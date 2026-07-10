La nueva exposición gratuita en la provincia que repasa la trayectoria del artista Mira Bernabéu

Más de 30 años de trayectoria recogidos en una sola sala. El artista Mira Bernabéu ha inaugurado en el Centro Cultural Miguel Calatayud de Aspe su proyecto La linea de la vida 1994 - 2026. El acceso es completamente gratuito y no precisa de reserva ni cita para visitarla durante el tiempo de su exposición. El espectador descubrirá una gran selección de trabajos del artista en formato fotográfico, video y collage.

Mira Bernabéu es un artista muy ligado a la Comunidad Valenciana, sobre todo a Alicante y su tierra, Aspe, de donde procede toda su familia. "En la exposición podréis encontrar dos tipos de proyectos. En primer lugar, los que desarrollo cada 10 años con mi familia, que los tomo como muestra para hablar de diferentes contextos, y los que no utilizo a mi familia pero sí los vinculo de alguna forma", cuenta.

Una trayectoria expresada en diferentes formatos / INFORMACION

La exposición diferenciada entre fotografías, videos y collage cuenta con más de 100 obras. Uno de los proyectos expuestos más representativo es el último realizado, en este es el propio artista quien aparece vestido, maquillado y peinado como su madre. Es una obra que hace reflexionar al espectador sobre la idea de cómo el ser humano, a medida que va pasando el tiempo, aumenta su semejanza con su propia madre. No todas lo hacen del mismo modo, pero Mira Bernabéu siempre deja ver un carácter político-social en sus fotografías.

Otro de los trabajos destacados que harán reflexionar a quienes lo aprecien, vuelve a contar con la participación de la familia de Mira Bernabéu. Este te lleva a una época entrañable (o no tanto), Navidad. Aquí el artista juega con los roles de género e hizo que toda su familia se intercambiara la ropa con sus parejas. "En mis trabajos lo primero que ves no es ese carácter reivindicativo, pero si indagas, te sumerges y lo entiendes, lo encontrarás" asegura el artista.

Una larga trayectoria

No es la primera vez que expone en Aspe, pero como si lo fuera. Fue hace más de 30 años, cuando aún era estudiante, que expuso su primer trabajo en un centro cultural de esta misma localidad. Mira Bernabéu empezó su trabajo a finales de la década de los años noventa, después de haber estudiado Bellas artes y Psicología. Ha ido construyendo una gran trayectoria de proyectos que están orientados en dos direcciones: la participación-reacción de los espectadores ante las problemáticas sociales, y la estética del trabajo artístico.

Muchas de sus obras tienen un gran caracter social / INFORMACION

La línea de la vida 1994 - 2026 representa un regreso simbólico, pues Aspe fue el escenario de su infancia y el lugar donde comenzó a forjar la mirada que definirá su trabajo. Ahora este lugar acogerá proyectos como Síntomas del espectáculo (2008), Espectáculo-Enfermedad (2003) y Panorama Doméstico (2006), donde la familia vuelve a ser la materia prima de la obra y expone la violencia oculta y tensiones de clase, religión y política.

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Esta exposición ilusiona al artista, pues asegura que en su tierra han sido realmente generosos. "Me han dejado comisariar a mí la exposición, han puesto todos los recursos que he solicitado... No me puedo quejar". Además, esta obra no va a quedarse solo en la terreta, pues Mira Bernabéu ya está cerrando fechas para exponer en la Galería Fernando Pradila de Madrid y en la Galería de Arte Contemporáneo Rosa Santo de Valencia durante los próximos años. Por el momento, en el Centro Cultural Miguel Calatayud de Aspe se podrá visitar hasta el 11 de diciembre de 2026.