otros autores contemporáneos / INFORMACIÓN

La obra Tierra de Campos de Juana Francés introduce al público en la segunda sala donde la tierra da paso a la introducción en su obra de fragmentos de distintos materiales de construcción. En este ámbito de trabajo se encuentra la obra de Miguel Sbastida, que gira en torno a la actual geología mutante del estuario de Bilbao, resultado del pasado industrial de la ciudad. En el caso de Esther Gatón son los residuos plásticos los que transforman el paisaje.

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Finalmente, Francés se sumergió en una incesante búsqueda expresiva de su preocupación por la incomunicación humana debida a la tecnología moderna como se puede ver en la obra Ser y ecología (1971). En relación a esta pieza, se presentan los trabajos de Daniel Ortega quien parte de los residuos que dejarán los dispositivos cotidianos de nuestra forma actual como son los teléfonos móviles o en el caso de Julia Varela las pantallas de plasma.